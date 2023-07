Erdogans Verteidigungsindustrie boomt: Türkei kündigt hochmoderne neue Flugabwehr an

Von: Fabian Müller

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan. © dpa

Das türkische Militär will künftig auch auf moderne Luftabwehrsysteme setzen. Kommende Woche soll auf einer Messe das Göksur-System vorgestellt werden.

Ankara – Die Türkei hat angekündigt, künftig auf ein modernes Flugabwehrsystem zu setzen. Das berichtet Hürriyet Daily News, eine englischsprachige Zeitung aus der Türkei. Vorgestellt werden soll das vom türkischen Rüstungsunternehmen Aselsan entwickelte System am 25. Juli auf der Internationalen Messe der Verteidigungsindustrie. Das luftgestützte Raketenabwehrsystem soll Göksur heißen.

Entwickelt wurde das System, um ein breites Spektrum von Bedrohungen abzuwehren, darunter Raketen, die Schiffe zum Ziel haben, Drohnen, Marschflugkörper, Kampfflugzeuge und Hubschrauber. Göksur soll dem Bericht zufolge über drei verschiedene Konfigurationen verfügen, die den unterschiedlichen Einsatz-Anforderungen gerecht werden sollen.

Moderne Waffen für Erdoğans Militär: Göksur und Gökberk vor der Vorstellung

Laut dem Hersteller Aselsan sei Göksur eines der entscheidenden Systeme, die auf der Messe in diesem Jahr vorgestellt werden. Die IDEF, so die Abkürzung der Messe, wird vom türkischen Verteidigungsministerium ausgerichtet und von der Stiftung der türkischen Streitkräfte organisiert.

Göksur wird den Bozdoğan-Flugkörper zum Abfangen feindlicher Angriffe verwenden. Die Rakete kann sowohl in der Luftverteidigung als auch von der Marine eingesetzt werden und wurde eigens zu diesem Zweck vom Hersteller TÜBİTAK-SAGE entwickelt und nun überarbeitet.

Türkei stellt hochmoderne Waffen vor: Luftabwehr und Laserwaffen für Erdoğan

Das neue Abwehrsystem Göksur soll 360 Grad abdecken, muss also nicht spezifisch ausgerichtet werden. Verwendet werden außerdem sogenannte IIR-Lenkflugkörper, die die Fähigkeit haben, mehrere Ziele gleichzeitig zu eliminieren. Ein Schuss soll dabei eine besonders hohe Abfangwahrscheinlichkeit haben, so soll sich das System von anderen Flugabwehrsystemen qualitativ abheben.

Kommende Woche soll außerdem das Laser-System Gökberk vorgestellt werden. Es soll in der Lage sein, dank modernster Laserwaffentechnologie das Ziel ohne Sichtlinie zu treffen. Die Kosten pro Schuss sollen besonders niedrig sein. Als primäre Einsatzgebiete sind Land- und Seeplattformen, Kraftwerke, Flughäfen, und Grenzposten vorgesehen. In weiteren Schritten ist die Integration der Laserwaffentechnologie in Luftverteidigungssysteme geplant, wobei der Wirkungsgrad und das Leistungsniveau des Lasers verbessert werden sollen. (fmü)