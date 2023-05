Türkei-Wahl polarisiert: Schlägereien an Auslands-Wahllokalen - und Erdogan zündelt

Von: Erkan Pehlivan

Bis zum 9. Mai dürfen die Auslandstürken ihre Stimmen abgeben. © Rolf Vennenbernd/dpa

Auslandstürken dürfen bis 9. Mai für die Türkei-Wahl abstimmen. Die Lage ist aufgeheizt. In mindestens zwei Städten gab es an Wahllokalen Schlägereien.

Marseille - Die im Ausland lebenden Türkinnen und Türken dürfen bis zum 9. Mai ihre Stimmen für ein neues Parlament und neuen Präsidenten abgeben: Der türkische Wahlkampf läuft bereits auf Hochtouren - und der Ton spitzt sich unter den verschiedenen Lagern weiter zu.

Am Wochenende (29./30. April) hatte der AKP-Bürgermeister von Emirdag in der türkischen Provinz Afyonkarahisar, Serkan Koyuncu, das Wahllokal im belgischen Antwerpen besucht. Dabei hat er laut der Wissenschaftlerin Elif Durmus von der Universität Antwerpen versucht, Wähler zu beeinflussen. Als Wahlbeobachter der Opposition eingreifen wollten, wurden diese von den Leibwächtern des AKP-Gesandten zusammengeschlagen. Durmus zufolge wurde ein Wahlbeobachter der Grünen Linkspartei (YSL) dabei ernsthaft verletzt.

Oppositioneller Wahlbeobachter zusammengeschlagen

Auch in Frankreich soll es zu Schlägereien gekommen sein. „Eine Gruppe von AKP- und MHP-Anhängern hat die vor dem türkischen Konsulat in Marseille wartenden Wähler der Grünen Linkspartei (YSP) als Terroristen beschimpft und anschließend verbal und physisch angegriffen“, berichtete der türkischsprachige TV-Sender Yol TV und postete ein Video dazu. Andere Quellen hingegen behaupten, die Gewalt sei von „PKK-Anhängern“ ausgegangen.

Mit Schlagstöcken und Messern zur Türkei-Wahl

„Diese Leute sind aus Deutschland gekommen und sie hatten laut der Polizei von Marseille in ihren Autos Schlagstöcke und Messer. Die Gegend ist zu einem Schlachtfeld geworden. Offenbar wurden einige von ihnen festgenommen“, schrieb der Journalist Deniz Babir auf Twitter. Auch er geht davon aus, dass es sich bei den Tätern um Anhänger der AKP und der rechtsradikalen MHP handelt.

AKP-Regierung sieht einer Niederlage bei Türkei-Wahl westlichen Putsch

Präsident Recep Tayyip Erdogan heizt die Stimmung indes weiter an. Eine Niederlage will er bei den Wahlen nicht hinnehmen. „Mein Volk wird niemanden, der mit der Unterstützung aus dem Kandil-Gebirge Präsident geworden ist, dieses Land übergeben“, sagte Erdogan bei einer Rede am Wochenende. Das Kandil-Gebirge gilt als wichtiges Rückzugsgebiet der PKK. Sein Innenminister Süleyman hatte sich ähnlich zur Türkei-Wahl geäußert. „Der 14. Mai 2023 ist ein westlicher Putschversuch“, sagte der Hardliner am Dienstag (28. April).

Erdogan-Chefberater Mehmet Ucum sieht bei einer Niederlage der AKP sogar die Unabhängigkeit des Landes gefährdet. „Ich sage es ganz offen. Eine Regimewechsel bei den Wahlen 2023 wäre ein großer Putsch gegen den vollständigen Unabhängigkeitsprozess der Türkei“, sagte Ucum bei einem TV-Interview auf Halk TV.

Allerdings vergaß der Berater des Präsidenten zu erklären, warum die Türkei nicht vollständig unabhängig ist, obwohl die AKP seit 2002 ununterbrochen an der Macht ist. Doch Erdogan braucht jede Stimme. In den Umfragen zur Türkei-Wahl liegt er hinter Herausforderer Kemal Kilicdaroglu. (erpe)