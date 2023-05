Neue Umfragen: Wirtschaftsbosse sehen Opposition und Erdogan-Gegner Kilicdaroglu vorne

Von: Erkan Pehlivan

Neben den Meinungsforschungsinstituten Piar und ORC sehen auch die Umfragen mit Wirtschaftsbossen Kilicdaroglu und die Opposition vorne. Doch das Rennen ist noch nicht vorbei.

Ankara – In den Umfragen zur Türkei-Wahl liegt der Präsidentschaftskandidat der Opposition, Kemal Kilicdaroglu, weiter vor Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan. Das hat zuletzt auch die Befragung des Meinungsforschungsinstituts „Piar Arastirma“ ergeben. Demnach bekommt Kilicdaroglu 49,4 Prozent der Stimmen und Erdogan 47,1 Prozent. Die anderen Kandidaten Sinan Ogan und Muharrem Ince kommen auf jeweils 2,3 Prozent und 1,2 Prozent. Auch der Meinungsforschungsinstitut ORC sieht Kilicdaroglu mit 48,0 Prozent von Erdogan mit 44,6 Prozent.

68 Prozent der Wirtschaftsbosse gehen von Sieg für Kilicdaroglu aus

Auch die Unternehmenschefs in der Türkei gehen davon aus, dass es am 14.r Mai zu einem Regierungswechsel kommen wird. In einer Umfrage des Wirtschaftsmagazins Ekonomi mit 120 Vorstandsvorsitzenden und leitenden Angestellten von Unternehmen in der Türkei haben 68,7 Prozent der Befragten angegeben, dass Kilicdaroglu Präsident wird und die Opposition an die Macht kommt.

AKP mobilisiert im Ausland 30.000 Helfer

Die Auslandstürken dürfen unterdessen noch bis zum 9. Mai wählen, die das Zünglein an der Waage sein könnten. Deswegen hat die AKP ihre Lobby vor allem in europäischen Städten mobilisiert. „Mit 30.000 Helfern leisten wir auf dem Feld wichtige Arbeit. Wir haben die Wähler informiert“, sagt der für die Wahlen im Ausland verantwortliche AKP-Abgeordnete Fatih Toprak.

Kemal Kilicdaroglu, Parteivorsitzender der türkischen CHP und Präsidentschaftskandidat der Nationalen Allianz, hält eine Rede während einer Wahlkampfveranstaltung. © Francisco Seco/dpa

Von Haustür zu Haustür gehen Mitglieder des „AKP-Auslands-Wahlen-Koordinierungszentrum“ YSKM (Akparti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi) und werben für Erdogan und seine AKP. Die Führung der YSKM haben Kader des AKP-Lobbyverbandes UID (Union Internationaler Demokraten) übernommen.

Unterstützung von AKP auch von Moscheen

Auch wird die AKP im Ausland von den Moscheen unterstützt. Zwischen Mitte 2021 und Ende 2022 hatte es alleine zwischen der UID und des Moscheeverbandes Ditib 670 „gemeinsame Veranstaltungen“ gegeben, hatte der Lobbyverband bekannt gegeben. Auch mit der IGMG (Milli Görüs) gab es 420 gemeinsame Veranstaltungen. „Mit 2018 verglichen wurden 50 % mehr Stimmen abgegeben“, sagt Toprak über das Wahlverhalten im Ausland. Laut ihm haben bislang 1,014 Millionen Auslandstürken ihre Stimmen abgegeben.