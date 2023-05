Türkei-Wahl: „Die Opposition hat sich womöglich zu sehr auf die Umfragewerte verlassen“

Von: Yağmur Ekim Çay

Teilen

Manche Urnen mussten angeblich mehrfach neu ausgezählt werden. Foto: Francisco Seco/AP. © dpa

SPD-Bundestagsabgeordnete Derya Türk-Nachbaur über ihren Einsatz als Wahlbeobachterin in der Türkei, das Ergebnis der ersten Runde – und die Aussichten für die Stichwahl.

Frau Türk-Nachbaur, wie haben Sie als Wahlbeobachterin den Urnengang in der Türkei am Sonntag erlebt?

Der Wahltag begann für uns schon sehr früh – vor Öffnung der Wahllokale. Schon um 7 Uhr standen viele Menschen in der Schlange und die Aufregung und Anspannung war bereits seit unserer Ankunft in den Straßen zu spüren. Das war wahrscheinlich die am besten beobachtete Wahl der letzten Jahrzehnte in der Türkei. Hunderte internationale Wahlbeobachter und Tausende ehrenamtliche waren den ganzen Tag bis zum Ende der Auszählung im Einsatz. In vielen Wahllokalen haben wir viele junge Menschen der Oppositionspartei angetroffen, die fest entschlossen waren, bis zum Ende der Auszählung „ihre Wahlurnen“ zu bewachen.

Auf unserer Liste der zu beobachtenden Lokale waren viele Stationen in und um Ankara herum. Die Eröffnung und die Schließung sowie Auszählung habe ich in Cankaya erlebt. Mir war es wichtig, auch Lokale im ländlichen Raum zu besuchen und so sind wir in die Dörfer um Ankara herum gefahren. Letztendlich lässt sich feststellen, dass die Wahlen im Großen und Ganzen sehr transparent verlaufen sind. Alle Wahllokale hatten Teams im Einsatz, die aus Regierungsparteienvertretern und Oppsitionsbündnisvertretern bestanden.

In Cankaya, wo Sie auch waren, sagte der Bezirksbürgermeister von der CHP. dass die Stimmen nicht in das System eingetragen wurden und sie manipuliert werden. Gab es Probleme oder Manipulationsversuche während der Auszählung?

Spannend wurde es bei der Auszählung. Mir wurde zugetragen, dass in den Lokalen, wo Kemal Kiliçdaroglu vorne lag, Vertreter der Regierungsparteien oft Einspruch erhoben haben und die Stimmzettel wieder und wieder haben auszählen lassen, um die Eingabe in das Wahlsystem zu verzögern. In meinem Wahllokal ist das nicht passiert, doch es scheint in vielen Wahllokalen der Fall gewesen zu sein, dass Urnen sechs- bis achtmal neu ausgezählt werden mussten.

Waren die Wahlen in der Türkei frei? Wie bewerten Sie die gesamte Situation?

Zur Person Derya Türk-Nachbaur (50)ist eine deutsche SPD-Politikerin und seit 2021 Mitglied des Deutschen Bundestages. Sie war Fraktionssprecherin im Gemeinderat und Pressesprecherin der SPD Frauen in Baden Württemberg. FR Bild: Imago Images

Wahlen müssen in einer Demokratie frei und fair verlaufen. Der Wahltag und der Wahlgang waren frei. Ob sie fair waren, darüber wird noch zu urteilen sein. Wenn wir allein die Statistiken der Medienpräsenz von Recep Tayyip Erdogan und Kemal Kiliçdaroglu vergleichen, dann sehen wir da eine deutliche Diskrepanz. Die Ausgangslage für Herrn Erdogan war deutlich besser, was die öffentliche Wahrnehmung angeht.

Was bedeutet dieses Ergebnis in Ihren Augen? Viele waren sich im Vorfeld sicher, dass Amtsinhaber Erdogan dieses Mal verlieren würde.

Die Opposition und die Öffentlichkeit haben sich im Vorfeld der Wahl womöglich zu sehr auf die Umfragewerte verlassen. Festzuhalten ist: Niemand hat gewonnen und niemand kann sich als Sieger vor die türkische Bevölkerung stellen. Spannend werden die nächsten zwei Wochen. Jetzt gilt es für beide Lager, kühlen Kopf zu bewahren und Souveränität auszustrahlen, wobei ich davon ausgehe, dass sich der Ton verschärfen wird.

Nun wird es in der Türkei eine Stichwahl geben. Wie schätzen Sie die Wochen bis zum 28. Mai ein? Wird Erdogan jetzt bessere Chancen haben?

Beide Lager werden um die Wähler von Sinan Ogan buhlen. Ein Nationalist, der in der ersten Runde als Kandidat 5,2 Prozent geholt hat und in der zweiten Runde nicht mehr antreten wird. Jetzt werden beide Kandidaten nochmals alles tun, um weitere Wähler zu mobilisieren. Als Fazit bleibt: Niemand hat gewonnen und das Rennen geht weiter. In zwei Wochen werde ich wieder hier sein und dann über einen Gewinner berichten können.

Derya Türk-Nachbaur im Bundestag. Foto: Imago Images. © IMAGO/Future Image