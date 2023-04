Wahlkampf in der Türkei: Um seine Macht zu retten, sucht Erdogan neue Verbündete

Wahlen in der Türkei

Von Yağmur Ekim Çay schließen

Gerd Höhler schließen

Der Oppositionsführer Kiliçdaroglu startet mit großem Vorsprung in den Wahlkampf. Amtsinhaber Erdogan sucht neue Verbündete, um seine Macht zu retten.

Ankara - „Ich verspreche dir, der Frühling wird wiederkommen“, singt eine Mutter ihrer kleinen Tochter im vergangene Woche veröffentlichten Wahlkampf-Video von Kemal Kiliçdaroglu vor – ein bekanntes türkisches Lied aus den 90ern. Damit beginnt der Herausforderer aus den Reihen der Opposition seine Kampagne für die Präsidentschaftswahl am 14. Mai in der Türkei. „Wir wollen eine Türkei, deren Freude man in den Augen der Kinder sehen kann. Ich verspreche, der Frühling wird wiederkommen“, sagt der 74-Jährige. Hoffnung ist eines der Schlagwörter in seinem Wahlkampf.

Die Kampagne des Amtsinhabers, des Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, startete am Dienstag. Fest steht inzwischen auch, mit wem in seinen Reihen er bei der Türkei-Wahl 2023 antritt.

Um seine Macht zu retten, sucht der Staatschef neue Verbündete: die beiden islamistischen Splitterparteien YRP und Hüda Par. In den Umfragen kommen sie nicht mal auf zwei Prozent – viel zu wenig, um ins Parlament einzuziehen. Aber in Erdogans Volksallianz könnten sie doch den einen oder anderen Sitz in der Großen Nationalversammlung erobern.

+ Der sozialdemokratische Kandidat Kemal Kiliçdaroglu (Zweiter v. l.) tritt vergangene Woche in Istanbul auf. © Depo Photos/Imago

Türkei-Wahl 2023: Die Splitterparteien wollen Einfluss

Doch den Splitterparteien geht es nicht nur um mögliche Mandate. Sie wollen als Mehrheitsbeschaffer politischen Einfluss gewinnen. Die Hüda Par, die „Partei der freien Sache“, gilt als politischer Arm der türkischen Hisbollah. 2017 unterstützte sie Erdogan bereits bei der Volksabstimmung, mit der er seine Präsidialverfassung durchsetzte. Die Hilfe gab es nicht zum Nulltarif: Viele Hisbollah-Terroristen wurden in den Jahren danach vorzeitig aus der Haft entlassen. Von der terroristischen Vergangenheit der Partei will Erdogan allerdings nichts wissen. Er spricht jetzt von „Freunden“, die sich der Volksallianz angeschlossen haben.

Erdogan hofft, dass die neuen Partner ihm am 14. Mai, wenn es um jede Stimme gehen wird, die Mehrheit sichern. Aufgrund der Inflation und des Erdbebens steht er mehr denn je unter Druck. Jüngsten Umfragen zufolge liegt Kiliçdaroglu bis zu zehn Prozentpunkte vor Erdogan.

Doch die Zivilgesellschaft hegt Zweifel wegen möglichen Wahlbetrugs. „Es ist theoretisch möglich, für die Verstorbenen zu stimmen. Es gibt keine Identitätskontrolle bei den Leichen“, warnt der HDP-Abgeordnete Mehmet Rüstü Tiryaki. Man müsse sich besser gegen Wahlbetrug organisieren. Auch die Initiative „Oy ve Ötesi“ (deutsch: Stimme und darüber hinaus) macht darauf aufmerksam. Der Vorsitzende der unabhängigen Beobachterorganisation zeigt sich jedoch optimistisch: „Die Sicherheit der Wahl liegt in unseren Händen“, sagte er am Dienstag. Wenn an jeder Urne Beobachter seien, um den Prozess zu verfolgen, sehe er keinen Spielraum für Betrug. Die 2013 kurz nach den Gezi-Park-Demonstrationen gegründete Initiative setzt es sich zum Ziel, „die Wahlbeteiligung zu erhöhen, die Transparenz im Wahlkampf zu fördern und eine zivile Wahlbeobachtung zu organisieren“.

Türkei-Wahl 2023: So soll Betrug im Erdbebengebiet verhindert werden

Allein bei der Präsidentschaftswahl 2018 trommelte die Initiative in insgesamt 58 türkischen Städten über 40.000 Wahlbeobachter:innen und 1000 Anwälte und Anwältinnen zusammen, um Wahlfälschungen zu verhindern. Die Ergebnisse, die die Beobachter:innen in den jeweiligen Wahllokalen fotografieren und online hochladen, geben der Initiative die Möglichkeit, die Zahlen mit den offiziellen Ergebnissen abzugleichen. Auf diese Weise konnte die Initiative bei vergangenen Wahlen zahlreiche Betrugsfälle verhindern. Nun wolle die Initiative auch wegen der möglichen Wahlpannen im Erdbebengebiet insgesamt 100.000 Freiwillige mobilisieren. „Wir haben bereits 15.000 Wahlbeobachter gefunden und wollen unser Ziel bis zum 15. Mai erreichen, um für unsere Zukunft vorzusorgen“, so die Initiative.

Auch im Ausland haben die Wahlkampfvorbereitungen begonnen. Am vergangenen Sonntag machte Kiliçdaroglus sozialdemokratische Partei CHP in Berlin den „Wahlauftakt“ und legte ein Programm für die Bürger:innen im Ausland vor. Unter anderem wolle die Partei eine parlamentarische Kommission mit 15 Abgeordneten gründen, die sich mit den Problemen der „Auslandstürken“ befassen soll. Auch bei den Punkten wie Gesundheits- und Rentenabkommen sollen Verbesserungen vorgenommen werden, sowie eine doppelte Staatsbürgerschaft soll diplomatisch unterstützt werden.

Die Bedeutung des Auslandswahlkampfs bei der Türkei-Wahl 2023

Auch Erdogans AKP bereitet sich schon auf den Wahlkampf im Ausland vor. Die Jugendverbände des „AKP-Wahlkoordinationszentrums im Ausland“ trafen sich vergangene Wochen unter anderem in Berlin, Essen und Heilbronn mit Wähler:innen. „Wir führen in verschiedenen Regionen Wählerbefragungen durch und überbringen den Brief unseres Präsidenten an unsere jungen Brüder. Wir machen weiter, bis wir an jede Tür geklopft haben“, verkündeten sie auf Twitter.

Türkischen Medien zufolge bereitet sich die Partei mit „vielversprechenden Angeboten“ an die türkischen Bürger:innen im Ausland vor. Dabei sollen diverse Punkte wie „Fremdenfeindlichkeit“, „Kampf gegen Rassismus“ sowie „türkische Schulen“ eine große Rolle spielen. Vom 27. April bis zum 9. Mai können in 74 Ländern und 180 Wahllokalen sowie an 47 Zollstellen über drei Millionen türkische Staatsbürger:innen im Ausland abstimmen -davon 311.164 Erstwähler:innen.

Gegen die kurdische HDP laufen derweil in der Türkei weiterhin Verbotsverfahren. Die Partei rechnet bereits mit einer Verbotsentscheidung und tritt bei der Wahl durch die Liste „Yesiller, Sol ve Gelecek“ (Grüne und Linke Zukunftspartei) an. Das hatte Mitte März der Ex-Vorsitzende der HDP Selahattin Demirtas aus seiner Gefängniszelle verkündet: „Hallo Freunde, wie geht es euch? Bitte druckt dieses Logo (von „Yesiller, Sol ve Gelecek“, d. Red.) in Farbe aus und klebt es zu Hause an die Kühlschranktür und Zimmertüren. Diejenigen, die es nicht kennen, werden es brauchen“, sagte Demirtas. Die Partei hat bereits ein ähnliches Logo wie die HDP.

Türkei-Wahl 2023: Amnesty fordert, internationale Regeln einzuhalten

Amnesty International forderte am Dienstag die türkischen Behörden auf, ihren Verpflichtungen aus den internationalen Menschenrechtsgesetzen nachzukommen. „Die Schließung der HDP wäre ein Verstoß gegen das Recht auf Meinungs- und Vereinigungsfreiheit und würde die Fähigkeit der Menschen in der Türkei, sich an der Gestaltung der öffentlichen Angelegenheiten zu beteiligen, ernsthaft beeinträchtigen“, so die Menschenrechtsorganisation. Der Generalstaatsanwalt solle das Verfahren gegen die HDP zurückziehen und dabei frühere Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte berücksichtigen, in denen Verstöße gegen das Recht auf Vereinigungsfreiheit unter ähnlichen Umständen festgestellt wurden, so die Forderung.

Die türkische grüne Partei ist allerdings nicht die einzige linke Partei, die bei den Parlamentschaftswahlen antritt. Die CHP steht in der Kritik, weil sie mehrere rechte Parteien sowie alte AKP-Mitglieder in ihre Liste aufnahm. Es wird erwartet, dass die Türkische Arbeiterpartei viele Stimmen von linken CHP auf sich zieht. Die Partei tritt mit mehreren prominenten Figuren an, darunter Schauspieler, Journalist:innen und inhaftierte Aktivist:innen. (mit dpa)

Rubriklistenbild: © Depo Photos/Imago