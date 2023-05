Türkei-Wahl endet in Deutschland: AKP-Lobby bietet kostenlosen Shuttleservice zur Wahlurne

Von: Erkan Pehlivan

Am 9. Mai endet die Türkei-Wahl im Ausland. Auffällig ist, dass die AKP Unterstützung durch die Moscheevereine Ditib und IGMG (Milli Görüs) bekam.

Berlin - Seit dem 27. April durften türkische Wahlberechtigte ihre Stimme für die Parlaments- und Präsidentschaftswahl abgeben. Unter den 1,5 Millionen Menschen mit türkischem Pass in Deutschland zeichnete sich eine hohe Wahlbeteiligung ab. Am 9. Mai endet nun die Abstimmung für die Türkei-Wahl. Bislang ist es bei der Stimmabgabe in Deutschland zu keinen größeren Zwischenfällen gekommen.

Türkei-Wahl 2023: Massenschlägerei bei Stimmabgabe in Belgien und Frankreich

In anderen europäischen Städten war dies anders. Nachdem der AKP-Bürgermeister von Emirdag, Serkan Koyuncu, das Wahllokal im belgischen Antwerpen besucht hatte, war es zu einer Massenschlägerei gekommen. Wahlbeobachter der Oppositionsparteien, die das verhindern wollten, wurden von AKP und MHP angegriffen. Ähnliche Bilder gab es auch aus Frankreich.

Ein Wähler gibt im Türkischen Generalkonsulat seine Stimme für die Parlaments- und Präsidentenwahl in der Türkei ab. © Rolf Vennenbernd/dpa

AKP-Lobby seit Monaten im Wahlkampf für Türkei-Wahl 2023

Im Vorfeld hatte besonders die AKP, ihr Lobbyverein UID (Union Internationaler Demokraten) sowie das „AKP-Auslands-Wahlen-Koordinierungszentrum“ YSKM (Akparti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi) Wahlwerbung für Präsident Recep Tayyip Erdogan und seine Regierungspartei gemacht. Die AKP schickte über 100 Abgeordnete und Dutzende Bürgermeister nach Deutschland, um für die Stimmen der Auslandstürken zu buhlen.

Für die Wahlkampfveranstaltungen in den deutschen Städten hatten die AKP-Abgeordneten vor allem die Moscheen der Islamverbände Ditib und IGMG (Milli Görüs) genutzt. Hunderte „Zusammentreffen“ mit den Wahlberechtigten hatte es in den vergangenen Monaten in den Moscheen gegeben. Wie die UID selbst mitgeteilt hat, hat es zwischen Mitte 2021 und Ende 2022 670 „gemeinsame Veranstaltungen“ mit der Ditib und weitere 420 mit der IGMG gegeben. Auch während der Phase der Stimmabgabe brachten Busse die Anhängerinnen und Anhänger von Erdogan kostenlos zu den Wahlurnen.

AKP-Lobby bietet kostenlosen Transport zur Türkei-Wahl 2023

„Besonders AKP-Wähler werden mit Bussen gebracht. Sie kommen in größeren Gruppen und wurden sowohl von der Regierungspartei als auch von ihrem Bündnispartner, der rechtsradikalen MHP, mobilisiert“, erzählt die deutsch-türkische Journalistin Süheyla Kaplan im Gespräch mit FR.de von IPPEN.MEDIA. „Hier stellt sich die Frage, wer die Busse bezahlt. 30 bis 40 Busse sind mit AKP-Wählern aus den umliegenden Städten nach Hamburg gekommen. Wer bezahlt diese Busse?“, fragt Kaplan. Am Sonntag sei eine Gruppe aus Lübeck zur Stimmabgabe in Hamburg angereist – ausgestattet mit türkischen Flaggen und Baklava.

Alleine in Hamburg soll die AKP-Lobby rund 40 Busse mit Wählern aus den umliegenden Städten herangekarrt haben. © Süheyla Kaplan

CSU-Größen beim gemeinsamen Fastenbrechen mit AKP-Lobby

Indirekte Schützenhilfe für die AKP-Lobby hatte es auch aus der deutschen Politik gegeben. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und auch der Nürnberger Oberbürgermeister haben sich beim Fastenbrechen mit der AKP-Lobby ablichten lassen. In Nürnberg wurden sogar Wahlplakate von Erdogan angebracht – mit Genehmigung der Stadt.

Rekordteilnahme an Türkei-Wahl 2023 im Ausland

Die Anstrengungen der AKP-Lobby werden sich offenbar für Erdogan lohnen. Keine der Oppositionsparteien hat im Ausland dieselbe Infrastruktur wie Erdogans Anhängerschaft. Dennoch liegt Erdogan in den Umfragen hinter Herausforderer Kemal Kilicdaroglu (CHP), der vom Oppositionsbündnis und auch von der pro-kurdischen Grünen Linkspart YSL (Yesil Sol Parti) sowie anderen linken Parteien unterstützt wird.

Nicht umsonst hat der Verantwortliche der Wahlen im Ausland, der AKP-Abgeordnete Muhammed Fatih Toprak, bekannt gegeben, dass schon gestern 51,56 Prozent der Auslandstürken abgestimmt haben. Bis zum Tagesende dürfte die Zahl nochmal deutlich steigen. Bei den Wahlen 2018 waren es insgesamt 50,31 Prozent gewesen. (Erkan Pehlivan)

