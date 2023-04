Krise in der Türkei vor der Wahl im Mai: Neue Banknote soll helfen

Von: Erkan Pehlivan

Die Wirtschaftskrise im Vorfeld der Türkei-Wahl sieht man auch an dem Wert der höchsten Banknote. Nun soll Abhilfe her.

Ankara - Die Türkei bekommt auch kurz vor den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen am 14. Mai ihre Wirtschaftsprobleme nicht in den Griff. Mit offiziell 50,51 Prozent Inflation verlieren die Menschen immer mehr an Kaufkraft. Das Wirtschaftsforschungsinstitut „ENA Grup“ sieht die Realinflation sogar bei 112,51 Prozent.

Auch die Türkische Lira (TL) verliert weiterhin an Wert, was den Menschen in der Türkei zusätzlich zum Problem wird. Der US-Dollar kostet inzwischen 19,40 TL und der Euro 21,26 TL. Die größte Banknote kostet damit weniger als 9,40 Euro. Mit der größten Banknote des Landes kann man damit kaum einen Kilo Käse kaufen.

Vor der Türkei-Wahl 2023: Wert von 500 Lira unter 24 Euro

Jetzt sollen neue Banknoten gedruckt werden, schreibt der Finanzexperte und ehemalige Vizechef der „Ziraat Bankasi“, Prof. Senol Babuscu, auf Twitter. „Nach internationalen Standards muss eine neue Banknote gedruckt werden, wenn der Anteil der größten Banknote im Umlauf 50 Prozent überschreitet. In unserem Fall sind es schon über 56 Prozent“. Damit scheint es sicher, dass demnächst Banknoten im Wert von 500 TL in Umlauf kommen. Doch auf das dürfte nicht reichen, da der Gegenwert momentan unter 23, 50 Euro liegt und der Währungsverfall weiter anhält.

Ziel der Erdogan-Regierung Dollar-Kurs unter 20 TL halten.

Derzeit versuche die Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan, den Dollar-Kurs unter 20 Lira zu halten. „Das einzige Ziel der Regierung ist bis zu den Wahlen den Dollakurs bei unter 20 Dollar zu halten“, sagte Babuscu bei einer Sendung auf Sözcü TV. Ausländische Investoren hätten ihr Vertrauen in die AKP-Regierung verloren. „Sollte die AKP-Regierung noch weitergehen, könnte der Dollar-Kurs nach einem Monat sogar auf 25 bis 26 TL steigen“.

Erdogan sieht keine Probleme in der Wirtschaft

Finanzminister Nureddin Nebati versucht dagegen, die Menschen mit Versprechen bei Laune zu halten. „Wir sehen das Pro-Kopf-Einkommen bis Ende 2028 auf 16.000 Dollar ansteigen“, lässt Nebati auf Twitter mitteilen. Erdogan hingegen regt sich über die Kritik auf. „Es soll Probleme in der Wirtschaft geben? Nein! Alles ist gut und wir führen unseren Weg fort“, sagte er bei der Eröffnungsfeier des neuen „Istanbul Finanzzentrums“. Ob Erdogan und seine AKP sich bei der anstehenden Türkei-Wahl dennoch durchsetzen können, kann derzeit allerdings nicht gesagt werden. (Erkan Pehlivan)