„Bis zu 2,5 Millonen Tote“: Istanbul erwartet Mega-Erdbeben

Von: Erkan Pehlivan

Die Forschung ist sich einig: Istanbul steht in Zukunft ein großes Erdbeben bevor. Das könnte verheerende Folgen für die Menschen vor Ort haben.

Istanbul - Fachleute warnen immer wieder vor einem Erdbeben in der Millionenmetropole Istanbul. Laut dem Erdbebenforscher Prof. Naci Görür steht der Megacity in der Türkei ein Erdbeben vor, dass eine Stärke zwischen 7,2 und 7,6 hat. „Das ist sicher. Wissenschaftliche Studien zeigen dies. Wenn dieses Erdbeben eintritt, wird es größere Schäden verursachen als das Erdbeben vom 6. Februar“, warnte Görür bei einer TV-Sendung auf Habertürk.

Damals hatte ein Erdbeben zehntausende Gebäude in zehn Provinzen im Südosten des Landes zerstört. Während die AKP-Regierung die Opferzahlen mit rund 50.000 angibt, geht die Opposition von bis zu 280.000 Todesopfern aus. Bis heute müssen viele in provisorischen Unterkünften wie Containern und Zelten leben.

Die Millionenmetropole Istanbul ist dich bebaut, was im Falle von Erdbeben zu riesigen Problemen führen könnte. © dpa/Lars Halbauer

Mega-Erdbeben befürchtet: Hohe Todeszahl in Istanbul wegen dichter Bebauung zu erwarten

Für Istanbul besteht eine besonders hohe Gefahr, weil die Stadt dicht bebaut ist. Hilfen könnten im Katastrophenfall deswegen kaum zu Verschütteten gelangen. „Wenn zwei Häuser im Eingangsbereich einer Straße einstürzen, kann man diesen Ort vergessen. Sie können dann weder helfen noch retten“, so der Erdbebenforscher.

Görür gibt ein Beispiel von 600.000 zerstörten Wohnungen an. „Wenn wir von vier Personen pro Wohnung ausgehen, könnten bis zu 2,5 Millionen Menschen sterben. Der Verlust an Menschenleben wäre unvorstellbar“. Dabei geht der Wissenschaftler von einem Minimum an Opfern aus.

Warnungen vor Mega-Erdbeben in der Türkei kommen auch aus Deutschland

Auch das Geoforschungszentrum warnt in ihrer jüngsten Studie vor einem Erdbeben in Istanbul. Während durch kleinere wiederkehrende Beben Spannung abgebaut würden, staut sie sich in verhakten Bereichen immer weiter auf, womit die Gefahr eines größeren Bebens steigt. Besonders südlich von Istanbul sei ein sehr starkes Erdbeben überfällig. „Das lässt sich aus historischen Erdbebenkatalogen schließen, die ein derartiges Ereignis im Schnitt etwa alle 250 Jahre verzeichnen. Zuletzt hatte es dort im Jahr 1766 ein vergleichbares Beben der Magnitude 7,4 gegeben“, heißt es in der Studie.

Ein Grund für die hohen Opferzahlen beim Erdbeben im Februar waren marode Bauten. Mit einem sogenannten „Baufrieden“ hatte Präsident Recep Tayyip Erdogan 2019 eine Amnestie für fehlerhafte Bauten erwirkt. „Wir haben mit dem Baufrieden die Probleme von 144.556 Bürgern in Kahramanmaras gelöst, in Hatay von 205.000 Bürgern“, so Erdogan in seinen Wahlkampfreden von 2019. Auch in anderen Provinzen hatte es solche Baufrieden gegeben.

Es gibt kein Entrinnen vor Erdbeben in Istanbul

Auch Prof. Övgün Ahmet Ercan, ebenfalls Erdbebenforscher, warnt vor einem großen Erdbeben in Istanbul. „Es gibt kein Entrinnen! Es wird immer Erdbeben geben, kleine und große, in der Vergangenheit und in der Zukunft. Das Wichtigste ist, für alle Bürger Gebäude zu bauen, die erdbebensicher sind“, so Ercan.

Doch derzeit können Menschen angesichts der Wirtschaftskrise und massiv gestiegenen Wohnungspreise kaum mehr neue Bauten leisten, weder im Bau, noch im Kauf oder im Mieten. (erpe)