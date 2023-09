Verheerende Himars-Treffer im Video: Ukraine zerstört gleich vier russische Haubitzen

Von: Christoph Gschoßmann

Es gibt wenig Bewegung an der Front, doch dieser Erfolg für die Ukraine sieht spektakulär aus: Gleich vier russische Panzerhaubitzen werden zerstört.

Kiew - Spaktakulärer Erfolg für die Streitkräfte der Ukraine im Krieg gegen die russische Besatzungsmacht: Im Internet ist ein Video aufgetaucht, in dem zu sehen ist ein ukrainisches Himars-System gleich vier Panzerhaubitzen aus Russland abschießt. Jüngst hatten Analysten außerdem erläutert, dass die Ukraine Drohnen so effektiv einsetzt, dass Moskau seine Strategie ändert.

Ukrainisches HIMARS schießt vier russische Panzerhaubitzen ab

In dem neuen Video des ukrainischen Journalisten Andriy Tsaplienko erkennt man, wie amerikanische M142 High Mobility Artillery Rocket System (Himars) eine nach der anderen der russischen Waffen ausschalten. Die Seite Defense Express nennt das Vorgehen des ukrainischen Artilleristen „meisterhaft“. Auch der ukrainische Freiwillige und Volksvertreter Juri Mysyagin veröffentlichte das Video:

Die Bildunterschrift zum Video auf von Tsaplienko lautet Telegram lautet: „An einem der Frontbereiche entdeckte die Luftaufklärung vier russische Artilleriesysteme. Vier von HIMARS abgefeuerte Präzisionsraketen fanden ihre Ziele.“

Nur wenig Frontverändung: Russland und die Ukraine kämpfen um jeden Meter

Die Gegenoffensive der Ukraine schreitet indes weiter voran. Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben weitere 1,5 Quadratkilometer um die zuletzt befreite Ortschaft Robotyne im Süden zurückerobert. „Die Russen klammern sich an jeden Meter unserer ukrainischer Erde (...) Die Streitkräfte der Ukraine versuchen jedoch, die Versorgung der russischen Armee so schwierig wie möglich zu machen, und in bestimmten Gebieten trägt dies Früchte“, zitierten ukrainische Medien den für den Frontabschnitt zuständigen Militärsprecher, Olexander Schtupun, am Sonntag (10. September 2023).

Doch nicht nur Kiew, auch Moskau rückt vor. In der Ostukraine soll die russische Armee ihre Angriffe weiterhin fortsetzen. Bei Marjinka im Gebiet Donezk hätten ukrainischen Soldaten laut Schtupun etwa 15 feindliche Angriffsversuche abgewehrt. Auch in der Region Charkiw unternahmen die Russen nach Angaben der ukrainischen Behörden einen gescheiterten Vorstoß nahe der Ortschaft Berestowe. Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs fanden in den vergangenen 24 Stunden insgesamt mehr als 30 Gefechte statt.

Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als anderthalb Jahren mit westlicher Militärhilfe gegen den russischen Angriffskrieg. Am 24. August meldeten ukrainische Truppen die Befreiung der Ortschaft Robotyne, die als Teil des von Russland am stärksten befestigten Verteidigungswalls gilt. Der russische General Andrej Mordwitschew prophezeit indes die Ausdehnung des Kriegs gegen die Ukraine – was Putin wohl gefällt. (cgsc)