Hüda Par will „Nationalismus Atatürks“ abschaffen

Von: Erkan Pehlivan

In der Allianz von Präsident Erdogan bahnt sich Ärger an. Die islamistische Hüda Par will über eine Änderung der Verfassung diskutieren.

Ankara – Die türkische Verfassung könnte zunehmend zum Problem innerhalb des Bündnisses von Präsident Recep Tayyip Erdogan werden. Der Chef der islamistischen Hüda Par, Zekeriya Yapicioglu, will über die ersten vier Artikel der Verfassung diskutieren. Artikel vier der türkischen Verfassung verbietet es, die ersten drei Artikel zu ändern oder auch nur den Vorschlag dazu zu machen.

Yapicioglu ist Abgeordneter im türkischen Parlament. Wegen der Allianz mit Erdogan und seiner AKP durften vier Abgeordnete der Hüda Par ins Parlament. Sie bekamen für ihre Unterstützung für den türkischen Präsidenten vier aussichtsreiche Listenplätze der AKP und zogen so in die „Große Nationalversammlung“ ein.

Hüda Par will „Verbundenheit mit dem Nationalismus Atatürks“ abschaffen

„Zu sagen, dass die ersten vier Artikel der Verfassung überhaupt nicht geändert werden können, ist eine Verbindlichkeit auf den Willen künftiger Generationen“, sagte Yapicioglu nach einem Treffen mit dem Verlegerverband AYD (Anadolu Yayıncıları Derneği). „Wir sollten darüber reden, ob das richtig ist oder nicht“. Die ersten drei Artikel der türkischen Verfassung garantieren dem Land die „Verbundenheit mit dem Nationalismus Atatürks“ sowie Laizismus. Zudem wird darin auch die Landessprache als Türkisch und das „Staatsvolk“ als unteilbar festgeschrieben.

Nationalistenchef will „unabänderliche Artikel“ beibehalten

Mit den Forderung der Islamisten dürfte es vor allem mit den nationalistischen Partnern innerhalb der Allianz von Erdogan kommen. In der sitzt auch die rechtsradikale MHP unter Führung von Devlet Bahceli sowie der Nationalist Sinan Ogan. Erst Ende Mai hatte Ogan noch in einer TV-Sendung eine Zusammenarbeit mit der Hüda Par ausgeschlossen. „Auch wenn man einem Ülkücü (Anm. d. Red. Nationalist) droht, ihn zu töten, würde er nicht mit Hüda Par in einer Allianz sein“, hatte Ogan noch vor den Wahlen gesagt.

Allerdings hatte sich Ogan danach doch entschlossen, dem Bündnis von Erdogan, in der auch die Hüda Par sitzt, beizutreten. Bahceli hatte in der Vergangenheit klargemacht, dass die unabänderlichen Punkte in der Verfassung weiterhin Bestand haben sollten.

Anhänger der „Ismail Aga“ Gemeinschaft demonstrieren in Istanbul vor der Türkei-Wahl für Erdogan und seine Allianz. © Valeria Ferraro/IMAGO

Hüda Par mit Türkischer Hisbollah verbunden

Die Hüda Par wird vor allem wegen ihrer Verbindungen zur Terrororganisation Türkische Hisbollah kritisiert, die für hunderte Morde in der Türkei verantwortlich gemacht wird. 273 inhaftierte Hisbollah-Mitglieder sind nach einem Bericht der Zeitung Sözcü zwischen 2018 und 2021 entlassen worden. Zuvor sei es aber zu einem Deal mit der AKP gekommen. Bei den Wahlen am 24. Juni 2018 hatte die Hüda Par erklärt, keinen Präsidentschaftskandidaten aufzustellen und Erdogan unterstützen zu wollen.

Parteichef Yapicioglu hatte als Rechtsanwalt eine Freilassung der verurteilten Mitglieder der Hisbollah durchgesetzt, in dem er sogenannte „Verfahrensfehler“ vor Gericht geltend machte. In einem Fernsehinterview hatte Yapicioglu beteuert, die Türkische Hisbollah sei für ihn keine Terrororganisation.