Opposition in Türkei meldet „viele Wahlmanipulationen in kleinem Umfang“

Ein Wahlzettel bei den Präsidentschaftswahlen in der Türkei am Sonntag (14. Mai 2023).

Wahl gezinkt?

Von Bettina Menzel schließen

Der türkische Präsident Erdogan und sein Herausforderer Kilicdaroglu liefern sich in der Türkei-Wahl ein knappes Rennen. Doch geht alles mit rechten Dingen zu?

Ankara - Bei den Wahlen in der Türkei am Sonntag lag Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan nach ersten, noch nicht belastbaren Teilergebnissen der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu vorne. Vier Insider aus dem Oppositionslager gaben indes gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters an, der Herausforderer Kemal Kilicdaroglu führe das Rennen an – anders als von mehreren TV-Sendern berichtet. Die Opposition sowie eine Kurdenorganisation sprachen bereits von Manipulation und „taktischen Manövern“.

Wahlen in der Türkei: Kam es zu Wahlmanipulationen?

Für die Türkei war es eine Schicksalswahl. Noch nie musste Amtsinhaber Erdogan so um seine Wiederwahl bangen und selten waren die Visionen der Kandidaten für das Land am Bosporus so unterschiedlich. Herausforderer Kilicdaroglu kündigte bereits an, viele von Erdogans Entscheidungen rückgängig und wieder zum parlamentarischen System zurückzukehren zu wollen. Der türkische Präsident hatte das Land im Laufe seiner rund 20-jährigen Amtszeit in seinem Sinne umgebaut und kontrolliert einen Großteil der Medien, Polizei, Justiz und des Militärs. Auch deshalb war im Vorfeld der Wahlen ein Stimmenklau durch das Erdogan-Lager befürchtet worden.

Die Opposition rief zur Achtsamkeit auf. Man solle die Auszählung an der Wahlurne, an der man gestimmt habe, beobachten, riet etwa der inhaftierte Co-Vorsitzende der pro-kurdischen HDP, Selhattin Demirtas Anfang Mai. Die oppositionelle Partei CHP sendete 250.000 Wahlbeobachter, um gegen Betrug vorzubeugen. Dem kurdischen Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit, Civaka Azad, zufolge gab es am Sonntag dennoch „viele Wahlmanipulationen in kleinerem Umfang.“

Man habe beispielsweise vielerorts Kenntnis von bereits gestempelten oder ungültigen Wahlzetteln erhalten. Teilweise hätten Wählerinnen und Wähler auch keinen Stimmzettel ausgehändigt bekommen, da ihre Namen angeblich nicht auf den Listen standen. Manche Wahlberechtigte seien gehindert worden zu wählen, indem sie ohne ihr Wissen zu Wahlhelfern benannt wurden. Insgesamt waren laut Angaben von Civaka Azad mehrere Tausend Menschen von Wahlmanipulationen betroffen.

Türkische Opposition spricht von „taktischen Manövern“ bei Auszählung der Stimmen

Zudem habe es zahlreiche Verstöße gegen das in der Türkei geltende 24-stündige „Propagandaverbot“ gegeben, hieß es weiter. Insbesondere die Regierungspartei AKP und ihr Koalitionspartner MHP hätten die Vorschrift verletzt, indem sie Wählern und Wählerinnen beispielsweise SMS-Nachrichten von Kandidaten sendeten. Teilweise seien vor den Wahllokalen Geschenke oder Werbung verteilt worden. Die hohe Präsenz von Militär und Polizei - vornehmlich in mehrheitlich kurdischen Provinzen - sei ebenfalls sehr auffällig gewesen und habe nach Angaben von Wahlbeobachtern zu einer starken Einschüchterung der Gesellschaft beigetragen, erklärte die Organisation Civaka Azad weiter.

Die türkische Opposition warf der Regierungspartei AKP indes am Sonntagabend taktische Manöver bei der Stimmauszählung nach den Wahlen vor. Demnach lege die Partei Erdogans in Hochburgen der Opposition bewusst Einspruch gegen die Ergebnisse ein, sagte der Istanbuler Bürgermeister von der größten Oppositionspartei CHP in Ankara. Dadurch werde die Auszählung langsamer gemacht, und das Ergebnis falle zunächst zugunsten der Regierung aus.

Erdogan und Kilicdaroglu liegen laut oppositionellen Quellen fast gleichauf

Während am Sonntagabend die Auszählungen der Türkei-Wahlen noch liefen, zeigte sich der Oppositionskandidat Kilicdaroglu zuversichtlich. „Wir liegen vorne“, schrieb der Sozialdemokrat auf Twitter. Den vorläufigen Zahlen der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge führt der amtierende Präsident Recep Tayyip Erdogan nach Teilauszählungen zwar das Rennen mit rund 51 Prozent der Stimmen an, Kilicdaroglu kam nur auf 43 Prozent. Allerdings bezogen sich die Zahlen auf etwas über 60 Prozent ausgezählte Stimmen, die zudem überwiegend aus Hochburgen der Regierungsparteien stammten.

Könnte keiner der Kandidaten mehr als 50 Prozent der Stimmen auf sich vereinen, müssten die beiden führenden Bewerber am 28. Mai in eine Stichwahl gehen. Zahlen des oppositionsnahen Nachrichtenportals Anka zufolge lagen Erdogan und Kilicdaroglu nach Teilauszählungen fast gleichauf – und beide unterhalb von 50 Prozent. Von kleineren gewaltsamen Zusammenstößen in Wahllokalen abgesehen lief die Wahl insgesamt bislang friedlicher ab als erwartet.