Banger Blick nach Ankara: Türkei-Wahl bereitet Griechenland Kopfschmerzen

Griechisch-türkische Beziehungen ungewiss

Von Eileen Kelpe schließen

Bei der Wahl in der Türkei am Sonntag wird Griechenland sehr genau hinsehen. Doch der Wahlausgang gibt dem Nachbarland wenig Hoffnung – egal, wer gewinnt.

Ankara – Während der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan vergangenen September Griechenland noch mit einem militärischen Angriff drohte, scheint sich der Konflikt kurzfristig beruhigt zu haben – trotz des aufgeheizten Wahlkampfs in der Türkei. Erdoğan lässt für gewöhnlich kaum eine Situation aus, um den Nachbarstaat zu provozieren, auch um von innenpolitischen Problemen abzulenken.

Doch nach dem Erdbeben am 6. Februar mit Zehntausenden Toten in der Türkei und Syrien hatte Athen sofort Unterstützung mit Hilfsmaßnahmen zugesagt. Seitdem wurde der Ton milder. Doch viele befürchten, dass sich das nach der Parlaments- und Präsidentschaftswahl am Sonntag wieder schlagartig ändern wird.

Türkei-Wahl 2023: Keine große Hoffnung auf Veränderung bei Machtwechsel

Dass Erdoğan, sollte er bei der Türkei-Wahl 2023 wiedergewählt werden, zu seinem aggressiven Ton gegenüber Griechenland zurückfindet, gilt als wahrscheinlich. Der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis äußerte sich laut Politico gegenüber Open TV zu der anstehenden Türkei-Wahl mit den Worten: „Ich begrüße die relative Verbesserung des Klimas nach den verheerenden Erdbeben in der Türkei, mache mir aber keine Illusionen. Die türkische Politik wird sich nicht über Nacht ändern“

Wahlkampf in der Türkei: Millionen Menschen kämpfen für oder gegen Erdoğan Weiter mit Präsident Recep Tayyip Erdogan oder lieber mit Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu? Die Präsidentschaftswahlen in der Türkei am Sonntag, dem 14. Mai 2023, werden entscheiden, wer zukünftig das Land am Bosporus und seine 85 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner regieren wird. Längst tobt der Wahlkampf im ganzen Land, auch hier in der Millionen-Metropole Istanbul. © Emrah Gurel/dpa Die Anhängerinnen und Anhänger von Kemal Kılıçdaroğlu hoffen auf einen personellen Wechsel an der Spitze der Türkei nach fast 20 Jahren mit Erdogan. Die Umfragen vor der Türkei-Wahl deuten auf einen Wechsel hin. CHP-Kandidat Kılıçdaroğlu liegt je nach Meinungsforschungsinstitut entweder vor Erdogan oder nur knapp hinter ihm. Entsprechend groß ist der Optimismus der Opposition wie hier in Kocaeli, wo Kılıçdaroğlu seinen Zuhörerinnen und Zuhörern die „Rückkehr des politischen Frühlings“ verspricht. © YASIN AKGUL/AFP Wird er wirklich der nächste Präsident der Türkei? Kemal Kılıçdaroğlu ist seit 2010 Vorsitzender der sozialdemokratischen CHP, der größten Oppositionsfraktion im türkischen Parlament. Der studierte Wirtschaftswissenschaflter gilt als Finanzexperte. Er ist seit 1974 verheiratet und entstammt einer alevitischen Familie. Die Umfragewerte sprechen für den Herausforderer Erdogans. © Uncredited/dpa Doch schlechte Umfragewerte können anscheinend weder Präsident Recep Tayyip Erdoğan noch die Anhängerinnen und Anhänger seiner regierenden AKP entmutigen. Der Machthaber der Türkei tritt weiter selbstbewusst auf und spricht vor seinen Fans wie hier in Istanbul von nichts anderem als einem historischen Sieg über Kılıçdaroğlu und sein Oppositionsbündnis. © IMAGO/AK Party Office\ apaimages Wahlkampf in der Türkei: Millionen Menschen jubeln in Istanbul Erdogan zu Laut eigenen Angaben versammelte Recep Tayyip Erdogan allein in Stanbul zuletzt 1,5 Millionen Menschen zu einer Wahlkampfveranstaltung. Die dabei entstandenen, imposanten Bilder sind ein klares Signal an Kemal Kılıçdaroğlu und sein Oppositionsbündnis: Die AKP gibt sich noch längst nicht geschlagen. Erdogan bleibt ein siegessicherer Amtsinhaber. © afp Putin besucht Erdogan in der Türkei Als amtierender Präsident ist sich Recep Tayyip Erdoğan nicht zu schade, seinen Amtsbonus im Vorfeld der Wahl voll auszunutzen. Dabei kommt ihm auch ein alter Verbündeter offenbar gerne zu Hilfe: Wladimir Putin, hier bei einem Besuch in Ankara, der Hauptstadt der Türkei im Jahr 2022. Im Wahljahr inszenierte sich Erdoğan bereits mehrfach als Vermittler im Ukraine-Krieg - bislang jedoch ohne nennenswerten Erfolg. © MURAT KULA/AFP Ekrem İmamoğlu mit Ehefrau im Wahlkampf der Türkei in Istanbul. Doch der Wahlkampf in der Türkei bleibt nicht immer friedlich. Diese Erfahrung musste Istanbuls Bürgermeister Ekrem İmamoğlu, wie Präsidentschaftskandidat Kemal Kılıçdaroğlu Mitglied der CHP, machen. Der Bürgermeister, hier mit seiner Frau Dilek İmamoğlu, wurde auf einer Wahlkampfveranstaltung in der Stadt Erzurum mit Steinen attackiert. İmamoğlu musste den Auftritt abbrechen und fliehen. Die Provinz Erzurum in Ostanatolien gilt als Hochburg Erdogans und seiner nationalkonservativen AKP. © IMAGO/Tunahan Turhan Lebensmittelgeschäft in der Türkei kurz vor der Präsidentschaftswahl Neben dem Erdbeben ist vor allem die wirtschaftliche Lage des Landes das bestimmende Thema im Wahlkampf in der Türkei. Die Inflationsrate hat astronomische Höhen erreicht, der Wert der Türkischen Lira befindet sich im freien Fall. Zwar konnte die AKP-Regierung die Teuerungsrate zuletzt wieder senken, sie liegt aber weiterhin jenseits der 50 Prozent. Unter Experten gilt auch die Politik Erdogans als verantwortlich für die wirtschaftlichen Probleme der Türkei. © ADEM ALTAN/AFP Erdbebenkatastrophe in der Türkei in der Stadt Antakya Kurz vor der Wahl wurde die Türkei von einer der schlimmsten Naturkatastrophen in der jüngeren Vergangenheit heimgesucht. Ein Erdbeben am 6. Februar kostete mehr als 50. Menschen in der Türkei das Leben. Nach dem Beben geriet auch die AKP-Regierung von Recep Tayyip Erdogan in die Kritik. Der Präsident hatte in den Jahren vor der Katastrophe zahlreiche Bauvorschriften, die Gebäude erbebensicher gemacht hätten, aufgeweicht und Gelder, die für den Katastrophenschutz gedacht waren, anderweitig eingesetzt. © Boris Roessler/dpa Atatürk-Banner vor den Wahlen in der Türkei. Doch gewählt wird in der Türkei nicht nur der Präsident. Auch die Neubesetzung des türkischen Parlaments entscheidet sich am 14. Mai 2023, das 600 Mitglieder umfasst. Recep Tayyip Erdogan hatte die Macht des Parlaments in seiner Amtszeit zugunsten des Präsidenten geschwächt. Kemal Kilicdaroglu hat versprochen, diese Änderungen bei einem Wahlsieg rückgängig zu machen und so die einst von Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk gegründete Republik in der Türkei vor autokratischen Umtrieben zu schützen. © Francisco Seco/dpa

Auch Oppositionsführer Kemal Kılıçdaroğlu weckt bei vielen Griechen keine Hoffnung auf Veränderung. Die diplomatischen Beziehungen könnten sich zwar verbessern, aber an einen inhaltlichen Wandel werde wenig geglaubt, schreibt Politico.

Dauerstreitpunkt zwischen Türkei und Griechenland: die griechischen Mittelmeerinseln

Die regionalen türkisch-griechischen Krisenherde im Mittelmeer, wie Zypern, die Ziehung Meeresgrenzen und der Streit um Gasvorkommen, bleiben voraussichtlich als Konfliktpunkte zwischen den beiden Nato-Ländern bestehen– auch bei einem möglichen Regierungswechsel. Die Türkei erhebt Gebietsansprüche und fordert zum einen die Entmilitarisierung der griechischen Ägäisinseln – während sich Griechenland trotz Verstoß gegen internationaler Verträge auf sein Recht auf Selbstverteidigung beruft. Diese Linie könnte auch bei einer Regierung unter der kemalistischen Oppositionspartei CHP bestehen bleiben und den Dauerkonflikt fortlaufen lassen.

Doch auch in Griechenland wird bald neu gewählt: Am 21. Mai finden dort die Parlamentswahlen statt, wodurch ein gemeinsamer Neustart der beiden Länder nicht ausgeschlossen ist. (eike)