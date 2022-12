Beteiligung bei Tunesien-Wahl dramatisch niedrig - weniger als fünf Prozent geben Stimme ab

Von: Teresa Toth, Vivian Werg

In Tunesien ist die Bevölkerung heute aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen, das allerdings kaum Befugnisse hat. Die Wahlbeteiligung ist bisher niedrig.

+++ 15 Uhr: Wie die von Präsident Kais Saied eingesetzte Wahlkommission mitteilte, haben zwei Stunden nach der Eröffnung der Wahllokale erst drei Prozent der wahlberechtigten Personen ihre Stimme abgegeben. Bis 17 Uhr haben die Menschen in Tunesien noch Zeit, ihre Stimme abzugeben.

+++ 11.27 Uhr: Die Wahllokale in Tunesien haben seit 8.00 Uhr geöffnet. Bis 17 Uhr haben die rund neun Millionen Bürger:innen Zeit, ihre Stimme abzugeben. Staatschef Saied gab seine Stimme bereits in der Hauptstadt Tunis ab und betonte, der Urnengang sei für die Bevölkerung in Tunesien eine „historische Gelegenheit, ihre legitimen Rechte wiederzuerlangen“. Tunesien habe „mit denen gebrochen, die das Land ruiniert haben“.

Das Interesse der Bevölkerung an der Wahl ist jedoch gering – nach Angaben der Wahlkommission sind bislang nur wenige Menschen zur Abstimmung erschienen. So sollen in einem Wahllokal im Zentrum von Tunis bei dessen Öffnung etwa 20 Journalisten dabei zugesehen haben, wie lediglich zwei Wähler darauf warteten, ihre Stimme abzugeben.

Update vom Samstag, 17. Dezember, 10.19 Uhr: Während die Opposition in Tunesien zu einem Boykott der heutigen Wahl aufruft, blicken auch deutsche Politiker:innen mit Skepsis auf die Wahl – so etwa der Grünen-Außenpolitiker Tobias Bacherle. „Die Parlamentswahlen in Tunesien auf Basis des neuen Wahlgesetzes drohen die Verfassungskrise zu verschärfen und zu verfestigen“, warnte Bacherle gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.

Er betonte, dass die neue tunesische Verfassung keine ausreichende legale Grundlage für den Urnengang biete. Dies könne sich auch negativ auf die politischen Beziehungen zu Tunesien auswirken. „Die Wahrung der Gewaltenteilung und der Unabhängigkeit der Justiz, die Achtung der Menschenrechte, sowie Presse- und Meinungsfreiheit sind für uns wichtige Grundlagen für die Zusammenarbeit zwischen Tunesien und der EU, aber auch zwischen Tunesien und Deutschland“, hob der Grünen-Politiker hervor.

Erstmeldung vom Samstag, 17. Dezember, 9.03 Uhr: Tunis – Im zunehmend autoritär regierten Tunesien wird am Samstag (17. Dezember) ein neues Parlament gewählt. Zur Wahl stehen mehr als 1000 Kandidatinnen und Kandidaten, über die direkt abgestimmt wird. Die Opposition bezeichnet den Urnengang als Teil des „Putsches“ gegen die einzige Demokratie, die aus dem Arabischen Frühling im Jahr 2011 hervorgegangen war und ruft zum Boykott der Wahl auf.

Bei der Wahl zur Vergabe der 161 Parlamentssitze treten meist unbekannte Kandidaten an. Es wird mit einer niedrigen Wahlbeteiligung gerechnet. Im Juli vergangenen Jahres hatte Präsident Kais Saïed in einem umstrittenen Referendum eine neue Verfassung durchgesetzt, die dem Parlament jeglichen Einfluss nahm und seinem eigenen Amt nahezu unbegrenzte Befugnisse verlieh.

Tunesien verwandelt sich immer stärker in ein autoritäres Regime

Lange galt das Land als demokratischer Hoffnungsträger in der arabischen Welt. Im Juli stimmten die Tunesier für eine umstrittene Verfassung. Mit der Wahl droht aber auch in Tunesien wieder der Rückfall in ein autoritäres System. (kbh/dja)