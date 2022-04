Türkei: Russische Oligarchen pumpen mitten im Ukraine-Krieg Geld ins Land

Die Luxusjacht Eclipse, die dem russischen Oligarchen Abramowitsch gehören soll, liegt in einem Hafen im türkischen Marmaris. © dpa

Die Türkei wird für reiche Russen ein sicherer Hafen. Sie kaufen sich dort Immobilien und bringen ihre Jachten in Sicherheit.

Ankara – Die Türkei* entwickelt sich für russische Oligarchen zum sicheren Hafen. Außenminister Mevlüt Cavusoglu hat das bei seinem Besuch am 26. März 2022 in Katar eindeutig klargemacht, dass die Türkei sich nicht an den Embargos des Westens gegen Russland und regierungsnahen russischen Geschäftsleuten beteiligen wird.

Man werde sich nur an den Sanktionen der UN beteiligen, stellte Cavusoglu dort klar. Die Russen könnten in der Türkei Geschäfte machen, solange diese legal seien und nicht gegen internationales Recht verstießen.

Tükei: Wer 250.000 Dollar in Immobilien investiert, bekommt türkische Staatsbürgerschaft

Milliardär Roman Abramowitsch hat seine zwei Luxusyachten in türkische Häfen verlegen lassen. Auch der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew hat seine Jacht in einen türkischen Hafen gebracht. Das 74 Meter lange Luxusschiff liegt jetzt vor Istanbul. Andere vermögende Russen sehen in der Türkei ebenfalls eine Möglichkeit, die westlichen Sanktionen zu umgehen. Wie das Wall Street Journal berichtet, kaufen manche Russen bis zu vier Wohnungen. „Von zehn Wohnungen, die wir momentan verkaufen, gehen sechs bis sieben Wohnungen an Russen“, wird Gül Gül, so die Geschäftsführerin der Immobilienfirma Golden Sign, zum Wall Street Journal zitiert. Bei den meisten handle es sich um Geschäftsleute, manche von ihnen seien Oligarchen.

Die Bosporus Brücke in Istanbul. Die Metropole in der Türkei ist bei russischen Investoren auch sehr beliebt. © dpa/Yasin Akgul

Für die Russen bringen die Investitionen in der Türkei auch andere Vorteile. Menschen aus dem Ausland, die mindestens 250.000 Dollar in türkische Immobilien investieren, können die türkische Staatsbürgerschaft erwerben. Seit der russischen Invasion in die Ukraine seien die Investitionen in der Türkei durch russische Investoren stark gestiegen.

Türkei: Reiche Russen und Ukrainer bevorzugen Antalya

CNN Türk schreibt auf ihrer Internetseite, dass die Immobilienkäufe durch Russen im Februar 2022 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 51 Prozent zugenommen hätten. Bei den Ukrainern sehe man einen Anstieg sogar um 63 Prozent. Das bevorzugte Gebiet der Russen und Ukrainer sei dabei die Touristenmetropole Antalya und ihre Umgebung. Bei den Russen sind auch Immobilien in Istanbul beliebt.

Türkei: Erdogan verfolgt im Ukraine-Konflikt „ausgewogene“ Politik

Präsident Recep Tayyip Erdogan* verfolgt im Ukraine-Konflikt* eine andere Politik als der Westen. An den Sanktionen gegen Russland und russische Oligarchen will sich die Türkei nicht beteiligen. Dennoch war die Türkei Gastgeberin bei den Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine.

Die Türkei braucht derzeit viel Geld. Die eigene Währung hat gegenüber dem US-Dollar knapp 80 Prozent an Wert verloren und ein Ende ist nicht abzusehen. Auch die Inflation in der Türkei ist mit über 60 Prozent auf einem Rekordhoch. Zudem schätzen alle drei Ratingagenturen S&P, Fitch und Moody's die Aussichten für die Türkei als negativ ein. Devisenbeschaffung für die Türkei bleibt damit schwierig und vor allem teuer. Da kommen die Investition reicher russischer Oligarchen richtig. (Erkan Pehlivan)