Erdogan Corona-positiv getestet – „Milde Symptome“ nach Omikron-Infektion

Volodymyr Zelensky (l.) und der Präsident der Türkei, Recep Tayyip Erdogan (r.), während des Besuchs des türkischen Staatsoberhauptes in Kiew. Erdogan will weiterhin zwischen Russland und der Ukraine vermitteln. (Archivbild)

Staatsoberhaupt der Türkei

Recep Tayyip Erdogan und seine Frau Emine sind Corona-positiv. Der Präsident der Türkei gehe seinen politischen Aufgaben aber weiterhin nach.

Istanbul – Das türkische Staatsoberhaupt Recep Tayyip Erdogan (AKP*) und seine Ehefrau Emine sind positiv auf Corona* getestet worden. Das berichtete der 67-Jährige am Samstag (05.02.2022) auf Twitter. Er sprach von „milden Symptomen“, die bei beiden festgestellt wurden. Die durchgeführten Covid-19-Tests seien dann positiv ausgefallen. Es handele sich um eine Infektion mit der Omikron-Variante*, erklärte Erdogan*.

Name Recep Tayyip Erdoğan Geburtsdatum, -ort 26.02.1954, Kasımpaşa (Türkei) Politische Position Präsident der Republik Türkei Partei Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)

Der Präsident der Türkei* und seine Frau bleiben nun zu Hause. Erst einmal eine Woche soll die häusliche Isolation andauern, sagte ein Berater. Dann werde erneut getestet. Erdogan werde in der Zwischenzeit weiter seinen Aufgaben nachgehen und bei Bedarf per Videoschalte an Veranstaltungen teilnehmen, hieß es.

Erdogan zählt mit seinen 67 Jahren zur Risikogrippe und ist bereits gegen das Coronavirus geimpft. Am Donnerstag hatte er sich in Kiew erneut als Vermittler im Ukraine-Konflikt* angeboten. Zunächst mit der Begründung einer Erkältunghatte der türkische Präsident am Samstag die Eröffnung eines Straßenbauprojekts am Schwarzen Meer abgesagt. Gesundheitsminister Fahrettin Koca erklärte am Samstag, Erdogan und seine Frau seien gesund genug, um ihren Pflichten nachzukommen. (jey/dpa)