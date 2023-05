Erdogan will mit neuen Ministern Türkeis Wirtschaft retten

Von: Erkan Pehlivan

Erdogan soll schon in den nächsten Tagen sein neues Kabinett vorstellten. Mehrere Minister könnten ausgetauscht werden. Ex-Finanzminister Mehmet Simsek soll die Wirtschaft retten.

Ankara – Recep Tayyip Erdogan wurde für die nächsten fünf Jahre zum Präsidenten der Türkei gewählt und soll schon in dieser Woche sein neues Kabinett bekannt geben. „Die Zusammensetzung kann in jeder Form erfolgen. Unser Präsident hatte gesagt, er werde ein junges und dynamisches Kabinett bilden, das dem neuen türkischen Jahrhundert würdig ist“, sagte der Sprecher des türkischen Präsidenten, Ibrahim Kalin, in einer TV-Sendung.

Nach Türkei-Wahl mehrere neue Minister

Nach einem Bericht der Zeitung Sözcü könnte der Geheimdienstchef Hakan Fidan als Innen- oder Außenminister eingesetzt werden. Auch der Sprecher von Erdogan, Ibrahim Kalin, werde als Außenminister gehandelt. Der Posten des Verteidigungsministers könnte ebenfalls neu besetzt werden, schreibt das Blatt. Dafür werde der Generalsekretär des Nationalen Sicherheitsrats, Seyfullah Hacimüftüoglu, gehandelt.

Vor allem aber ist der Posten des neuen Finanz- und Wirtschaftsministers sehr wichtig, da das Land auch nach der Türkei-Wahl in einer Wirtschaftskrise steckt und sich die türkische Leitwährung in einer Abwärtsspirale befindet. Die Hoffnung liegt auf Mehmet Simsek. „Unabhängig davon, ob er dem Kabinett angehören wird oder nicht, wird Herr Simsek weiterhin einen Beitrag zu unserer Wirtschaftspolitik leisten“, sagte Kalin.

Ex-Finanzminister soll nach Türkei-Wahl wichtige Rolle in Erdogan-Regierung spielen

Mehmet Simsek war bereits zwischen 2007 und 2009 Finanzminister. Simsek hatte früher als Investbanker in New York gearbeitet, unter anderem bei der UBS, Deutsche Bank und Merrill Lynch. Nach einem Treffen im März zwischen Simsek und Erdogan hatte der Finanzexperte es abgelehnt, aktiv in die Politik zu gehen. Allerdings habe es am Montag (29.05.2023) ein erneutes Treffen zwischen ihm und dem türkischen Präsidenten gegeben, schreibt die Zeitung Hürriyet. Das Gespräch sei positiv verlaufen. Falls in der nächsten Legislaturperiode Simsek die Verantwortung für die Wirtschaft übernimmt, könnte es ein gemeinsames Team mit Lütfü Elvan und Cevdet Yilmaz geben, schreibt das Blatt weiter.

Doch die Wirtschaftsprobleme des Landes sind sehr groß. Viele Fachleute sind skeptisch, ob Simsek die Probleme überhaupt auf die Schnelle lösen kann - unter ihnen auch der Wirtschaftsexperte Dr. Artunc Kocabalkan. „Solange sich das Team und das nicht Teamspiel ändert, wird weder Mehmet Simsek, noch Simsek McQueen das Ganze retten können“, schreibt Kocabalkan auf Twitter und spielt dabei auf den Animationsfilm Cars an, in dem der Hauptprotagonist „Lightning McQuenne“ ist. Simsek bedeutet übersetzt Blitz und auf Englisch Lightning.

Inflation, Währungsverfall und Korruption plagen türkische Wirtschaft

Die Wirtschaft in der Türkei steckt seit Jahren in der Krise. Der Dollar kostet inzwischen knapp 20,40 TL. Fünf Jahre zuvor lag der Preis noch bei 4,47 TL. Auch die Inflation macht den Menschen in dem Land zu schaffen. Derzeit liegt diese nach Angaben des staatlichen Statistikbüros TÜIK bei 43,68 Prozent. Das unabhängige Wirtschaftsinstitut „Enagrup“ berechnet die Inflation dagegen viel höher. Auch die Korruption ist ein riesiges Problem in dem Land. Auf dem „Korruptionswahrnehmungsindex“ der Nichtregierungsorganisation Transparency International liegt die Türkei auf Platz 101 unter 180 Staaten.