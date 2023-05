Türkei-Wahl: Demirtas macht Wahlkampf aus der Gefängniszelle

Von: Frank Nordhausen

Kurdisches Neujahrsfest Newroz in Diyarbakir. Die Bevölkerung erhofft sich eine Friedenslösung für die Kurdengebiete. © Frank Nordhausen

Die kurdische Bevölkerung könnte die Türkei-Wahl 2023 entscheiden. Ihre prominenteste Stimme ist der inhaftierte Selahattin Demirtas – mit Botschaften, die einen Gegenpol zu den Hasstiraden Erdogans bilden.

Ankara - Die Parallelen sind frappierend. Der Mann, den seine Anhänger:innen als „kurdischen Mandela“ verehren, könnte wie der legendäre südafrikanische Anführer jenen, die ihn ins Gefängnis warfen, sehr gefährlich werden. Seit fast sieben Jahren ist der populäre kurdische Politiker Selahattin Demirtas unschuldig im westtürkischen Edirne inhaftiert. Die Gründe gelten als politisch motiviert, der Vorwurf der „Terrorpropaganda“ als so lachhaft, dass der Europäische Menschenrechtsgerichtshof bereits zwei Mal seine sofortige Freilassung forderte.

Doch Staatschef Recep Tayyip Erdogan, der Demirtas mithilfe der manipulierten Justiz hinter Gitter brachte, ignoriert die Beschlüsse hartnäckig. Paradoxe Wirkung: Damit verhilft der türkische Langzeitregent dem inhaftierten Politiker zu anhaltender Beliebtheit unter der kurdischen Bevölkerung – eine Popularität, die dem 69-jährigen Erdogan bei der Türkei-Wahl 2023 am 14. Mai zum Verhängnis werden könnte. Denn die kurdischen Wählerinnen und Wähler werden das Zünglein an der Waage sein. Und Selahattin Demirtas ist ihre prominenteste Stimme.

Über seine Anwälte schickt der politische „Untersuchungs“-Häftling täglich Twitter-Botschaften an seine millionenstarke Anhängerschaft. Aus dem Gefängnis heraus entwirft der 50-Jährige die Vision eines demokratischen Landes, die nur auf friedlichem Weg verwirklicht werden dürfe. Den nationalistischen, hetzerischen Slogans Erdogans setzt der frühere Menschenrechtsanwalt und einstige Präsidentschaftskandidat seine feine Sprache der Gewaltlosigkeit entgegen. Der FR sagte er in einem durch seine Anwälte vermittelten Interview: „Ich bin überzeugt, dass die Opposition die Wahlen klar gewinnt.“

Selahattin Demirtas (mitte), seit Jahren inhaftierter kurdischer Politiker. © Frank Nordhausen

Demirtas führt bei der Türkei-Wahl 2023 aus seiner Zelle ein Duelle gegen Erdogan

Obwohl er selbst weder zur Wahl steht noch auf großen Versammlungen reden kann, führt der eloquente Charismatiker aus seiner Zelle ein aufsehenerregendes Kampagnenduell gegen den polternden Autokraten in Ankara. Seine prokurdische „Partei der Völker“ (HDP) ist die zweitstärkste Oppositionspartei. Schon vor zehn Jahren öffnete Demirtas die Partei auch für linke und liberale türkische Oppositionelle – und mischte damit die politische Szene des Landes gründlich auf. Denn er erschütterte das verbreitete Denken in ethnischen Kategorien. „Demirtas ist weiterhin eine Art Schatten-Chef der HDP, der aus dem Gefängnis heraus die Prozesse steuert“, erklärt Burak Copur, Politikwissenschaftler und Türkei-Experte aus Essen. „Das macht ihn für Erdogan so gefährlich.“

Vor allem steigert die Inhaftierung in den Augen der HDP-Sympathisant:innen Demirtas’ moralische Autorität. Trotz aller Versuche, ihn mundtot zu machen, nimmt er weiterhin eine Schlüsselrolle im politischen Kampf ein. Seine Frau Basak spielte im Wahlkampf vor Zehntausenden Menschen sogar eine Grußbotschaft ihres Mannes ab, die er im Gefängnis aufgenommen hatte: „Kniet nicht nieder vor den Lügen der Regierung … bewacht die Wahlurnen!“ Demirtas erklärt, das Land befinde sich an einem „Wendepunkt zwischen Demokratie und Diktatur“, nur eine vereinte Opposition und ein gemeinsamer Kandidat könnten Erdogan stoppen. Tatsächlich ist eine geeinte Opposition die größte Gefahr für den Machterhalt des Autokraten. Deshalb hat Demirtas eine wichtige Entscheidung getroffen, die Erdogan den Sieg schon im ersten Wahlgang kosten könnte: Seine HDP hat keinen eigenen Bewerber aufgestellt, sondern wirbt offiziell für den Präsidentschaftskandidaten der in einem Sechserbündnis vereinigten türkischen Opposition – Kemal Kilicdaroglu. Der 74-Jährige ist Chef der sozialdemokratischen CHP, der größten Oppositionspartei. Anders als der charismatische Demirtas gilt Kilicdaroglu als dröger Technokrat. Doch auch er ist wie Demirtas eine Art Anti-Erdogan: kein Spalter, sondern ein Versöhner.

Türkei-Wahl 2023: Die Opposition eint kaum mehr als das Ziel, Erdogan zu stürzen

Während seine Partei in der Kurdenpolitik tief entzweit ist, hat Kilicdaroglu seit 2010 stetig darauf hingearbeitet, die CHP auch für die kurdische Bevölkerung wählbar zu machen, er reiste in die heimliche kurdische Hauptstadt Diyarbakir, traf sich mit dem HDP-Vorstand und bekannte sich öffentlich zu seiner Identität als kurdischer Alevit.

Kilicdaroglus Wahlallianz, zu der auch rechte und religiöse Parteien gehören, hat es zwar abgelehnt, die prokurdische HDP offiziell zu umarmen, um die nationalistische Wählerschaft nicht abzuschrecken. „Die sechs Millionen HDP-Anhänger werden aber geschlossen Kilicdaroglu wählen“, glaubt Professor Copur. Das Problem: Die Opposition eint kaum mehr als das Ziel, Erdogan zu stürzen und das von ihm 2017 eingeführte Präsidialsystem wieder durch eine parlamentarische Demokratie zu ersetzen. „Es ist ein Zweckbündnis“, sagt Copur. „Die eigentliche Arbeit fängt nach der Wahl überhaupt erst an.“

Burak Copur, Türkei-Experte und Politikwissenschaftler aus Essen. © Frank Nordhausen

Erdogan wirkt vor der Türkei-Wahl 2023 verwundbarer als je zuvor

Nach anfänglichen Boom-Jahren in der Wirtschaft hat Erdogans Politik eine desaströse Abwärtsspirale erzeugt. Die Wirtschaft ächzt in Dauerkrise, die Inflation liegt weit über den offiziellen 50 Prozent, Korruption und Vetternwirtschaft grassieren. Gut Ausgebildete verlassen das Land zu Zehntausenden. Bei dem verheerenden Erdbeben vom 6. Februar starben mehr als 55.000 Menschen – auch deshalb, weil die staatliche Nothilfe zu spät kam. Millionen Menschen, vor allem Kurd:innen, haben alles verloren. Die Opposition setzt nun darauf, dass sich ihre Wut bei der Wahl gegen den Amtsinhaber richtet.

Tatsächlich wirkte Erdogan, der die Türkei ab 2002 als Premier und ab 2014 als Präsident geprägt hat, noch nie so verwundbar. Gesundheitlich angeschlagen, muss der „Sultan“ ausgerechnet im Jahr, das er als Höhepunkt seiner politischen Karriere ansteuert – das hundertste Jubiläum der Republikgründung durch Atatürk – um seine Macht bangen. Besonders muss er die kurdische Minderheit fürchten, die mehr als ein Fünftel der Bevölkerung der Türkei von rund 85 Millionen Menschen ausmacht.

Mit ihnen hat es sich Erdogan gründlich verscherzt, vor allem weil seine AKP seit Jahren mit der ultranationalistischen MHP koaliert, die für den ultraaggressiven Regierungskurs gegenüber der Minderheit verantwortlich zeichnet – und weil er starrsinnig darauf beharrt, oppositionelle Kurd:innen und deren Hoffnungsträger Demirtas in Haft zu lassen. Zwar gingen etwa 25 Prozent der kurdischen Stimmen traditionell an Erdogans islamische Regierungspartei AKP. Doch ihr Anteil ist laut Umfragen deutlich gesunken, und die übrigen Kurd:innen neigen klar zur HDP, deren Werte zuletzt bei zwölf Prozent oszillierten. Regelrecht verzweifelt wirkte Erdogans Versuch, durch ein kürzlich geschlossenes Bündnis mit der islamistischen kurdischen Hüda-Par-Organisation noch ein paar kurdische Wähler:innen einzusammeln.

Erdogan kann bei der Türkei-Wahl 2023 auf unbeirrbare Kernwählerschaft vertrauen

Der Präsident kann sich allerdings auf eine unbeirrbare Kernwählerschaft von rund 30 Prozent stützen: islamisch geprägte Konservative, meist aus dem anatolischen Hinterland. Erste Risse im System gab es jedoch schon bei den Kommunalwahlen 2019, als die CHP des jetzigen Herausforderers Kilicdaroglu fast alle türkischen Großstädte eroberte. Möglich wurde der Überraschungsschlag durch die Unterstützung der kurdischen Wählerschaft für die CHP-Kandidaten – ein Novum in der Geschichte der türkischen Republik, denn die CHP war früher entschieden antikurdisch. Nun erwartet die Kurdenpartei ihre Dividende: Im künftigen Parlament, das ebenfalls am 14. Mai gewählt wird, sollte endlich „eine Friedenslösung für die Kurdengebiete erarbeitet werden“, fordert der HDP-Co-Vorsitzende Mithat Sancar.

Jahrzehntelang hatte der türkische Staat alles Kurdische unterdrückt. Als Lösungsweg gilt vor allem die Beilegung des blutigen Konflikts mit der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK). Es war Erdogan selbst, der eine solche Friedenslösung vor zehn Jahren mithilfe der HDP vorantrieb. Der „kurdische Frühling“ hatte jedoch eine unverhoffte Wirkung: Er machte den HDP-Chef Demirtas so populär, dass seine Partei bei der Parlamentswahl 2015 sensationelle 13 Prozent holte. Damit zog erstmals eine kurdisch geprägte Partei in die Nationalversammlung ein – und nahm Erdogans AKP deren absolute Mehrheit.

Diese Schmach hat Erdogan dem Konkurrenten nie verziehen. Er brach den Friedensprozess ab, kriminalisierte die HDP systematisch. Er ließ mehr als hundert gewählte HDP-Bürgermeister absetzen, Tausende Parteikader und -mitglieder verhaften – und Demirtas selbst ein Jahr später ins Gefängnis werfen. Das Schema wiederholt er derzeit. In den vergangenen Wochen wurden im mehrheitlich kurdischen Südosten der Türkei mehr als 250 Menschen wegen angeblicher Terrorverbindungen festgenommen, darunter Anwältinnen, Journalisten und HDP-Politiker. Um die Partei endgültig zu zerstören, liegt beim Verfassungsgericht ein Verbotsantrag wegen „Terrorunterstützung“, über den noch vor den Wahlen entschieden werden könnte. „Wir sind aber nicht der politische Arm der PKK, sondern eine legale, demokratische Partei“, sagt der HDP-Chef Sancar, „hier geht es nur darum, einen politischen Gegner auszuschalten.“

Vorsorglich haben die kurdischen Politiker:innen bereits vor Jahren eine Ersatzpartei gegründet – die Grüne Linkspartei (YSP). Sie wurde offiziell zur Parlamentswahl zugelassen und tritt dafür in sämtlichen 81 Provinzen an. Sie könne nicht verboten werden, so Sancar, „das wäre ein Putsch gegen die Verfassung“. Auch Demirtas erklärt: „All diese Beschuldigungen sind abgestanden, lächerlich und unbegründet.“ Ein Verbot der YSP noch vor der Wahl sei „rechtlich nicht möglich“, schreibt der inhaftierte Politiker. Er gehe fest davon aus, „dass die Opposition auch die Mehrheit im Parlament erringt“. Aber es bleibt ein extrem enges Rennen, auch wenn die meisten Umfragen derzeit dem Oppositionsbündnis mit Kilicdaroglu einen leichten Vorsprung bescheinigen.

Yavuz Baydar, Chefredakteur der Plattform „Free Turkish Press“. © Frank Nordhausen

Vor der Türkei-Wahl 2023 häufen sich Gewaltakte gegen die Kurdenpartei

Noch ist nichts entschieden. „Die Unentschlossenen machen derzeit noch mindestens zehn bis zwölf Prozent aus“, sagt Yavuz Baydar, Chef der exiltürkischen Internetplattform „Free Turkish Press“. Auch wenn Erdogan seine Diffamierungskampagne gegen das Oppositionsbündnis ständig verstärke, müsse er zumindest den Anschein erwecken, dass die Wahlen frei verlaufen – fair seien sie schon lange nicht mehr, schließlich stünden dem amtierenden Präsidenten alle staatlichen Ressourcen zur Verfügung. Um sich die Gunst der Bevölkerung zu sichern, ließ Erdogan bereits den Mindestlohn anheben, das Rentenalter absenken, Familienzuschüsse und Beamtengehälter erhöhen.

Kurz vor der Wahl häufen sich jetzt Gewaltakte gegen die Kurdenpartei. Hinter den Kulissen werden Intrigen gesponnen. So hat der abtrünnige CHP-Veteran Muharrem Ince eine eigene, völlig aussichtslose Kandidatur erklärt. „Das nützt Erdogan, weil er damit Kilicdaroglu im ersten Wahlgang schwächt und in eine Stichwahl am 28. Mai zwingt“, sagt Baydar. Zudem hätten geschätzt drei Millionen Menschen die Erdbebenregion verlassen – mit den Namen von Abwesenden, Vermissten oder Toten könnten die Ergebnisse leicht manipuliert werden. „Die Frage ist schließlich, ob Erdogan eine Wahlniederlage akzeptieren würde“, sagt Baydar.

Für den Autokraten geht es diesmal um alles. Sollte er verlieren, könnte er direkt ins Visier der Justiz geraten, die er selbst politisiert hat. „Seine Karriere würde enden – und damit auch der politische Islam in der Türkei“, so Baydar. Es sei daher absolut denkbar, dass Erdogan trotzdem seinen Sieg reklamiere, ähnlich wie Donald Trump in den USA. Anzeichen für ein solches Szenario existieren. Erdogans Hardliner-Innenminister Süleyman Soylu bezeichnete die anstehende Wahl öffentlich als „Putschversuch des Westens“. Erdogan selbst erklärte, ein Präsident, der mit den Stimmen der Grünen Linkspartei die Wahl gewinne, sollte „nicht anerkannt werden“. Dazu sagt der inhaftierte „kurdische Mandela“ Selahattin Demirtas: „Sollte dies geschehen, gehe ich davon aus, dass die Menschen ihre Wahlstimmen verteidigen.“ (Frank Nordhausen)