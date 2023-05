Kandidat Ince gibt auf - gravierende Folgen für Türkei-Wahl

Spannungen mit Kilicdaroglu-Lager

Kurz vor der Türkei-Wahl am 14. Mai hat sich der Kandidat Muharrem Ince überraschend aus dem Rennen zurückgezogen. Das dürfte das Gesamtbild gewaltig durchwirbeln.

Frankfurt – Kurz vor der Türkei-Wahl 2023 am Sonntag (14. Mai) hat der Vorsitzende der Memleket-Partei (zu Deutsch: Vaterlandspartei), Muharrem Ince, seine Kandidatur zurückgezogen. Er galt als Alternative für den Oppositionskandidaten und CHP-Chef Kemal Kilicdaroglu. Inzwischen läuft schon eine Debatte in der Türkei, wie diese Entwicklung die Wahl beeinflussen wird und ob Staatschef Recep Tayyip Erdogan davon profitieren wird.

Türkei-Wahl 2023: Ince zieht seine Kandidatur zurück

„Ich ziehe meine Kandidatur zurück“, erklärte Ince am Donnerstag (11. Mai) vor der Zentrale der Memleket-Partei. Zuvor musste er mehrere Wahlkampfauftritte wegen gesundheitlichen Beschwerden verschieben. Aus seinen Äußerungen war Kritik an der Opposition unter Kilicdaroglu herauszuhören. Man habe ihm etwa vorgeworfen, so Ince, von Erdogan bezahlt worden zu sein. „Sie haben gesagt, ich würde meine Aufgabe erfüllen, sei vom Palast bezahlt worden und könne mich daher aus dem Rennen nicht zurückziehen“, erklärte der ehemalige CHP-Politiker.

Wahlkampf in der Türkei: Erdoğan vs. Kılıçdaroğlu - Das Duell um die Präsidentschaft Weiter mit Präsident Recep Tayyip Erdogan oder lieber mit Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu? Die Präsidentschaftswahlen in der Türkei am Sonntag, dem 14. Mai 2023, werden entscheiden, wer zukünftig das Land am Bosporus und seine 85 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner regieren wird. Längst tobt der Wahlkampf im ganzen Land, auch hier in der Millionen-Metropole Istanbul. © Emrah Gurel/dpa Die Anhängerinnen und Anhänger von Kemal Kılıçdaroğlu hoffen auf einen personellen Wechsel an der Spitze der Türkei nach fast 20 Jahren mit Erdogan. Die Umfragen vor der Türkei-Wahl deuten auf einen Wechsel hin. CHP-Kandidat Kılıçdaroğlu liegt je nach Meinungsforschungsinstitut entweder vor Erdogan oder nur knapp hinter ihm. Entsprechend groß ist der Optimismus der Opposition wie hier in Kocaeli, wo Kılıçdaroğlu seinen Zuhörerinnen und Zuhörern die „Rückkehr des politischen Frühlings“ verspricht. © YASIN AKGUL/AFP Wird er wirklich der nächste Präsident der Türkei? Kemal Kılıçdaroğlu ist seit 2010 Vorsitzender der sozialdemokratischen CHP, der größten Oppositionsfraktion im türkischen Parlament. Der studierte Wirtschaftswissenschaflter gilt als Finanzexperte. Er ist seit 1974 verheiratet und entstammt einer alevitischen Familie. Die Umfragewerte sprechen für den Herausforderer Erdogans. © Uncredited/dpa Doch schlechte Umfragewerte können anscheinend weder Präsident Recep Tayyip Erdoğan noch die Anhängerinnen und Anhänger seiner regierenden AKP entmutigen. Der Machthaber der Türkei tritt weiter selbstbewusst auf und spricht vor seinen Fans wie hier in Istanbul von nichts anderem als einem historischen Sieg über Kılıçdaroğlu und sein Oppositionsbündnis. © IMAGO/AK Party Office\ apaimages Wahlkampf in der Türkei: Millionen Menschen jubeln in Istanbul Erdogan zu Laut eigenen Angaben versammelte Recep Tayyip Erdogan allein in Stanbul zuletzt 1,5 Millionen Menschen zu einer Wahlkampfveranstaltung. Die dabei entstandenen, imposanten Bilder sind ein klares Signal an Kemal Kılıçdaroğlu und sein Oppositionsbündnis: Die AKP gibt sich noch längst nicht geschlagen. Erdogan bleibt ein siegessicherer Amtsinhaber. © afp Putin besucht Erdogan in der Türkei Als amtierender Präsident ist sich Recep Tayyip Erdoğan nicht zu schade, seinen Amtsbonus im Vorfeld der Wahl voll auszunutzen. Dabei kommt ihm auch ein alter Verbündeter offenbar gerne zu Hilfe: Wladimir Putin, hier bei einem Besuch in Ankara, der Hauptstadt der Türkei im Jahr 2022. Im Wahljahr inszenierte sich Erdoğan bereits mehrfach als Vermittler im Ukraine-Krieg - bislang jedoch ohne nennenswerten Erfolg. © MURAT KULA/AFP Ekrem İmamoğlu mit Ehefrau im Wahlkampf der Türkei in Istanbul. Doch der Wahlkampf in der Türkei bleibt nicht immer friedlich. Diese Erfahrung musste Istanbuls Bürgermeister Ekrem İmamoğlu, wie Präsidentschaftskandidat Kemal Kılıçdaroğlu Mitglied der CHP, machen. Der Bürgermeister, hier mit seiner Frau Dilek İmamoğlu, wurde auf einer Wahlkampfveranstaltung in der Stadt Erzurum mit Steinen attackiert. İmamoğlu musste den Auftritt abbrechen und fliehen. Die Provinz Erzurum in Ostanatolien gilt als Hochburg Erdogans und seiner nationalkonservativen AKP. © IMAGO/Tunahan Turhan Lebensmittelgeschäft in der Türkei kurz vor der Präsidentschaftswahl Neben dem Erdbeben ist vor allem die wirtschaftliche Lage des Landes das bestimmende Thema im Wahlkampf in der Türkei. Die Inflationsrate hat astronomische Höhen erreicht, der Wert der Türkischen Lira befindet sich im freien Fall. Zwar konnte die AKP-Regierung die Teuerungsrate zuletzt wieder senken, sie liegt aber weiterhin jenseits der 50 Prozent. Unter Experten gilt auch die Politik Erdogans als verantwortlich für die wirtschaftlichen Probleme der Türkei. © ADEM ALTAN/AFP Erdbebenkatastrophe in der Türkei in der Stadt Antakya Kurz vor der Wahl wurde die Türkei von einer der schlimmsten Naturkatastrophen in der jüngeren Vergangenheit heimgesucht. Ein Erdbeben am 6. Februar kostete mehr als 50. Menschen in der Türkei das Leben. Nach dem Beben geriet auch die AKP-Regierung von Recep Tayyip Erdogan in die Kritik. Der Präsident hatte in den Jahren vor der Katastrophe zahlreiche Bauvorschriften, die Gebäude erbebensicher gemacht hätten, aufgeweicht und Gelder, die für den Katastrophenschutz gedacht waren, anderweitig eingesetzt. © Boris Roessler/dpa Atatürk-Banner vor den Wahlen in der Türkei. Doch gewählt wird in der Türkei nicht nur der Präsident. Auch die Neubesetzung des türkischen Parlaments entscheidet sich am 14. Mai 2023, das 600 Mitglieder umfasst. Recep Tayyip Erdogan hatte die Macht des Parlaments in seiner Amtszeit zugunsten des Präsidenten geschwächt. Kemal Kilicdaroglu hat versprochen, diese Änderungen bei einem Wahlsieg rückgängig zu machen und so die einst von Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk gegründete Republik in der Türkei vor autokratischen Umtrieben zu schützen. © Francisco Seco/dpa

„Jetzt möchte ich mich an diejenigen wenden, die diese Niederträchtigkeit geäußert haben“, sagte Ince und verkündete seinen Rückzug aus dem Rennen. Seine nächsten Worte über die Opposition unter Kilicdaroglu hatten es in sich: „Nachdem sie die Wahl verloren haben, werden sie uns die Schuld geben, jetzt nehmen wir ihnen ihre Vorwände (für die Niederlage, Anm. d. Red.) weg.“

Türkei-Wahl 2023: Entscheidung schon in der ersten Runde nach Rückzug von Ince?

Nun wird darüber spekuliert, ob sich Wähler von Ince Erdogan oder Kilicdaroglu zuwenden werden. In den sozialen Medien herrscht eine geteilte Meinung unter Memleket-Anhängern. Der Rückzug von Ince erhöht zugleich die Wahrscheinlichkeit, dass die Wahl bereits im ersten Durchgang entschieden wird. Sollte sich auch der vierte Kandidat Sinan Ogan zurückziehen, so wäre dies gesichtert. „Meinen Informationen zufolge könnte sich auch Herr Ogan zurückziehen“, erklärte der türkische Journalist Ismail Saymaz vom Oppositionssender Halk TV kurz nach der Erklärung von Ince. (bb)

