IGMG-Moschee wird zum Wahlkampfzentrum für Erdogan und AKP

Das Auswärtige Amt hatte im Januar klargestellt: Ausländischer Wahlkampf muss angemeldet werden. Unterdessen läuft der AKP-Wahlkampf vor allem in Moscheen.

Aalen - Die Vorbereitungen zur Türkei-Wahl laufen auch in Deutschland auf Hochtouren. Die Regierungspartei AKP hat dafür eigens ein „AKP Auslands-Wahlen Koordinationszentrum“ (Türkisch: Ak Parti Yurtdisi Secim Koordinasyon Merkezi) gegründet. Die Kaderbildung dafür wirf von der AKP-Lobbyorganisation UID („Union of International Democrats) übernommen.

Alleine von Juli 2021 bis Ende 2022 hatte es nach Angaben der UID Hunderte „gemeinsame Veranstaltungen“ mit Moscheevereinen gegeben. Die meisten davon entfallen auf die Ditib und IGMG („Milli Görüs“). Auch in diesem Jahr hat es Wahlkampfveranstaltungen der AKP in deutschen Moscheegemeinden gegeben.

In einem Facebook-Eintrag hat das „AKP Auslands-Wahlen Koordinationszentrum“ in Stuttgart geschrieben, dass das Team in ihrer Filiale ihre Vorbereitungen für die Wahlen begonnen habe. Dabei handelt es sich allerdings um den Moscheeverein der IGMG in Aalen. Inzwischen hat das Stuttgarter Auslands-Wahlen Koordinationszentrum den Post allerdings gelöscht.

IGMG und AKP bereiten sich gemeinsam auf Türke-Wahl vor

Allerdings gibt es Kritik an der Zusammenarbeit zwischen der IGMG und AKP. „Vor einigen Wochen negierte der IGMG-Generalsekretär Ali Mete in einem Interview, dass in IGMG-Moscheen Wahlkampf der AKP stattfinde“, kommentiert der Vorsitzende der Liberalen Vielfalt in Berlin, Eren Güvercin im Gespräch mit unserer Redaktion. „Jetzt sehen wir, wie das regionale Wahlkampfteam der AKP in den sozialen Medien die IGMG-Gemeinde in Aalen als ihr Wahlkampfzentrum bezeichnet und der IGMG-Gemeindevorsitzende Mustafa Demirtas an einer Strategiesitzung des Wahlkampfteams teilnimmt“.

IGMG-Chef Ali Mete besucht Erdogan in Ankara

Wie nah sich der Moscheeverein und die Regierungspartei AKP sowie der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan stehen, macht ein Besuch des IGMG-Vorsitzenden Kemal Ergün am Wochenende in Ankara deutlich. Dabei traf er sich mit Erdogan und dessen Vize Fuat Oktay. Bei dem Treffen ging es auch um Geld. „Bei diesem Treffen sicherte die IGMG Hilfen in Höhe von 33 Millionen Euro für die Erdbebenregion zu“, so Güvercin. Allerdings hat die IGMG nichts über den Besuch ihres Chefs auf ihrer Internetseite oder sozialen Medien veröffentlicht. Auch ist nicht klar, über welche Themen gesprochen wurde.

Klar ist aber, dass Erdogan um die Stimmen der Auslandstürken buhlt und dafür auch die deutschen Moscheevereine nutzt. Und das könne Konsequenzen nach sich ziehen, warnt Güvercin: „Das hat natürlich verheerende Auswirkungen auf die Glaubwürdigkeit der IGMG, die sich in der Öffentlichkeit gerne als in Deutschland verortete, politisch unabhängige Religionsgemeinschaft präsentiert“.

AKP-Wahlkampf trotz Eklat mit Auswärtigem Amt

Erst im Januar war es zu einem Eklat zwischen Deutschland und der Türkei gekommen. Damals hatte der AKP-Abgeordnete Mustafa Acikgöz in einer Moschee der Grauen Wölfe in Neuss gegen Kurden und Anhänger der Gülen-Bewegung gehetzt. Das Auswärtige Amt musste daraufhin den türkischen Botschafter einbestellen und erklären, dass Hass und Hetze keinen Platz in Deutschland haben und ausländischer Wahlkampf in Deutschland angemeldet werden muss. Präsident Erdogan musste seinen Deutschland-Besuch absagen. Bundeskanzler Olaf Scholz soll darauf bestanden haben, dass er auf der gemeinsamen Pressekonferenz das Thema über die Hetze seines Angeordneten ansprechen werde.

