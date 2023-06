Streit mit Erdogan? Simsek will im Finanzministerium freie Hand

Streit vorprogrammiert

Finanzminister Mehmet Simsek soll der Wirtschaft in der Türkei zum Aufschwung verhelfen. Das geht aber nur mit einem guten Team. Das könnte zum Bruch mit Erdogan führen.

Ankara - Mehmet Simsek soll die schwer angeschlagene türkische Wirtschaft wieder in Schwung bringen. Der ehemalige Investmentbanker aus New York soll dazu auch das Vertrauen internationaler Anleger gewinnen. Bei seinem Amtsantritt versprach Simsek daher, auf den Boden der Rationalität zurückzukehren.

Die Türkei habe keine andere Möglichkeit, unterstrich Simsek bei seiner Pressekonferenz. Er versprach für die Türkei Haushaltsdisziplin und Preisstabilität. Dabei stellt sich die Frage, ob Präsident Recep Tayyip Erdogan den neuen Finanzminister mit seinem Vorhaben gewähren lässt. Oligarchen aus dem engsten Kreis von Erdogan profitieren bislang stark von dem bisherigen System.

Vor allem die „Fünferbande” konnte sich über staatliche Aufträge in Milliardenhöhe freuen. Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu (CHP) hatte zuvor versprochen, die 418 Milliarden US-Dollar an Steuergeschenken für die fünf großen Oligarchen zurückzufordern, sollte er bei der Türkei-Wahl Präsident werden.

Deswegen scheint ein Streit zwischen Erdogan und seinem neuen Finanzminister programmiert zu sein, erzählt der türkische Exil-Journalist Ahmet Dönmez im Gespräch mit FR.de. „Simsek wird die Probleme nicht allein lösen können und will freie Hand. Er will einige der ehemaligen Bürokraten zurückholen, die nach dem Korruptionsskandal vom Dezember 2013 wegen des Vorwurfs, Sympathisanten der Gülen-Bewegung zu sein, entlassen wurden. Auch einige, die nach dem Putschversuch 2016 per Dekret aus dem Finanzministerium entlassen wurden, will Simsek in seinem Team haben“, erzählt Dönmez. Auch unter diesen sogenannten „KHK’li“ (per Dekret Entlassenen) sind solche, die der Gülen-Bewegung nahestehen sollen.

Allerdings soll nicht jeder beliebige Ex-Bürokrat aus dem Finanzressort wieder zu seiner alten Arbeit zurückkehren dürfen. „Zumindest diejenigen, die vor Gericht freigesprochen wurden, sollten in das Finanzministerium zurückkehren können.“ So das Ergebnis der Recherchen von Dönmez, der regelmäßig auf Youtube Videos und Artikel zu den Machenschaften von Erdogan veröffentlicht. Im März 2022 wurde der ehemalige Mitarbeiter der Zeitung Zaman in seinem schwedischen Wohnort auf offener Straße überfallen und zusammengeschlagen. Mehrere Tage verbrachte der Familienvater auf der Intensivstation.

Ein anderer Grund für mögliche Streitigkeiten zwischen Erdogan und seinem neuen Finanzminister sind auch die Worte von Erdogan aus der Vergangenheit. Erdogan hatte ihm in einer früheren Rede vorgeworfen, die staatliche #Halkbank betrogen zu haben. Auch die Vergangenheit von Simsek ist innerhalb der AKP nicht ganz unumstritten. Simsek hatte wie auch der neue Chef des Geheimdienstes MIT, Ibrahim Kalin, Kolumnen für die Zaman und Todays Zaman geschrieben.

Beide Gülen-nahen Zeitungen wurden verboten und die Bewegung rund um den im US-Exil lebenden Prediger zur Terrororganisation erklärt. Viele Mitarbeiter wurden wegen Terrordelikten angeklagt und zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Auch werden viele von der AKP-Regierung als „Vaterlandsverräter“ angesehen. Simsek und Kalin haben dagegen im Erdogan-Kabinett Top-Positionen erhalten.

„Zwei Kolumnisten von Today‘s Zaman, deren Chefredakteur ich war, wurden in zwei der wichtigsten Positionen der Türkei berufen. Während Mehmet Simsek, einer unserer Wirtschaftskolumnisten, wieder das Ruder in der Wirtschaft übernahm, wurde Kalın İbrahim Leiter des MIT. Und ich werde als ‚Terrorist‘ bezeichnet. Ist das nicht gut?“, schreibt Kenes, der die Today‘s Zaman leitete, auf Twitter. (Erkan Pehlivan)

Şaka değil gerçek: Kurucu Genel Yayın Yönetmeni olduğum Today’s Zaman’ın iki köşe yazarı Türkiye’deki en kritik iki konuma getirildi. Ekonomi yazarlarımızdan Şimşek Mehmet yeniden ekonominin dümenine geçerken, Kalın İbrahim MİT Başkanı oldu. Bana da “terörist” diyorlar, iyi mi? — Bulent Kenes 🇺🇦 (@bkenes) June 6, 2023

