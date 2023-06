Wie Türkei-Forschende an deutschen Universitäten mundtot gemacht werden sollen

Von: Erkan Pehlivan

In einem Brief an die Leitung der Universität Duisburg-Essen beschwert sich eine anonyme Gruppe über türkischstämmige Lehrbeauftragte. Diese sollen mundtot gemacht werden.

Duisburg/Essen - Mehrere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Duisburg-Essen (UDE) sollen sich in Zukunft nicht mehr kritisch über die türkische Regierung äußern dürfen. Das geht aus einem Schreiben hervor, das eine Gruppe mit dem Namen „Turkistik-Studierende”, an die Leitung der UDE gerichtet hat.

Vorwurf der politischen Einflussnahme und Indoktrination

„Wir, die Turkistik-Studierenden der Universität Duisburg-Essen, wenden uns mit diesem Schreiben an das Rektorat und an das Dekanat Geisteswissenschaften und beklagen den Versuch der Indoktrinierung von Studierenden durch Lehrbeauftragte“, heißt es in dem Schreiben, das auch unserer Redaktion vorliegt. „Die Grenzen der politischen Propaganda und des ‚wissenschaftlichen Gehalts ihrer Seminare‘ sind kaum vorhanden“, so der Vorwurf.

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollen demnach für kurdisch separatistische Kräfte werben. „Kurdisch, alevitisch, armenisch, lesbisch-schwul“ würden von den Lehrbeauftragten als „gut“ dargestellt und „türkisch, sunnitisch, demokratisch, heterosexuell“ dagegen als „schlecht“. Die Lehrbeauftragten würden politische Einflussnahme und Indoktrination vornehmen. Konkrete Beispiele werden aber nicht benannt.

„Erdogans langer Arm“: Angriff auf Wissenschaftsfreiheit

Die betroffenen Mitarbeiter der UDE zeigen sich angesichts der Vorwürfe empört. „Es ist schon bezeichnend, wie Erdogans langer Arm mittlerweile bis an die deutschen Universitäten reicht. Ein solches vermutlich durch staatliche Stellen oder türkische Lobbyorganisationen in Auftrag gegebenes anonymes Schreiben ist ein Angriff auf die Wissenschaftsfreiheit in Deutschland und versucht, uns als kritische Wissenschaftler unter Druck zu setzen“, sagt Professor Burak Çopur, Politikwissenschaftler und Türkei-Experte, der seit 20 Jahren an der Universität-Duisburg lehrt, im Gespräch mit FR.de. Ähnlich wie in der Türkei würden regierungskritische Stimmen an den Rand des Terrorismus gerückt, um sie zu diskreditieren.

Wording im Brief erinnert an Erdogan

Ähnlich sieht es die Politikwissenschaftlerin und Wahlforscherin Dr. Inci Yener-Roderburg. Auffällig sei das Wording des Schreibens. „Das Schreiben richtet sich auch gegen queere Menschen. Auch Präsident Erdogan und seine Minister hatten sich immer wieder queerfeindlich geäußert. Zudem bin ich seit über einem Jahr im Mutterschaftsurlaub. Ich glaube daher nicht, dass die Autoren des Briefes Studenten sind, sondern diese woanders zu suchen sind.“ Immer wieder hatten Präsident Recep Tayyip Erdogan und sein ehemaliger Innenminister Süleyman Soylu der Opposition vorgeworfen, hinter queeren Menschen zu stehen.

Die Universität Duisburg-Essen bekommt immer wieder Briefe mit der Aufforderung, Lehrbeauftragte mundtot zu machen. © Roland Weihrauch/dpa

UDE bekommt immer wieder solche Briefe

Solche anonymen Briefe, in denen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mundtot gemacht werden sollen, sind in der UDE schon häufiger anzutreffen gewesen. „Wir bekommen Schreiben dieser Art so oft, dass wir nicht mehr darauf eingehen. Es ist also nichts Neues“, erzählt der Dekan der Fakultät für Geisteswissenschaften an der UDE, Prof. Dirk Hartmann, im Gespräch mit Ippen.MEDIA. Hartmann weist darauf hin, dass es auch in der Vergangenheit Versuche gegeben habe, Einfluss auf die Universität zu nehmen. „Der türkische Staat hatte in der Vergangenheit versucht, Einfluss zu nehmen. Man bot der UDE vor Jahren sogar einmal an, Professuren zu finanzieren. Wir haben das selbstverständlich abgelehnt,“ so Hartmann.

Versuch durch staatlich geförderten Professorenstellen Einfluss auf deutsche Unis zu nehmen

Çopur ist verärgert über den Versuch Ankaras und auch türkischer Nationalisten, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mundtot zu machen. „Mich macht es fassungslos, wie das Erdogan-Regime mit staatlich geförderten Professorenstellen Einfluss auf die universitäre Lehre und Forschung nehmen will.“ Der Türkei-Experte will sich nicht einschüchtern lassen. „Es wäre fatal für unsere aufgeklärte Gesellschaft, wenn wir uns an Universitäten nicht mehr mit Islamismus, dem türkischen Rechtsextremismus und dem Völkermord an den Armeniern auseinandersetzen könnten.“

UDE verurteilt Angriff auf Freiheit der Wissenschaft

„Wir verurteilen die Drohungen und Angriffe gegen die türkischstämmigen deutschen Wissenschaftler Prof. Dr. Burak Copur und Inci Yener-Roderburg, auf das Schärfste”, erzählt Mehmet Tanriverdi von der Kurdischen Gemeinde Deutschland. Solidarität bekommen die Lehrbeauftragten auch von ihrer Universität: „Wir verurteilen jedweden Angriff auf die grundgesetzlich verbürgte Freiheit der Wissenschaft. Dazu gehören auch Versuche, Wissenschaftler:innen, die sich innerhalb der Grenzen unserer Verfassung bewegen, unter Druck zu setzen,“ teilt uns die UDE in einer E-Mail mit. (Erkan Pehlivan)