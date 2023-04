Türkei stellt eigenen Flugzeugträger vor: Prestigeprojekt soll Erdogan bei der Wahl zum Sieg verhelfen

Von: Erkan Pehlivan

Präsident Erdogan stellt im Vorfeld der Türkei-Wahl den ersten Flugzeugträger seines Landes vor. Fachleute sehen darin allerdings etwas anderes.

Istanbul - Die Türkei hat wenige Wochen vor den Wahlen einen eigenen Flugzeugträger vorgestellt. Auf dem Kriegsschiff „TCG Anadolu“ könnten sowohl Drohnen als auch schwere Helikopter starten und landen, sagte Präsident Recep Tayyip Erdogan am Montag (10. April) bei einer Zeremonie im Istanbuler Bezirk Tuzla. „Unser Schiff ist so ausgestattet, dass wir bei Bedarf militärische und humanitäre Einsätze in allen Teilen der Welt durchführen können.“

Präsident Recep Tayyip Erdogan stellt das Kriegsschiff „TCG Anadolu“ vor. © IMAGO/Turkish presidency

Spektakel vor Türkei-Wahl: Erdogan hofft auf Stimmen der nationalistischen Wählerschaft

Die Türkei befindet sich zurzeit im Wahlkampf. Am 14. Mai finden die Parlaments- und Präsidentenwahlen statt. Erdogan hofft dabei auch auf Stimmen aus der nationalistischen Wählerschaft. Die Türkei hat in den letzten Jahren unter Erdogan eine teils aggressive Außenpolitik geführt. Sie ist an mehreren Konflikten in der Region beteiligt, unter anderem im Bürgerkriegsland Syrien.

Auch die Beziehungen zum Nachbarn Griechenland sind unter anderem wegen eines Streits über Hoheitsrechte und Erdgasvorkommen im östlichen Mittelmeer schwierig. Erdogan hatte immer wieder gedroht, Athen mit Raketen zu beschießen. Zudem hatte der türkische Staatschef seinen Nachbarn vor einer Invasion gewarnt. Nach der Erdbeben-Katastrophe im Februar in der Türkei hat sich das Verhältnis zwischen den beiden Nato-Partnern aber etwas entspannt.

Türkei-Wahl: Prestigeprojekt soll Erdogan zum Sieg verhelfen

Das Schiff ist nach Angaben des Verteidigungsministeriums 230 Meter lang und 32 Meter breit. Fachleute hingegen sehen in dem Kriegsschiff ein Prestigeprojekt, das Erdogan bei der anstehenden Türkei-Wahl zum Sieg verhelfen soll. „Die TCG Anadolu ist kein Flugzeugträger, sondern ein Landungsschiff mit einer Flugplattform“, schreibt der ehemalige Kommodore in der türkischen Marine, Türker Ertürk, auf Twitter.

„Sogar die Schiffsnummer beginnt mit „L“. Mit anderen Worten: Der Anfangsbuchstabe des englischen Wortes Landing bedeutet Landungsschiff. Sie nennen es einen Flugzeugträger, um euch zu täuschen. Sie haben ihn in aller Eile vor der Wahl geliefert. Ohne ihn überhaupt getestet zu haben“, so der ehemalige Marineoffizier. Ob dieses Prestigeprojekt Erdogan tatsächlich zum Sieg am 14. Mai verhelfen wird, bleibt offen. In einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts „Metropoll“ liegt Herausforder Kemal Kilicdaroglu (42,6 Prozent) vor Amtsinhaber Erdogan (41,1 Prozent). (EP/dpa)