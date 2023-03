Diese neun Kandidaten wollen Präsident der Türkei werden

Von: Erkan Pehlivan

Die Parteichefs der Koalitionsbündnisses „Sechser-Tisch“ haben sich auf Kemal Kilicdaroglu als Präsidentschaftskandidaten eingestellt. © IMAGO/Tunahan Turhan

Neun Kandidaten wollen bislang für das Amt des Präsidenten bei der Türkei-Wahl am 14. Mai kandidieren. Wir stellen die Kandidaten vor.

Ankara - Am 14. Mai findet die Türkei-Wahl statt. Dann wählen die Menschen in der Türkei ein neues Parlament und einen neuen Präsidenten. Derzeit gibt es neun Kandidaten für das höchste Amt in der Türkei, die sich in der ersten Runde zur Wahl stellen werden. Da für keinen der Kandidaten eine absolute Mehrheit zu erwarten ist, wird es sehr wahrscheinlich eine Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen geben. Wir stellen die neun Kandidaten vor.

Die Präsidentschaftskandidaten müssen in der Türkei einen Antrag und eine Liste mit mindestens 100.000 Unterschriften beim Hohen Wahlrat „Yüksek Secim Kurulu“ (YSK) einreichen. Bis zum 23. März können sich weitere Frauen und Männer aufstellen lassen. Allerdings sind Kandidatinnen bei der Präsidentschaftswahl bisher außen vor.

Recep Tayyip Erdogan

Amtsinhaber und Chef der AKP ist Recep Tayyip Erdogan. Er tritt zum dritten Mal für das höchste Amt in seinem Land an. Außer der AKP will ihn auch die rechtsradikale MHP, die BBD und auch die „Hüda-Par“ unterstützen, die eine Nähe zu der Terrororganisation Hisbollah hat. Bei der Präsidentschaftswahl 2014 bekam Erdogan 51,79 Prozent und 2018 bekam der Amtsinhaber 52,59 Prozent.

Kemal Kilicdaroglu

Kemal Kilicdaroglu tritt erstmals als Präsidentschaftskandidat an. Nachdem Kilicdaroglu zum gemeinsamen Kandidaten des Oppositionsbündnisses „Sechser-Tisch“ gewählt worden war, trat er als Vorsitzender der CHP zurück. Neben der CHP sind in dem Bündnis die „İYİ Parti“, „Saadet Partisi“, „Demokrat Parti“, „DEVA Partisi“ und „Gelecek Partisi“ vertreten. Auch die pro-kurdische HDP will Kilicdaroglu bei der Türkei-Wahl unterstützen. Um Manipulation wie bei den vorangegangenen Wahlen zu verhindern, will die CHP rund 250.000 Personen zur Beobachtung in den Wahllokalen einsetzen. Die anderen Parteien haben ähnliche Maßnahmen angekündigt.

Muharren Ince

Ince trat bei der Präsidentschaftswahl 2018 als Kandidat der CHP an, unterlag damals aber Erdogan. Ince bekam damals 30,64 Prozent der Stimmen. Später gründete der ehemalige Lehrer die „Memleket Partisi“ (Heimatpartei). Ince behauptet, dass seine Partei 19 bis 20 Prozent der Stimmen bekommen würde. In den Umfragen taucht die Heimatpartei entweder gar nicht auf oder liegt bei unter zwei Prozent.

Dogu Perincek

Auch der Vorsitzende der faschistischen „Vatan Partisi“, Dogu Perincek, tritt erneut als Präsidentschaftskandidat an. 2018 bekam er mit 98.995 Stimmen nur 0,3 Prozent der Stimmen. Perincek hat auch diesmal kaum Chancen, in die zweite Runde bei den Präsidentschaftswahlen zu kommen. Auf die Frage, wen er in der zweiten Runde unterstützen werde, antwortete er: „Wenn die Wahlen in eine zweite Runde gehen, wird Perincek in die zweite Runde kommen“. Realistisch ist das aber nicht.

Perinceks Partei unterstützt Erdogan und dessen AKP. Perincek ist vor allem antiwestlich und strebt eine engere Anbindung an Russland, China und den Iran an. Die USA und den Westen beschuldigt Perincek immer wieder als Imperialisten.

Fatih Erbakan

Der Vorsitzende der islamistischen „Yeniden Refah Partisi“, Fatih Erbakan, hatte zunächst angekündigt, dem Bündnis mit der AKP beizutreten und Erdogan bei den Präsidentschaftswahlen zu unterstützen. Am 20. März kündigte Erbakan an, kein Bündnis mit Erdogan einzugehen und selbst für das Amt des Präsidenten anzutreten.

Grund für das Zerwürfnis sollen Unstimmigkeiten sein. Erbakan wollte 20 Parlamentssitze von Erdogan haben. In den Umfragen liegt Erbakans Partei bei unter zwei Prozent.

Sinan Ogan

Der Nationalist Sinan Ogan ist Kandidat der „Ata Ittifaki“. Dem Bündnis gehören die Kleinstparteien „Zafer Partisi“, „Adalet Partisi“, „Ülkem Partisi“ und die „Türkiye İttifakı Partisi“ an. 2015 kandidierte Ogan als Vorsitzender der rechtsradikalen MHP. Auch Ogan geht davon aus, dass er bei den Präsidentschaftswahlen in die zweite Runde kommt, was eher unwahrscheinlich ist.

Ahmet Özal

Ahmet Özal ist Vorsitzender der „Teknoloji ve Kalkinma Partisi“ („Tek Parti“, Technologie- und Entwicklungspartei). Er ist der Sohn des ehemaligen Präsidenten Turgut Özal. Özal wird ebenfalls von Kleinstparteien unterstützt, darunter die „Anadolu Birliği Partisi“, „Bağımsız Cumhuriyet Partisi“, „Osmanlı Partisi“, „Vatanseverler Partisi“, „Yeniden Anavatan Partisi“ und die „Yeni Yol Partisi yer alıyor“. Sowohl Özal als auch seiner Partei werden kaum Chancen bei der anstehenden Türkei-Wahl eingeräumt.

İrfan Uzun

Auch Irfan Uzun, der Vorsitzende der „Adalet Birlik Partisi“ (Gerechtigkeits- und Einheitspartei), will Staatschef der Türkei werden. Uzun will sich für einen Wandel in der Türkei einsetzen und die Jugend fordern. Der 1975 in Trabzon geborene Uzun will sich für mehr Gerechtigkeit einsetzen und gilt als Kritiker des türkischen Justizsystems.

Halil Murat Ünver

Halil Murat Ünver ist promovierter Ingenieur und lehrt an der Universität von Kirikkale. Er sieht einen Zerfall in der Türkei und verspricht Besserung. „Niemand wird über einen anderen gestellt“, schreibt Ünver auf Twitter. Auch Ünver werden kaum Chancen bei der Türkei-Wahl eingeräumt. (Erlan Pehlivan)