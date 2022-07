Referendum in Tunesien: Präsident Saied greift nach der Alleinherrschaft

Von: Nail Akkoyun

Teilen

Tunesien: Eine Demonstration gegen das anstehende Verfassungsreferendum und Präsident Kais Saïed am 7. Juli. Mittig ist Abir Moussi, Vorsitzende der Freien Destur-Partei, zu sehen. © Chokri Mahjoub/Imago

In Tunesien steht ein Referendum zur neuen Verfassung an. Eine Verfassung, die dem unbeliebten Präsidenten Saied nur noch mehr Macht verschaffen würde.

Tunis – Am 25. Juli soll in Tunesien über eine neue Verfassung abgestimmt werden. Eine Verfassung, die wohl die ohnehin schon beinahe uneingeschränkte Macht von Präsident Kais Saied noch weiter ausbauen würde. Eine Übersicht der auf Deutsch übersetzten Eckpunkte der geplanten Verfassung veröffentlichte der Newsblog tunesienexplorer.de.

Sinnbildlich für die Entwicklung des nordafrikanischen Landes ist der Wandel des Begriffs „Arabischer Frühling“ – einst wurde die Serie von Protesten in Tunesien losgetreten, in der Hoffnung auf ein demokratisches System und eine verbesserte Menschenrechtslage. Das Land galt daraufhin jahrelang als ein Vorzeigestaat, doch mittlerweile erweckt der Arabische Frühling keinen Optimismus.

Tunesien-News: Viele Menschen glauben nicht an ein faires Referendum – und demonstrieren

Dem Verfassungsentwurf zufolge sollen künftig lokale Räte anstelle der von Saied kritisierten Parteien die Parlamentsabgeordneten stellen. Genau ein Jahr vor der Abstimmung, am 25. Juni 2021, entließ der konservative Politiker nach Massendemonstrationen die Regierung von Hichem Mechichi und erklärte sich zum de facto Alleinherrscher.

Exekutive und Judikative stünden fortan gänzlich unter der direkten Kontrolle Saieds. Der 64-Jährige könnte etwa eigenhändig Posten in Gerichten ernennen und Ministeriumsstellen vergeben. Zudem hätte Saied die Unterstützung von einem Regierungschef, der von ihm selbst eingesetzt würde. Kein Wunder, dass der vorgelegte Entwurf bei der Opposition, den Gewerkschaften und einem Großteil der Bevölkerung auf Gegenwehr stößt - teilweise auch in Form von heftigen Protesten.

Tunesien-News: Regierung könnte künftig zum Großteil vom Präsidenten gestellt werden

Die Menschen in Tunesien konnten online seit Januar zwar der Verfassungskommission Vorschläge unterbreiten, allerdings war dies aufgrund technischer Probleme meist nicht möglich, wie die Süddeutsche berichtet. Schlussendlich beteiligten sich lediglich sieben Prozent der circa 9 Millionen Wahlberechtigten an dem Prozess – möglicherweise auch, weil der Glaube an ein legitimes Referendum in Tunesien inzwischen völlig fehlt.

Amtssprache Arabisch Hauptstadt Tunis Staats- und Regierungsform semipräsidentielle Republik Staatsoberhaupt Kais Saied Regierungschefin Najla Bouden Romdhane Fläche 163.610 km² Bevölkerung 11,9 Millionen (2021) Währung Tunesischer Dinar (TND) Nationalfeiertag 20. März

Neue Verfassung: Referendum dürfte Tunesiens Zukunft und die des Präsidenten massiv beeinflussen

Fakt ist, dass die neue Verfassung die Macht des Präsidenten deutlich stärken würde. Im Gespräch mit dem Sender Deutschen Welle sagte Menschen- und Frauenrechtsaktivistin Bochra Belhaj Hmida, dass der Entwurf „natürlich eine Bedrohung für die Demokratie“ in Tunesien darstelle. „Wir sehen die gesamten Errungenschaften der Revolution infrage gestellt – etwa die Rede- und Vereinsfreiheit“, sagte sie weiter.

Sorgen bereiten auch bedenkliche Formulierungen im Entwurf: Etwa heißt es, dass Tunesien „Teil der islamischen Gemeinschaft“ sei und man „auf ein Erreichen der Ziele des Islam“ hinarbeiten müsse. Was genau das für das Land heißt, ist unklar – jedoch ist absehbar, dass die Demokratie unter einem zu großem, religiösen Einfluss auf Dauer nur leiden kann. (nak)