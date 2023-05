Nach der Türkei-Wahl: Erdogan-Deal bringt frauenfeindliche Partei ins Parlament

Von: Erkan Pehlivan

Eine islamistische Partei ist neu im türkischen Parlament. Die vier Abgeordneten der Hüda Par profitieren von einem Handel mit dem Präsidenten.

Ankara - Seit der Türkei-Wahl 2023 hat das Land ein neues Parlament. Nach den vorläufigen Endergebnissen werden von den 600 neuen Sitzen im Parlament 121 von Frauen eingenommen. 50 davon gehören zur AKP, 35 sind bei der CHP, 26 bei der Grünen Linkspartei, sechs bei der İYİ-Partei, drei bei der MHP und eine von der TİP. Damit steigt der Anteil der Frauen im Parlament von 17 auf 20 Prozent. In 31 Provinzen wurde keine einzige Frau ins türkische Parlament gewählt. Zum ersten Mal zogen in zwei Provinzen Frauen in die Volksvertretung ein: Filiz Kilic von der rechtsradikalen MHP in Nevsehir und Elvan Isik Gezmis von der CHP in Giresun.

Frauenfeindliche Hüda Par bei Türkei-Wahl ins Parlament gewählt

Gleichzeitig können auch vier Abgeordnete der islamistischen Hüda Par in die Nationalversammlung einziehen. Neben dem Parteichef Zekeriya Yapıcıoğlu sollen auch Şehzade Demir, Faruk Dinç und Serkan Ramanlı einen Abgeordnetensitz erhalten. Die Hüda Par gilt zudem als frauenfeindlich und ist gegen die Istanbul-Konvention, die Frauen vor häuslicher Gewalt schützt.

„Wir sagen, wir wollen die Gewalt gegen Frauen stoppen, aber wir wollen dafür nicht die Familie zerstören. Wir können dies nicht tun, indem wir die Familie zerstören“, sagte Yapicioglu bei einer Wahkampfrede im April in Esenyurt. Die Istanbul-Konvention schade der Frau. „Unter dem Namen des Schutzes der Frauen wird in Wirklichkeit versucht, die Familie zu zerstören. Inshallah, wir werden nicht zulassen, dass sie die Familie zerstören“.

Ähnliche Ansichten hatte auch die Sprecherin des Frauenverbandes der Hüda Par, Zehra Ciftci, geäußert. Hauptaufgabe der Frauen sei die Mutterschaft. Auch stellt sich Ciftci gegen die Gleichberechtigung. „Trotz all ihrer unterschiedlichen Eigenschaften ist es nicht gerecht, Frauen und Männern in jedem Bereich die gleiche Position zuzuweisen, selbst wenn es sich um Gleichheit handelt.“ Die Partei möchte zudem außereheliche Beziehungen in der Türkei verbieten. „Eine Familie kann nicht mit anormalen Beziehungen gegründet werden. Der Staat muss die Familie schützen.“

Uneheliche Kinder Katastrophe für die Türkei

„Eine Generation mit unehelichem Nachwuchs ist eine Katastrophe für die Gesellschaft. Außereheliche Beziehungen, die das Ergebnis eines westlichen Lebensstils sind, der nicht mit unseren Überzeugungen, Werten und unserer Kultur übereinstimmt, sind Verhaltensweisen, die die Sicherheit der Generation bedrohen, und diese Beziehungen müssen verhindert werden“, so Ciftci.

Die vier Abgeordneten der Hüda Par konnten durch einen Deal mit Präsident Recep Tayyip Erdogan ins Parlament einziehen. Sie hatten bei der Türkei-Wahl Erdogan als Präsidentschaftskandidaten unterstützt und bekamen vier sichere Listenplätze bei der AKP. Die Sieben-Prozent-Hürde zum Einzug ins Parlament konnte dadurch umgangen werden. (Erkan Pehlivan)