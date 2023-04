Buschmann warnt vor Hassreden türkischer Politiker in Deutschland

Von: Erkan Pehlivan

Der türkische Wahlkampf läuft in Deutschland auf Hochtouren. Justizminister Buschmann will Hassreden wie in der Neusser Moschee im Januar verhindern.

Berlin - Vor der Türkei-Wahl 2023 will Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) Hassreden türkischer Politiker in Deutschland verhindern. Er erwarte, „dass Anhänger des türkischen Staatspräsidenten in den nächsten Wochen auch in Deutschland verstärkt Wahlkampf betreiben werden“, heißt es in einem am Donnerstag (13. April) bekannt gewordenen Schreiben an Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne). Hier seien in der Vergangenheit „klar die Grenzen der Meinungsfreiheit“ überschritten worden.

Türkei-Wahl 2023: Menschenverachtende Sprache im Wahlkampf

Einige türkische Amts- und Mandatsträger verwendeten auf solchen Veranstaltungen „bewusst eine menschenverachtende Sprache gegenüber politischen Gegnern“, schreibt Buschmann in dem Brief, der der Nachrichtenagentur AFP vorliegt und über den zuerst die Rheinische Post berichtetet hatte. Angesichts der am 14. Mai anstehenden Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in der Türkei sei es ihm daher wichtig, „die Sensibilität für dieses Thema aufrechtzuerhalten und das Bewusstsein für die Dringlichkeit des Handelns zu schärfen“.

Buschmann verweist in dem Schreiben auf den Auftritt des AKP-Abgeordneten Mustafa Acikgöz im Januar in einer Moschee der nationalistischen „Grauen Wölfe“ in Neuss. Der AKP-Politker hatte damals unter anderem zur Vernichtung der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) und Anhängern der Gülen-Bewegung aufgerufen. FR.de hatte den Fall damals aufgedeckt. Das Auswärtige Amt musste im Anschluss den türkischen Botschafter einbestellen und klarmachen, dass ausländischer Wahlkampf der Genehmigung bedarf und das Hass uns Hetze keinen Platz in Deutschland haben.

Marco Buschmann (FDP), Bundesminister der Justiz, spricht während eines Interviews mit der Deutschen Presse-Agentur dpa. © Britta Pedersen

„Die versammlungsrechtlichen Vorgaben, einschließlich der Genehmigungspflicht bei Auftritten von ausländischen Amts- und Mandatsträgern, sollten daher konsequent eingehalten und durchgesetzt werden“, forderte Buschmann und fügte mit Blick auf die Zuständigkeitsbereiche von Baerbock und Faeser an: „Dies sollten wir zugleich - gegebenenfalls erneut - mit aller Deutlichkeit gegenüber der Türkei kommunizieren und parallel hierzu auch die für das Versammlungsrecht zuständigen Stellen der Länder entsprechend sensibilisieren.“

Islamverband verweigert vor Türkei-Wahl 2023 Antworten zu AKP-Veranstaltungen

Allerdings läuft der türkische Wahlkampf besonders der AKP auf Hochtouren. Diese hatten anlässlich der Türkei-Wahl am 14. Mai bislang in den Moscheen der Islamverbände Ditib und IGMG (Milli Görüs) stattgefunden. So hatte der AKP-Lobbyverein UID mitgeteilt, dass zwischen Mitte 2021 und Ende 2022 mit der Ditib 670 und der IGMG 420 „gemeinsame Veranstaltungen“ organisiert zu haben. Eine FR-Anfrage zu den Hintergründen dazu wollte die IGMG-Führung bislang nicht beantworten.

Stattdessen hat die türkische Regieurngspartei in Deutschland das „AKP-Auslands-Wahlen-Koordinierungszentrum“ YSKM (Akparti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi) gegründet, die die Wahlkampfveranstaltungen koordiniert. Unterdessen wurde bekannt, dass der AKP-Abgeordnete Zafer Sirakaya auf Wahlkampftour ist. Am Sonntag (9. April) hat er etwa bei einer Veranstaltung der UID in Bottropp eine Rede gehalten. „Mit unseren Bürgern laufen wir ins Jahrhundert der Türkei“, schrieb der Politiker auf Facebook.

Einen Tag zuvor war Sirakaya bei einer Veranstaltung in Stuttgart und am 7. April dann in Köln beim Fastenbrechen der UID. In der Kölner Veranstaltung war auch mit Efkan Ala ein weiterer AKP-Abgeodneter dabei. Sirakaya hatte sich zudem am 1. April bei einer Veranstaltung in Bielefeld sehen lassen. Zwar werden diese Veranstaltungen als Abendessen anlässlich des Fastenbrechens deklariert, dennoch geht es bei den Reden um das Jahrhundert der Türkei, dem Wahlslogan von Erdogan und seiner AKP. (ep/AFP)