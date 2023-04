Wahlkampf in Deutschland: Pro-Hisbollah Partei auf Stimmenfang für Erdogan

Von: Erkan Pehlivan

Teilen

Nach Auftritten in Hamburg taucht nun eine Delegation der Hueda Par in Wiesbaden auf und wirbt dabei um Stimmen für Erdogan und AKP bei den anstehenden Wahlen in der Türkei.

Wiesbaden - Der Verfassungsschutz NRW bescheinigt der islamistischen Partei Hüda Par, dem neuen Partner von Präsident Recp Tayyip Erdogan, eine Nähe zur türkischen Hisbollah. Laut Bundesregierung wird die Hüda Par in der türkischen Gesellschaft als parlamentarischer Arm der TH betrachtet. Vier Mitglieder der Hüda Par treten als AKP-Kandidaten bei der Türkei-Wahl am 14. Mai an. Dadurch können sie die 7-Prozent-Hürde umgehen, die sie sonst wohl kaum hätte erreichen können.

Hüda Par wirbt in Deutschland für Erdogan

Vor der Wahl befindet sich die Hüda-Par längst im Kampf um die Stimmen der Auslandstürken. In der vergangenen Woche war der stellvertretende Vorsitzende Mehmet Hüseyin Yılmaz mit einer Delegation in Hamburg. „Die Hüda Par möchte, dass Präsident Recep Tayyip Erdogan gewählt wird“, sagte Yilmaz bei seinem Besuch der türkischsprachigen Zeitung Post Gazetesi. Bei dem Besuch war auch der Vorsitzende der Vahdet Moschee in der Hansestadt anwesend.

Vergangenen Freitag waren weitere Mitglieder der Hüda-Par auf Wahlkampftour in Deutschland. „Eine Delegation hat in der Wiesbadener Vahdet Moschee das Gebet anlässlich des Ramadan-Festes verrichtet“, schreibt die türkische Zeitung Cumhuriyet. Die Moschee soll laut dem Bericht des türkischen Arms der Hisbollah huldigen. „In der Moschee wurden 2014, 2015 und 2016 Gedenkveranstaltungen für den Gründer der Hizbullah [Türkische Hisbollah] Hüseyin Velioglu veranstaltet“, heißt es in dem Blatt weiter.

Wahlen in der Türkei: Türkische Hisbollah will legale Strukturen aufbauen

„Die türkische Hisbollah versucht in der Türkei seit Jahren, neue, legale Strukturen aufzubauen. So entstand im Jahr 2012 die Partei ‚Hür ava Partisi‘ (türkisch für Partei der freien Sache). Sie verwendet die Abkürzung HÜDA PAR (kurdisch für Partei Gottes). Das Parteiprogramm der HÜDA PAR weist deutliche Parallelen zur Ideologie der TH auf“, steht im sogenannten „Kompendium des Bundesamtes für Verfassungschutz“.

Präsident Recep Tayyip Erdogan will als Präsident wiedergewählt werden. © Strauss-News/dpa

Die Türkische Hisbollah ist für hunderte Morde in der Vergangenheit in der Türkei verantwortlich. 273 inhaftierte Hisbollah-Mitglieder wurden offenbar zwischen 2018 und 2021 entlassen, nachdem es zu einem Deal mit der AKP gekommen sein soll. Diese unterstützte bei den vergangenen Präsidentschafts- und Kommunalwahlen 2018 und 2019 Erdogan und seine AKP.

Recep Tayyip Erdoğan: Das ist der Präsident der Türkei Fotostrecke ansehen

Die Wahlkampfveranstaltungen der Hüda Par laufen anscheinend ohne Wissen der Behörden ab. Das Landesamt für Verfassungsschutz Hamburg (LfV Hamburg) habe keine Erkenntnisse bezüglich eines Treffens unter Beteiligung von Parteivertretern in Hamburg. „Es ist jedoch nicht ungewöhnlich, dass im Vorfeld von Wahlen in der Türkei Vertreter politischer Parteien aus der Türkei auch in Deutschland versuchen, für ihre Ziele zu werben. Vertreter extremistisch ausgerichteter Parteien bilden hier keine Ausnahme“, antwortet das LfV Hamburg auf Anfrage unserer Redaktion.

Parlamentarische Anfrage soll über Hintergründe zu Hüda Par aufklären

Inzwischen liegt der Fall der Hamburgischen Bürgerschaft vor. Die Fraktionsvorsitzende der Linken, Cansu Özdemir, hat zur Hüda Par bereits eine parlamentarische Anfrage eingereicht, in der es um die Hintergründe und Aktivitäten der Partei sowie der türkischen Hisbollah in Hamburg geht.