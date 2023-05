Stichwahl in der Türkei: 1,5 Millionen haben Stimme schon abgegeben

Von: Robert Wagner

Teilen

Insgesamt sind 3,4 Millionen türkische Wahlberechtigte im Ausland zur Stimmabgabe aufgerufen. Ihre Stimmen könnten den Ausschlag geben.

Am kommenden Sonntag (28. Mai) entscheidet sich die Präsidentschaftswahl in der Türkei in einer Stichwahl. Ein großes Gewicht kommt in dieser Wahl den im Ausland lebenden Türken zu. Insgesamt sind 3,4 Millionen türkische Staatsbürger dazu aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Mehr als 1,5 Millionen haben dies bis zum Morgen des 22. Mai bereits getan, wie die englischsprachige Ausgabe der Hürriyet berichtet.

Der Wahlvorstand hat für die Stichwahl zwischen Amtsinhaber Recep Tayyip Erdoğan von der AKP und dessen Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu von der CHP in 73 Ländern an insgesamt 167 Stellen Wahlurnen aufgestellt, vor denen sich teils lange Schlangen bilden. Der Vertreter der regierenden AKP im Obersten Wahlrat (YSK) erwartet, dass die Wahlbeteiligung zur Stichwahl die zu den Wahlen vom 14. Mai übertreffen wird.

Bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen haben in den türkischen Auslandsvertretungen und Zollbehörden mehr als 1,8 Millionen Wahlberechtigte ihre Stimme abgegeben, was laut Hürriyet einer Wahlbeteiligung von 52,6 Prozent entspricht. Damals entfielen auf Erdoğan 49,51 Prozent der Stimmen aus dem In- und Ausland, Oppositionsführer Kılıçdaroğlu kam auf 44,88 Prozent. Auf dem dritten Platz landete mit 5,17 Prozent Sinan Oğan von der ultranationalistischen Ata-Allianz.

Stichwahl in der Türkei: Die meisten Auslandstürken leben in Deutschland

Allein in Deutschland, das die größte türkische Auslandsgemeinde beherbergt, sind 1,5 Millionen Auslandstürken zur Stimmabgabe berechtigt. Sie können davon noch bis zum Abend des 24. Mai Gebrauch machen. Zu den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen am 14. Mai lag die Wahlbeteiligung bei etwa 48,8 Prozent oder 733.000 Personen, wie die Augsburger Allgemeine berichtet.

Wahlkampf in der Türkei: Erdoğan vs. Kılıçdaroğlu - Das Duell um die Präsidentschaft Fotostrecke ansehen

Der seit 20 Jahren amtierende Präsident Erdoğan erfreut sich bei den türkischen Wählern in Deutschland großer Beliebtheit. 65,5 Prozent von ihnen stimmten nach vorläufigen Zahlen für Erdoğan, 32.5 Prozent für Kılıçdaroğlu. Über 12,6 Prozent gaben nach Informationen des TV-Senders Habertürk ihre Stimme der rechtsradikalen MHP, mit der Erdoğans AKP ein Bündnis eingegangen ist.

Stichwahl in der Türkei: Stimmen der Auslandstürken könnten Ausschlag geben

Nach Deutschland folgen Frankreich und die Niederlande, was die Zahl türkischer Wahlberechtigter angeht. Dort leben laut Hürriyet rund 400.00 bzw. 290.000 türkische Staatsbürger. Die Stimmen aus dem Ausland könnten sich für die Türkei als entscheidend erweisen, da sie bei der Stichwahl bis zu einem halben Prozentpunkt ausmachen und das Ergebnis damit beeinflussen könnten.

Der Drittplatzierte Oğan hat inzwischen eine Wahlempfehlung für Erdoğan abgegeben. Auch die Umfragen zur Türkei-Wahl sehen den Amsinhaber vorne. Anfangs prognostizierten sie ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Erdoğan und seinem Herausforderer Kılıçdaroğlu, lagen aber in der Summe daneben. Inzwischen scheint Erdoğan sich aber allmählich etwas abzusetzen. Es wird dennoch ein knapper Ausgang der Stichwahl erwartet.