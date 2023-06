Umbruch bei CHP: Kilicdaroglu entlässt alle Berater

Von: Erkan Pehlivan

Nach der Schlappe bei der Türkei-Wahl entlässt CHP-Chef Kemal Kilicdaroglu seine engsten Berater. Zudem könnte der Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoglu den Vorsitz übernehmen.

Ankara – Nach der Schlappe bei der Türkei-Wahl gibt es erste personelle Konsequenzen bei der Oppositionspartei CHP. „Die Aufgaben aller Personen, die vom CHP-Vorsitzenden Kemal Kılıcdaroglu vor dem 4. Juni 2023 als Berater und Hauptberater eingestellt wurden, sind mit Wirkung zum 14. Juni 2023 beendet worden“, teilt die Oppositionspartei mit. Kilicdaroglu hat zudem das Zentralorgan MYK (Merkez Yürütme Kurulu) seiner Partei entlassen.

Imamoglu kann Vorsitz von CHP übernehmen

Die Veränderung innerhalb der CHP scheinen nicht abgeschlossen zu sein. Am Mittwoch war Kilicdaroglu mit dem Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoglu zusammengekommen. Auf die Frage, ob er Generalsekretär der Partei werden möchte, habe Imamoglu beantwortet mit der Aussage, er sei für jede Aufgabe bereit, schreibt die Zeitung Cumhuriyet. Wie das Blatt weiter berichtet, soll die komplette Opposition neu gestaltet werden. „Andernfalls ist das Risiko, bei den Kommunalwahlen zu verlieren, unabhängig von der Leistung der Kandidaten, sehr hoch. Um dieses Risiko nicht einzugehen, sollte diese Änderung so bald wie möglich vorgenommen werden“, heißt es in dem Bericht weiter. Schon bald wolle man dazu einen Fahrplan vorlegen.

Erdogan will bei Kommunalwahl 2024 11 Großstädte von CHP zurückerobern

Die Kommunalwahlen sind für den 31. März 2024 angesetzt und auch Präsident Recep Tayyip Erdogan und seine AKP bereiten sich darauf vor. „Das Ziel ist ganz klar. Die 11 von der CHP gehaltenen Großstädte zu erobern, insbesondere Ankara und Istanbul. Dies war das Thema der Sitzungen unter dem Vorsitz von Präsident Tayyip Erdoğan unmittelbar nach der Wahl“, schreibt die Zeitung Gazete Pancere.

Der Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu und der Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoglu sind im Wahlkampf öfter zusammen aufgetreten. © Tolga Uluturk/IMAGO

Ein von Erdogan gegründetes Sonderteam soll die Ergebnisse bei der Türkei-Wahl aus diesen Provinzen analysieren. „Anhand der Wählerlisten wird das Team Personen kontaktieren, von denen man annimmt, dass sie in der Vergangenheit für die AKP gestimmt haben, die sich aber bei den letzten Wahlen von der Partei distanziert haben oder nicht zur Wahl gegangen sind. Erdogan ist besonders von Istanbul besessen“, so der Bericht in Gazete Pencere. Derzeit würden die Gründe für die Stimmenverluste in einigen Istanbuler Bezirken untersucht. Anschließend soll ein detaillierter Bericht dem Präsidenten vorgelegt werden.

Derzeit habe die AKP drei wichtige Themen auf ihrer Agenda, heißt es in dem Bericht weiter: Wirtschaft, Verfassungsänderung sowie eine Änderung der Parlamentssatzung. Mit den Änderungen könnte sich Erdogan und seine Regierung weitere Vorteile verschaffen. (Erkan Pehlivan)