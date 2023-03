Neue Wahlkampfstrategie – AKP koordiniert Wahlkampf in Deutschland mit Grauen Wölfen

Von: Erkan Pehlivan

Die Vorbereitung zur Türkei-Wahl am 14. Mai sind auch in Deutschland in vollem Gange. Mit einer neuen Strategie versucht die AKP die Grauen Wölfe in Nordrhein-Westfalen mit einzubinden.

Dortmund – Auch in Deutschland laufen die Vorbereitungen für die Türkei-Wahl am 14. Mai auf Hochtouren. Hunderte Wahlkampfveranstaltungen ließ die Regierungspartei AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan in Deutschland und anderen europäischen Staaten durch ihre Lobbyorgnaisation UID (Union of international Democrats) in den Moscheen des Islamverbandes Ditib veranstalten. Auch in den Moscheen der IGMG (Milli Görüs) sowie den Vereinen ATIB und Türk Federasyon hat es gemeinsame Veranstaltungen mit dem AKP-Lobbyverein gegeben.

Strategiewechsel nach Hetzrede in Neuss

Nach einer Hetzrede des AKP-Abgeordneten Mustafa Acikgöz in einer Moschee der Grauen Wölfe im Januar in Neuss musste die UID ihre Wahlkampfstrategie ändern. Acikgöz hatte damals von der Vernichtung von Anhängern der PKK und der Gülen-Bewegung gesprochen. „Egal wohin sie in der Welt flüchten“, hatte der türkische Parlamentarier in der nordrhein-westfälischen Stadt gesagt. Das Auswärtige Amt hatte daraufhin den türkischen Botschafter einbestellt und klargestellt, dass Hetzreden keinen Platz in Deutschland haben und Wahlkampf ausländischer Parteien in Deutschland der Genehmigung bedürfen.

Inzwischen hat Erdogans AKP ihr Strategie geändert und ein sogenanntes „AKP-Auslands-Wahlen-Koordinierungszentrum“ (Akparti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi) gegründet. Diese besteht vor allem aus Kadern der UID, die direkt der AKP unterstellt ist. Geleitet wird das Zentrum vom AKP-Abgeordneten Muhammed Fatih Toprak, der in Deutschland aufgewachsen ist.

Gemeinsame Strategie mit Grauen Wölfen für Türkei-Wahl

„Das Dortmunder Koordinierungszentrum besuchte den Dortmunder ATİB-Verband und hat Gespräche über die Wahlen geführt“, lässt die Twitter-Seite der AKP-Essen mitteilen. Dabei sei vereinbart worden, in Dortmund ein Beratungsgremium unter Vereinen zu gründen. Zudem sei beschlossen worden, mit Menschen, die mit Politik in Berührung kamen und Erfahrung darin gesammelt haben, im Austausch zu sein und Strategien zu entwickeln, schreibt die AKP auf ihrer Essener Twitter-Seite.

Auch in Belgien kamen AKP-Wahlkampfstrategen und ATIB-Funktionäre zusammen, um sich auszutauschen. In Hamm laufen die Vorbereitung auf die Wahlen in der Türkei ebenfalls auf Hochtouren. „Das Team vom Koordinierungszentrum hat den Sitz der Ülkücü-Bewegung besucht und seine Arbeiten zu den Wahlen fortgesetzt“, schreibt die Essener AKP ebenfalls auf Twitter.

Sowohl ATIB als auch die Ülkücü-Bewegung sind in Deutschland als „Graue Wölfe“ bekannt, die dieselbe Ideologie verbreiten. „Durch die Verbreitung der ´Ülkücü´-Ideologie entfalten die Verbände eine desintegrative Wirkung und fördern einen türkischen Nationalismus (…), schreibt das Bundesamt für Verfassungsschutz auf ihrer Internetseite. „So kann die türkisch-rechtsextremistische „Ülkücü“-Ideologie (abgeleitet von „Ülkücüler“ – „Idealisten“) als eine Überhöhung des türkischen Volkes bei gleichzeitiger Abwertung anderer Ethnien, Staaten und Religionen, vor allem aber der Juden, Israels und der Armenier verstanden werden“. Das schreiben die Verfassungsschützer in ihrer Broschüre „Türkischer Rechtsextremismus in Deutschland – Die ´Ülkücü´-Bewegung“.

Deutsche Regionalgruppen sollen Wähler für Türkei-Wahl mobilisieren

Der Kenner der Szene und Vorsitzender des der „Liberalen Vielfalt Berlin“, Eren Güvercin, mahnt im Gespräch mit fr.de von IPPEN.MEDIA zur Vorsicht. „Dass jetzt in Ballungsgebieten wie dem Ruhrgebiet regionale Wahlkampfkoordinierungsgruppen der AKP aktiv sind, zeigt uns, dass nach den zahlreichen Auftritten von AKP-Politikern seit September letzten Jahren in Gemeinden der DITIB und anderer Verbände eine neue Phase des Wahlkampfes gestartet ist“. In dieser Phase sollen diese regionalen Wahlkampfgruppen vor allem Wähler mobilisieren und aktivieren, so Güvercin.

ATIB gehört dem Zentralrat der Muslime in Deutschland (ZDM) an. „Wohlgemerkt, ATIB ist ein türkisch-nationalistischer Verband und mit großem Abstand die größte Mitgliedsorganisation des Zentralrats der Muslime“, sagt der Kenner. Güvercin kritisiert, dass der Vorsitzende des ZDM, Aiman Mazyek, auf seine Frage auf Twitter, was er dazu zu sagen hat, dass in seinem größten Mitgliedsverein AKP-Wahlkampf betrieben wird, nicht reagiert. Dazu sollte der ZMD-Vorsitzende aber eine Haltung haben, so Güvercin..