Eiszeit zu Ende? Türkei und Griechenland nähern sich an

Von: Erkan Pehlivan

Teilen

Die Eiszeit zwischen der Türkei und Griechenland scheint zu Ende zu sein. Nach einem Treffen der Regierungschefs Erdogan und Mitsotakis, gab es sogar eine gemeinsame Militärübung.

Ankara – Zwischen der Türkei und Griechenland gibt es erneut eine Annäherung. Beide Staaten nahmen an dem Nato-Manöver „Neptune Strike 23-2“ im Mittelmeer in der vergangenen Woche teil.

„Insgesamt vier Schiffe aus Griechenland, der Türkei und Großbritannien fügten sich nahtlos in eine defensive multinationale NATO-Truppe ein, während die Kampfjets sowohl die Rolle der befreundeten als auch der feindlichen Streitkräfte übernahmen“, hieß es in einer Erklärung der Nato.

Türkische und griechische Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge üben gemeinsam

Das türkische Verteidigungsministerium veröffentlichte Fotos von der Militärübung. „Am 14. Juli 2023 nahmen F-16-Flugzeuge,

Aufklärungsflugzeuge sowie die Fregatten TCG Gökçeada und TCG Göksu an der Neptune Strike 23-2 teil, die im Rahmen der „Enhanced Vigilance Activites“ (EVA) der NATO in Osteuropa sowie im mittleren und östlichen Mittelmeer durchgeführt wurde.

Nato-Manöver soll Dialog zwischen Türkei und Griechenland verbessern

Griechische Medien berichten, dass das Szenario für diese Militärübung absichtlich so gestaltet wurde, dass die Koordination und der Dialog zwischen dem türkischen und dem griechischen Militär verbessert werden. „Normalerweise sind die Interaktionen zwischen griechischen und türkischen Streitkräften, die an derselben NATO-Übung teilnehmen, viel einfacher, wie z.B. bestimmte Manöver oder Betankung“ schreibt die griechische Zeitung Kathimerini.

„Diesmal waren die griechische Fregatte Limnos, die türkischen Fregatten Gökçeada und Göksu, sechs griechische F-16 und der britische Zerstörer HMS Duncan an einem Szenario beteiligt, bei dem es um das Abfangen und die Verteidigung gegen feindliche Kampfflugzeuge ging.“

Am Rande des Nato-Gipfels in Vilnius haben sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis getroffen © Dimtiris Papamitsos/dpa

Annäherung mit Griechenland auch bei Nato-Gipfel in Vilnius

Annäherung zwischen der Türkei und Griechenland hatte es auch beim Nato-Gipfel in der vergangenen Woche in Vilnius gegeben. Am Rande der Konferenz haben sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis getroffen.

Immer wieder hatte es im vergangenen Jahr Streitigkeit zwischen beiden Ländern wegen Territorialansprüchen in der Ägäis gegeben. Erdogan forderte immer wieder Griechenland auf, mehrere Inseln in der Ägäis zu entmilitarisieren. Die Türken könnten ansonsten „eines Nachts ungeahnt kommen“. Auch hatte das türkische Staatsoberhaupt gedroht, Athen mit „Tayfun“ Raketen anzugreifen.

Griechenland wies die Drohungen aus Ankara zurück. „Die Androhung von Raketenangriffen gegen Griechenland durch ein verbündetes Land, ein NATO-Mitglied, ist inakzeptabel und sollte allgemein verurteilt werden“, sagte der griechische Außenminister bei einem EU-Treffen im vergangenen Dezember.

Wahlkampf in der Türkei: Erdoğan vs. Kılıçdaroğlu - Das Duell um die Präsidentschaft Fotostrecke ansehen

Griechenland stellt „keine Bedrohung“ für Türkei dar

Mitsotakis hatte sogar in seiner Rede vor der UN-Generalversammlung im vergangenen September seine Hand in Richtung Türkei ausgestreckt. Beide Völker blickten auf eine lange, friedliche Koexistenz zurück, sagte er. „Deshalb wende ich mich heute nicht nur an die politische Führung der Türkei, sondern auch an das türkische Volk mit folgender Botschaft: Griechenland stellt keine Bedrohung für euer Land dar.“