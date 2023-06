Exil-Journalist Dündar im Interview: „Erdogans Hasspolitik polarisiert auch hier“

Von: Bascha Mika

Teilen

Auch nach der Wiederwahl von Recep Tayyip Erdogan steht die Türkei vor vielen Krisen, auch der Bewältigung der Erdbebenkatastrophe. © Bulent Kilic/afp

Can Dündar über Fans des wiedergewählten Präsidenten in Deutschland, die Reaktion der Bundesregierung und die EU-Perspektive der Türkei.

Herr Dündar, wie deprimiert sind Sie nach der Präsidentschaftswahl in der Türkei? Der Menschenschinder Erdogan bleibt für weitere fünf Jahre im Amt.

Natürlich ist es traurig, dass ein Autokrat wiedergewählt wurde … aber die Türkei ist ein Land voller Überraschungen. Ich glaube nicht, dass er fünf Jahre lang im Amt bleiben kann.

Zwei Drittel der wahlberechtigten Türk:innen in Deutschland haben Erdogan gestärkt. Bei einem Podiumsgespräch vor der Stichwahl haben Sie Verständnis für diese Haltung gezeigt. Warum? Niemand der hiesigen Erdogan-Fans muss die Konsequenzen seiner Entscheidung tragen, Sie aber schon. Sie müssen weiter im Exil leben.

In vielen Teilen der Welt sind die in der Diaspora lebenden Menschen tendenziell konservativer. Als jemand, der Politikwissenschaft studiert hat, überrascht mich das nicht. Sie fühlen sich hier ausgegrenzt und populistische Führer bieten ihnen die Identität, die sie brauchen. Was mich mehr überrascht, ist nicht ihr Votum, sondern die Einladung der Bundesregierung an den wiedergewählten Präsidenten.

Can Dündar: „Die meisten Erdogan-Anhänger sehen in Erdogans Gegnern Verräter“

Zweifellos hat die deutsche Mehrheitsgesellschaft bei der Integration versagt. Aber bei allem berechtigten Groll über Diskriminierung – wo bleibt die Verantwortung der deutsch-türkischen Community für all die Landsleute, die vom Regime in Ankara unterdrückt werden, im Knast sitzen oder verfolgt und kriminalisiert werden?

Von einer singulären „deutsch-türkischen Gemeinschaft“ kann man leider nicht sprechen. Aufgrund der Hasspolitik Erdogans herrscht auch hier eine tiefe Polarisierung. Die meisten Erdogan-Anhänger sehen in Erdogans Gegnern Verräter, die bestraft werden müssen. Aber ich gebe nicht ihnen die Schuld, sondern Erdogan, weil er es provoziert hat. Und ich glaube, dass wir in Deutschland eine Politik entwickeln müssen, um diese Feindseligkeit zu beruhigen.

Standen Sie noch auf der Seite des Oppositionskandidaten Kemal Kiliçdaroglu, nachdem er anfing, mit den Rechtsextremen zu paktieren?

Diese Wahl war keine gewöhnliche Wahl. Es war ein Referendum, bei dem alle Kräfte gegen Erdogan zusammenhalten mussten. Viele von uns haben ihre ideologischen Prioritäten für diese gemeinsame Sache aufgegeben.

Hat Kemal Kiliçdaroglu die Wahl verloren, weil er vom Kurs abgekommen ist und liberal-demokratische Wähler:innen enttäuscht hat?

Ich denke, er hat sein Bestes gegeben. Wie viele Staats- und Regierungschefs gibt es Ihrer Meinung nach auf der Welt, die gegen einen Autokraten und seinen Parteistaat antreten und annähernd 50 Prozent der Stimmen erreichen können?

Was bedeutet die Fortsetzung der AKP-Herrschaft für die türkischen Frauen? Erdogan hat das Istanbul-Abkommen, das Mädchen und Frauen vor Gewalt schützen soll, im vergangenen Jahr aufgekündigt – obwohl jedes Jahr Hunderte Frauen in der Türkei ermordet werden.

In dieser Region leben einige der widerständigsten Frauen der Welt. Sie sehen den Widerstand türkischer, kurdischer und iranischer Frauen. Es wird für die AKP nicht leicht sein, sie einzuschüchtern.

Landwirtschaftsminister Cem Özdemir fordert eine „Zeitenwende“ in der deutschen Türkeipolitik. Unter anderem warnt er vor islamischem Religionsunterricht an deutschen Schulen durch fundamentalistische und nationalistische Imame aus der Türkei. Hat er recht?

Ich glaube, dass Deutschland sehr spät eine Politik zu dieser Frage entwickelt. Die Türkei kapitulierte vor dem politischen Islam, der die Demokratie nutzte, um sie zu untergraben. Ich hoffe, dass Deutschland den gleichen Fehler nicht wiederholt.

Recep Tayyip Erdoğan: Das ist der Präsident der Türkei Fotostrecke ansehen

Can Dündar: „Ich möchte die Türkei immer noch als Teil der europäischen Familie sehen“

Wie andere europäische Staaten hat auch die deutsche Bundesregierung Erdogan brav zum Wahlerfolg gratuliert und ihn sogar, wie erwähnt, nach Berlin eingeladen. Wie sollte sie sich in Zukunft verhalten, wenn die Repression in der Türkei weiter zunehmen wird?

Leider hat die Bundesregierung den Willen von 25 Millionen türkischen Wählern ignoriert, die sich der Autokratie widersetzten. In ihren früheren Glückwunschbotschaften verzichtete sie sogar darauf, demokratische Prinzipien zu betonen. Es ist traurig zu sehen, wie westliche Regierungen ihre Prinzipien zugunsten ihrer täglichen Interessen aufgeben… Glücklicherweise steht die deutsche Bevölkerung auf der Seite derjenigen, die in der Türkei für Demokratie kämpfen.

Sollte die EU die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei jetzt endgültig einstellen?

Ich möchte die Türkei immer noch als Teil der europäischen Familie sehen. Europäische Institutionen wie der Europarat und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte sollten die türkische Regierung dazu zwingen, die von ihr unterzeichneten Konventionen einzuhalten.

Macht Ihnen, was die Entwicklung in der Türkei angeht, irgendetwas zur Zeit noch Hoffnung?

Die Tatsache, dass fast die Hälfte der Menschen trotz allem Druck „Nein zu Erdogan“ sagte, zeigt, dass die Türkei immer noch nicht vor der Autokratie kapituliert… Diese Entschlossenheit wird dieses repressive Regime letztendlich stürzen.

Interview: Bascha Mika