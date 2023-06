Nach Türkei-Wahl: Neues Parlament tritt erstmals zusammen

Türkei-Wahl 2023

Von Erkan Pehlivan schließen

Nach der Türkei-Wahl werden heute die neuen Abgeordneten vereidigt. Die Zeremonie soll bis Mitternacht anhalten. Im Laufe des Tages soll auch das neue Kabinett vorgestellt werden.

Ankara – Am 2. Juni ist in der Türkei das neue Parlament nach der Türkei-Wahl erstmals zusammengekommen. Die Abgeordneten mussten den traditionellen Eid ablegen. Die Sitzung leitete der Chef der rechtsradikalen MHP, Devlet Bahceli. Als Präsident Recep Tayyip Erdogan den Saal betrat, wurde er von Abgeordneten seiner Partei und Bündnispartner mit einem Standing Ovation begrüßt. Abgeordnete der Opposition und aus Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu (CHP) blieben dabei sitzen.

Abgeordnete in der Türkei werden vereidigt

An diesem Tag werden alle Abgeordneten einzeln ihren Eid ablegen. Die Zeremonie soll bis Mitternacht andauern. Der Eidestext steht in der türkischen Verfassung. Erdogan soll erst am Samstag vereidigt werden.

Ich schwöre vor der großen türkischen Nation bei meiner Ehre und Würde, dass ich die Existenz und Unabhängigkeit des Staates, die unteilbare Einheit von Vaterland und Nation, die uneingeschränkte und bedingungslose Souveränität der Nation schützen werde; dass ich dem Primat des Rechts, der demokratischen und laizistischen Republik und den Prinzipien und Reformen Atatürks verbunden bleiben werde; dass ich von dem Ideal, wonach innerhalb des Geistes von Frieden und Heil der Gemeinschaft, nationaler Solidarität und Gerechtigkeit jedermann die Menschenrechte und Grundfreiheiten genieße, und von der Treue zur Verfassung nicht abweichen werde.

+ Das neue Parlament ist in der Türkei zusammengetreten. © Ali Unal/dpa

Neues Kabinett in der Türkei

Im Laufe des will Präsident Erdogan auch sein neues Kabinett vorstellen. Dabei wird der Posten des neuen Wirtschaftsministers an den ehemaligen Finanzminister Mehmet Simsek gehen. In den vergangenen Wochen hatte es zwei Treffen zwischen Simsek und Erdogan gegeben. Dabei sollen sich beide Seiten offenbar auch geeinigt haben, schreiben türkische Zeitungen. Simsek, der auch ehemaliger Investmentbanker ist, soll dann die Türkei aus der wirtschaftlichen Versenkung holen.

Ebenso soll es auch der Innenminister ausgewechselt werden. Seit 2016 ist der Nationalist Süelyman Soylu an der Ressortspitze. Er hatte Rückendeckung vor allem bei der rechtsradikalen MHP. Wer an seine Stelle kommt, steht jedoch nicht fest. (Erlan Pehlivan)

Rubriklistenbild: © Ali Unal/dpa