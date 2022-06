Terrorgefahr in der Türkei: Israel mit dringender Warnung

Von: Erkan Pehlivan

Teilen

Israel hat seine Bürger aufgefordert umgehend die türkische Metropole Istanbul zu verlassen. Offenbar plane der iranische Geheimdienst Entführungen von Israelis.

Istanbul – Israel hat eine Reisewarnung für die Türkei herausgegeben. Zudem sollen israelische Bürger Istanbul schnellstmöglich verlassen. „Wenn ihr bereits in Istanbul seid, kehrt so bald wie möglich nach Israel zurück“, ließ der israelische Außenminister Yair Lapid am Montag mitteilen.

„Wenn ihr eine Reise nach Istanbul geplant habt – storniert sie. Kein Urlaub ist es wert, dass ihr euer Leben dafür riskiert.“ Anschließend wurde die Reisewarnung für die türkische Metropole auf die höchste Stufe angehoben. Hintergrund sind Befürchtungen über iranische Anschlagsversuche auf Israelis.

Türkei soll im Mai Anschlag auf Israelis vereitelt haben

Erst im Mai soll ein solcher Anschlagsversuch vereitelt worden sein. Dabei sollte mehrere israelische Staatsbürger in Istanbul entführt werden. Nach einem israelischen Hinweis sei der türkische Geheimdienst MIT eingeschritten und die Pläne vereitelt. „Ich möchte der türkischen Regierung für ihre Bemühungen danken, das Leben der israelischen Bürger zu schützen“, sagt Lapid in seiner Erklärung.

Die Hagia Sophia in Istanbul © Marius Becker / dpa

Israelischer Außenminister warnt Iran

Der israelische Außenminister hofft auf eine baldige Verbesserung der Sicherheitslage in der Türkei. „Wir hoffen und glauben, dass diese Warnung nicht von langer Dauer sein wird. Es ist Touristensaison, und wir werden alles tun, um die Sicherheitslage so zu beruhigen, dass die Israelis so bald wie möglich in die Türkei zurückkehren und alles genießen können, was sie zu bieten hat“. Es gäbe derzeit Risiken, die nicht eingegangen werden sollten, so Lapid. In seiner Mitteilung warnte der Außenminister den Iran: „Ich möchte auch eine Botschaft an die Iraner senden: Wer Israelis schadet, wird dafür bezahlen. Wir werden sie finden, egal wo sie sind“.

Derzeit sind die Spannungen zwischen dem Iran und Israel auf dem Höhepunkt. Israel soll für die Tötung des Obersts der iranischen Revolutionsgarden, Sayyad Chodai, verantwortlich sein. Chadai wurde im Mai vor seinem Haus erschossen. (Erkan Pehlivan)