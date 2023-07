Portugiese muss 20 Tage in der Türkei hinter Gitter – weil er „schwul aussieht“

Von: Erkan Pehlivan

Ein portugiesischer Tourist wird in der Türkei festgenommen, weil er „schwul“ aussieht. Die Haftbedingungen sind katastrophal.

Istanbul – Der Portugiese Miguel Alvaro wurde während seines Urlaubs in der Türkei Ende Juni festgenommen und musste 20 Tage in Haft verbringen. Die Polizei hatte gedacht, der Tourist wollte an dem verbotenen „Pride March“ teilnehmen, weil er „schwul aussieht“, behauptet der Portugiese jetzt auf seinem Instagram-Auftritt.

Festnahme statt Hilfe für portugiesischen Touristen

Der Vorfall ereignete sich am 25. Juni 2023 gegen 14 Uhr in Istanbul. An dem Tag fand auch der Pride March statt, bei dem queere Menschen für Gleichberechtigung demonstrieren, der seit Jahren in der Türkei aber verboten ist. Alvaro hatte seine Wohnung verlassen, als er auf eine große Polizeisperre stieß. Auf der Suche nach dem Weg ins Viertel Balat wandte er sich an die anwesenden Polizeibeamten. Doch anstatt Hilfe zu erhalten, nahmen ihn die Polizisten fest.

„Sie fragten mich, wohin ich gehe. Ich sagte, ich gehe zu diesem Touristenort. Und sofort sagten die Polizisten: Verhaftet ihn. Sie nahmen mich mit und hielten mich gegen ein Polizeifahrzeug. Acht Polizisten haben mich umzingelt. Einer hat auf mich eingeschlagen. Er schlug mir auf die Brust, stieß mich gegen den Lieferwagen und streifte mir auch die Schulter, sodass ich an der Schulter blutete. Ich wurde in diesen Polizeiwagen geworfen. Sie banden mir diese Plastikkabelbinder um die Handgelenke und sperrten mich praktisch ein“, erzählt der Portugiese in seinem Video.

60.000 Polizisten sollten Pride March in der Türkei verhindern

Erst fünf Stunden nach seiner Ingewahrsamnahme hätten ihm die Polizisten den wahren Grund für seine Misshandlung genannt. Er selbst erzählt, nichts von dem Pride March gewusst zu haben. Bis zu 60.000 Polizisten sollten an dem Tag mobilisiert worden sein, um Personen festzunehmen, die verdächtigt wurden, an dem Protest teilzunehmen.

Nachdem der Mann 13 Stunden gemeinsam mit seinem Freund in dem Transporter eingesperrt war, wurde er in eine Haftanstalt gebracht. Auch in der Zelle seien die Bedingungen schlecht gewesen, die er einen Alptraum nennt. In der Haftanstalt in Tuzla, gab es 20 Zellen, in denen die Menschen zusammengepfercht waren. Die Zelle habe schmutzigen Laken, uringetränkte Böden und sogar Maden auf den Betten gehabt. Es fehlten zudem grundlegenden Dingen wie Nahrung und Wasser. Während ihrer gesamten Haftzeit wurde Alvaro und auch seinem Begleiter der Zugang zu ihren Telefonen verwehrt, sodass sie nicht in der Lage waren, ihre Angehörigen zu informieren oder notwendige Vorkehrungen zu treffen. Erst nach 20 Tagen Haft wurde Alvaro nach Portugal abgeschoben. Zuvor bekam er noch ein Einreiseverbot für die nächsten drei Jahre.

Polizeibeamte blockieren eine Straße während der verbotenen Pride-Parade in Istanbul 2023. © Emrah Gurel/dpa

Türkei zu einem Ort der Folter geworden

Die Erlebnisse, die der Portugiese schilderte, decken sich mit den Untersuchungen von Menschenrechtsorganisationen. „Mit der Zunahme des Autoritarismus der Regierung werden in den Haftanstalten Folter und andere Misshandlungen fortgesetzt“, steht in dem gemeinsamen Bericht der Menschenrechtsstiftung TIHV, des Menschenrechtsvereins IHD und des Türkische Ärztebundes TTB. „Das ganze Land ist zu einem Ort der Folter geworden“, lautet das Urteil der Experten.

Queere Menschen dürfen in der Türkei nicht frei leben

Auch Amnesty International beklagt Menschenrechtsverstöße in der Türkei gegen queere Menschen. „Unter dem Vorwand, familiäre Werte zu schützen, verweigern die Behörden LGBTQIA+ Personen das Recht, frei zu leben“, so Nils Muižnieks, Europa-Direktor bei Amnesty International. „Das harte Durchgreifen bei Pride-Veranstaltungen hat nichts mit Sicherheitsbedenken oder der öffentlichen Ordnung zu tun, sondern mit einer zunehmend LGBTQIA+ feindlichen Agenda.“