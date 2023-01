Währungsverfall in der Türkei – Größte Banknote weniger als 10 Euro wert

Von: Erkan Pehlivan

Türkische Banknoten. © Johan/IMAGO

Die türkische Lira verliert immer mehr Wert. Die größte Banknote hat einen Wert von 9,76 Euro. Fachleute fordern nun den Druck neuer Banknoten.

Ankara – Die Türkei hat mit einer starken Inflation und einem Währungsverfall zu kämpfen. Derzeit ist die größte Banknote 200 TL. Das sind gerade noch 9,76 Euro und der Wert der größten Banknote wird noch weiter fallen. Jetzt fordern Wirtschaftsexperten den Druck neuer Banknoten. „200 TL reichen nicht einmal für einen Einkauf im Supermarkt“, schreibt der Wirtschaftsexperte Özgür Demirtas auf Twitter.

90 Prozent der Banknoten sind 100 TL und 200TL

Ähnlich sieht es auch Senol Babuscu, der schon vor sechs Monaten den Druck neuer Banknoten gefordert hatte. „Vor sechs Monaten hat die Anzahl der 200-TL-Banknoten die 50-Prozent-Hürde überschritten. Deswegen müssten neue Banknoten gedruckt werden. Dasselbe gilt auch für die größten zwei Banknoten. Wenn diese 90 Prozent der Banknoten sind, müssen ebenfalls neue Banknoten gedruckt werden. Im Januar waren 90 Prozent 100 TL- und 200 TL-Banknoten“, so Babuscu im Internetportal „Anayurt“. Schon vor sechs Monaten hätten deswegen 500 TL-Banknoten gedruckt werden müssen.

Die 200 TL-Banknoten wurden am 1. Januar 2009 eingeführt. „Damals lag der Wert dessen um die 131 US-Dollar. Jetzt liegt der Wert von 131 Dollar bei rund 2.500 TL. Also müssten auch 2.500 TL-Banknoten gedruckt werden“, kritisiert Babuscu. Mit dem Druck neuer Banknoten hätte die Regierung nur die hohe Inflation bestätigt. „Ich glaube nicht, dass die Regierung vor den Wahlen neue Banknoten drucken wird“, so der Wirtschaftsexperte.

AKP spricht von „Jahrhundert der Türkei“

Der umstrittene türkische Finanzminister Nureddin Nebati sieht in dem Währungsverfall sogar einen Vorteil. „Wenn die Türkische Lira an Wert gewinnt, verlangsamt sich die Industrie und es entsteht Arbeitslosigkeit“, sagte Nebati in einer Fernsehsendung auf Kanal 7. Auch Präsident Recep Tayyip Erdogan vermeidet es, über die Wirtschaftskrise in der Türkei zu sprechen. Am 14. Mai finden die Türkei-Wahl statt und das Motto der AKP lautet „Jahrhundert der Türkei“. Erdogan und seine Partei, die seit über 20 Jahren an der Macht ist, will die Türkei sogar zu den zehn stärksten Wirtschaftsmächten der Welt machen. Wie das geschehen soll, bleibt aber offen. (Erkan Pehlivan)