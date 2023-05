Erdogan gegen Kilicdaroglu: Alle Infos zur Stichwahl in der Türkei

Von: Stephanie Munk

Bei der Präsidentschaftswahl in der Türkei verpasst Amtsinhaber Erdogan die absolute Mehrheit. Am 28. Mai kommt es zur Stichwahl mit Kilicdaroglu.

Ankara - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan verfehlte bei der Türkei-Wahl am Sonntag (14. Mai) knapp die absolute Mehrheit. Am Sonntag (28. Mai) kommt es deshalb zur Stichwahl mit Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu. Alle Informationen zur Stichwahl finden Sie hier zusammengefasst.

Wie waren die Ergebnisse der Türkei-Wahl?

Der amtierende Präsident Erdogan hat bei der Präsidentschaftswahl in der Türkei am Sonntag (14. Mai) die absolute Mehrheit von über 50 Prozent denkbar knapp verfehlt. Er erzielte 49,5 Prozent der Stimmen. Der Kandidat der Opposition, Kemal Kilicdaroglu, kam auf 44,8 Prozent. Der dritte Kandidat Sinan Ogan erreichte 5,2 Prozent.

Wahlwerbung für die beiden Kandidaten der Stichwahl zum türkischen Präsidenten, Kemal Kilicdaroglu (l.) und Recep Tayyip Erdogan. © Tunahan Turhan/Imago

Wie überraschend war das Ergebnis?

Das Ergebnis bei der Präsidentenwahl überraschte viele. Umfragen vor der Wahl hatten zwar eine Stichwahl vorausgesagt, Kilicdaroglu galt aber als Favorit.

Was ist eine Stichwahl?

Zu einer Stichwahl kommt es, wenn keiner der Kandidaten bei einer Wahl eine Mehrheit erreicht, die für den Sieg ausreicht. Im Falle der Türkei hätte einer der Kandidaten eine absolute Mehrheit erreichen müssen, um Präsident zu bleiben bzw. zu werden, also über 50 Prozent der abgegebenen Stimmen. Die Kandidaten, die die meisten Wählerstimmen erreichten, treten bei einer Stichwahl noch einmal gegeneinander an.

Wer tritt bei der Stichwahl gegeneinander an?

Bei der Stichwahl in der Türkei am 28. Mai treten der AKP-Vorsitzende Erdogan und Kemal Kilicdaroglu von der linksgerichteten CHP erneut gegeneinander an.

Wer ist Recep Tayyip Erdogan?

Erdogan (69) wuchs als Sohn eines armen Seemans in Istanbul auf. Der junge Erdogan versuchte, das Familieneinkommen durch den Verkauf von Wasser, Sesamkringeln und Süßigkeiten aufzubessern. Später studierte der streng gläubige Muslim Wirtschaftswissenschaften und wurde 1994 Oberbürgermeister von Istanbul.

Als seine einstige Partei verboten wurde, gründete Erdogan die islamisch-konservative AKP (Partei für Gerechtigkeit und Aufschwung). 2003 wurde er Ministerpräsident der Türkei und brachte den Islam zurück in die Politik. Im August 2014 wurde Erdogan zum türkischen Präsidenten gewählt, kurz darauf veranlasste er eine Verhaftungswelle von regierungskritischen Journalisten.

Im Juli 2016 kam es zu einem Putschversuch seitens des Militärs gegen die türkische Regierung. Daraufhin beschloss die Regierung unter Erdogan einen Ausnahmezustand, der bis 2017 immer wieder verlängert wurde. Der Putschversuch bildete auch die Grundlage für eine Verfassungsänderung. Durch sie wurden die Exekutivbefugnisse in der Hand Erdogans gebündelt und sein Einfluss auf die Justiz erweitert.

Wer ist Kemal Kilicdaroglu?

Kemal Kilicdaroglu ist der Präsidentschaftskandidat der Opposition. Der 75-Jährige studierte Wirtschaftswissenschaften und arbeitete lange als Buchhaltungsexperte und im Sozialversicherungs-Wesen. Seit 2002 sitzt er für die CHP (Republikanische Volkspartei) im türkischen Parlament. 2010 wurde er zum Vorsitzenden seiner Partei gewählt.

Das Oppositionsbündnis „Sechser Tisch“ nominierte ihn im März 2023 als gemeinsamen Kandidaten für die Wahlen in der Türkei. Kilicdaroglu wird auch vom linken Parteienbündnis „Bündnis für Arbeit und Freiheit“ unterstützt, zu der auch die pro-kurdische HDP angehört.

Wen wählen die Wähler des Drittplatzierten?

Eine Schlüsselrolle bei der Stichwahl kommt den Anhängern des drittplatzierten Sinan Ogan (55) zu, der rund 2,8 Millionen Stimmen auf sich verbuchen konnte. Zwischen Erdogan und seinem Gegner liegen rund 2,5 Millionen Stimmen.

Der drittplatzierte Sinan Ogan gilt daher bei der Präsidentschaftswahl in der Türkei als Königsmacher. Er hat sich noch nicht entschieden, ob er sich bei der Stichwahl am 28. Mai hinter Amtsinhaber Erdogan oder Herausforderer Kilicdaroglu stellen wird. In den kommenden Tagen will er Gespräche mit beiden Kandidaten führen und dann eine Entscheidung treffen. Für eine Wahlempfehlung fordert Ogan Zugeständnisse. Unter anderem will er eine Zusicherung, Flüchtlinge aus dem Land zu schaffen.

Wer hat bessere Chancen bei der Stichwahl?

Offizielle Prognosen gibt es noch keine. Entscheidend wird unter anderem sein, wie sich die Wähler von Ogan entscheiden, der nicht in die Stichwahl zieht. Auch kommt es darauf an, wie viele Wähler Kilicdaroglu erneut mobilisieren kann nach der Enttäuschung über eine erste Quasi-Niederlage, die für viele seiner Anhänger unerwartet kam. Beobachter gehen davon aus, dass die Mehrheit im Parlament den Ton dafür setzen könnte, wie die Abstimmung in zwei Wochen abläuft. Sollten Parlament und Präsident sich blockieren, droht eine Regierungskrise.

Wie schätzen die Kandidaten ihre Chancen ein?

Erdogan ist von seinem Sieg bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in zwei Wochen überzeugt. Er werde „so Gott will, einen historischen Erfolg erzielen“, schrieb Erdogan am Dienstag auf Twitter.

Wir haben noch zwölf Tage, um diesen dunklen Tunnel zu verlassen.

Sein Herausforderer, Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu, gab sich ebenfalls selbstbewusst und kämpferisch. Er lese aus dem Ergebnis von Sonntag eine Botschaft des Wandels, schrieb er auf Twitter. „Aber es ist auch klar, dass wir diejenigen sind, die viel härter kämpfen müssen, um so ein rücksichtloses Regime loszuwerden“, so Kilicdaroglu. „Wir haben noch zwölf Tage, um diesen dunklen Tunnel zu verlassen.“

Wie fair sind die Wahlen in der Türkei?

Nach der Wahlnacht am Sonntag in der Türkei haben Wahlbeobachter Mängel an den Abläufen geäußert. Die Türkei erfülle die Prinzipien einer demokratischen Wahl nicht, sagte Frank Schwabe, Leiter der Wahlbeobachtungsmission des Europarats. Bei der Stimmauszählung habe es an Transparenz gefehlt, hieß es von der Delegation. Die Wahlbehörde solle klarstellen, wie genau sie Wahlergebnisse veröffentliche. Der Behörde wird unterstellt, unter dem Einfluss der Regierung zu stehen.

Schon vor der Wahl habe es keine gleichen Voraussetzungen gegeben. Die regierende AKP unter Recep Tayyip Erdogan habe „ungerechtfertigte Vorteile“ gehabt, etwa mit Blick auf die mediale Berichterstattung. Die türkische Regierung kontrolliert weite Teile der Medienlandschaft. Die Opposition habe teilweise unter massivem Druck gestanden.

Besorgniserregend sei zudem die niedrige Wahlbeteiligung in den Anfang Februar stark durch Erdbeben zerstörten Regionen. Es habe keine rechtlichen Hindernisse gegeben, aber eine große emotionale Belastung. Offizielle Daten zu der Wahlbeteiligung in den betroffenen Gebieten war vorerst nicht verfügbar.

Wie haben die türkischen Wähler in Deutschland gewählt?

Bei den wahlberechtigten Türkinnen und Türken in Deutschland zeichnet sich bei der Präsidentschaftswahl erneut eine deutliche Mehrheit für Erdogan ab: Auf den Amtsinhaber entfielen aus Deutschland knapp zwei Drittel der Stimmen. Erdogan dürfte in Deutschland wohl wieder viel besser abschneiden als bei der Wahl insgesamt. (smu)