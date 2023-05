Stichwahl steht fest: Opposition bereitet sich auf zweite Runde vor

Von: Erkan Pehlivan

Die Opposition verpasst bei der Türkei-Wahl den Sieg im ersten Durchgang, doch geht optimistisch in die Stichwahl in zwei Wochen.

Ankara - Am Sonntag haben die Menschen in der Türkei ihre Stimmen für ein neues Parlament und einen neuen Präsidenten abgegeben. Nach Auszählung der meisten Stimmen liegt Präsident Recep Tayyip Erdogan mit 49,42 Prozent deutlich vor seinem Herausforderer Kemal Kilicdaroglu (CHP) mit 44,95 Prozent. Der Nationalist Sinan Ogan kommt auf 5,2 Prozent. Da niemand der Kandidaten die absolute Mehrheit bekommen hat, wird es am 28. Juli eine Stichwahl geben.

Erdogan-Bündnis bekommt bei Türkei Wahl fast 50 Prozent der Parlamentssitze

Auch bei den Stimmen für ein neues Parlament liegt die AKP nach derzeitigem Stand mit 35, 49 Prozent vor der CHP mit 25, 37 Prozent. Dort kommen die drei wichtigen Allianzen auf folgende Ergebnisse:

Volksallianz (AKP, MHP, YRP, BBP): 49,37 Prozent

CHP akzeptiert vorläufiges Ergebnis bei Türkei-Wahl

Inzwischen hat sich auch die Opposition mit dem Wahlergebnis abgefunden und will sich auf die Stichwahl in zwei Wochen konzentrieren. „Die Präsidentschaftswahlen gehen definitiv in die zweite Runde. Wir werden in der zweiten Runde ganz sicher gewinnen. Die Nationale Allianz wird die Führung übernehmen. Wir werden gewinnen. Der Gewinner wird die Demokratie sein, der Gewinner wird die Türkei sein“, sagte der CHP-Sprecher Faik Öztirak in einer Pressekonferenz.

Anhänger des türkischen Präsidenten Erdogan jubeln vor dem Sitz der AKP in Istanbul. © Khalil Hamra/dpa

HDP und YSL ziehen Bilanz und bereiten sich auf Stichwahl vor

Auch die pro-kurdische HDP zeigt sich optimistisch für die Stichwahl. „In der zweiten Runde werden wir die historische Rolle, den Auftrag und die Verantwortung erfüllen, die uns das Volk übertragen hat“, sagte der Co-Vorsitzende der HDP, Mithat Sancar. Gleichzeitig wolle die Partei Bilanz ziehen und diskutieren, wo Fehler gemacht wurden.

Die Grüne Linkspartei YSL will ebenfalls Bilanz ziehen und sich auf die Stichwahl konzentrieren. „Wir werden der historischen Rolle, der Mission und der Verantwortung gerecht werden, die uns unser Volk im Hinblick auf die Präsidentschaftswahlen übertragen hat, sagte die Co-Sprecherin der YSL, Cigdem Kilicgün Ucar. „Wir werden unsere Arbeit fortsetzen, ohne unsere Hoffnung und unseren Enthusiasmus aufzugeben,“ so Ucar in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Vertretern der HDP.