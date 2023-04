Türkei: „Brutalität, Tränen und Blut“

Von: Bascha Mika

Asli Erdogan ist eine der prominentesten Stimmen der türkischen Literatur und Symbolfigur der Opposition gegen die autokratische Willkürherrschaft im Land. © picture alliance / TT NYHETSBYR?N

In der Türkei verstärkt das Regime vor der Präsidentschaftswahl den Druck auf Oppositionelle - ein Essayband der Schriftstellerin Asli Erdogan steht nun auf dem Index.

Zunächst klingt der Fall nicht sonderlich dramatisch. Mal wieder versucht das türkische Regime, ein Buch zu bannen. Mal wieder dürfen die Schilderungen einer Autorin nicht mehr an Schulen und Universitäten, in Gefängnissen und im öffentlichen Raum gelesen werden. Mal wieder muss ein Werk aus den Regalen von Bibliotheken und Institutionen verschwinden. Doch gehört Zensur nicht ganz selbstverständlich zum Reich des Recep Tayyip Erdogan? Würde der türkische Präsident nicht alle Bücher brennen lassen, könnte er sich damit Amt und Macht dauerhaft sichern?

Aktuell trifft das Verbot einen Essayband der Schriftstellerin Asli Erdogan. „Nicht einmal das Schweigen gehört uns noch“, lautet der emblematische Titel. Die Texte beschreiben die Gräuel, die der türkische Staat im Krieg gegen das armenische und gegen das kurdische Volk verübte – und welche Traumatisierung der türkischen Gesellschaft die Gewalt hinterlassen hat. Asli Erdogan ist eine der prominentesten Stimmen der türkischen Literatur, eine vielfach ausgezeichnete Romanautorin, Symbolfigur der Opposition gegen die autokratische Willkürherrschaft im Land.

In der Begründung des Gerichtsurteils, das bereits vom türkischen High Court bestätigt wurde, heißt es zum Edikt: Das Buch „diffamiert die türkischen Streitkräfte, verleumdet die türkische Polizei und das türkische Militär mit Behauptungen, die nicht bewiesen werden können.“ Zudem „beschuldigt und kriminalisiert“ es „den türkischen Staat“ sowie „die türkische Nation“, indem es behauptet, „der Staat sei gnadenlos und diskriminierend.“

Asli Erdogan ist dem türkischen Regime seit vielen Jahren ein Dorn im Auge

Das will Asli Erdogan so nicht hinnehmen. „Die Gräueltaten, über die ich geschrieben habe, sind längst bewiesen“, hält die Schriftstellerin dem entgegen. „Die Auseinandersetzung mit den an Armeniern begangenen Verbrechen ist keine Beleidigung der türkischen Nation, im Gegenteil, es hilft uns, uns der gegenwärtigen Realität zu stellen.“

Asli Erdogan ist dem türkischen Regime seit vielen Jahren ein Dorn im Auge. Die Physikerin, die als junge Frau in den Journalismus und die Schriftstellerei wechselte, setzt sich seit langem für Menschenrechte und die kurdische Minderheit in der Türkei ein. 2016, nach dem gescheiterten Militärputsch, wurde ihre pro-kurdische Zeitung „Özgür Gündem“ geschlossen, sie und andere Journalist:innen kamen im Zuge der sogenannten „Säuberungen“ in Haft. Der Vorwurf: „Propaganda für eine illegale Organisation“ und „Volksverhetzung“. Im Gefängnis verweigerte man der lungenkranken Frau Medikamente und ärztliche Betreuung. Vier Monate später wurde sie unter Auflagen aus dem Gefängnis entlassen und beim späteren Prozess freigesprochen. Seit 2017 lebt Asli Erdogan in Deutschland im Exil.

Ihre Essaysammlung „Nicht einmal das Schweigen gehört uns noch“ wurde bereits 2016 veröffentlicht und in viele Sprachen einschließlich Deutsch übersetzt; in Frankreich hat die Schauspielikone Catherine Deneuve die Hörbuchfassung eingesprochen. Jetzt soll in der Türkei niemand mehr mit den schonungslosen Beschreibungen der Autorin und ihrer Kritik an der Gesellschaft konfrontiert werden.

Zitate „Die Nacht des 15. Juli 2016, vor der Militärakademie von Harbiye. Unweit von mir, beim alten Rundfunkgebäude, tobt seit Stunden ein schreckliches Gefecht, ununterbrochen transportieren Krankenwagen Verwundete ab, es gibt Tote. Um die Militärakademie herum sind Scharfschützen positioniert, sie erlauben niemandem, über die Straße zu gehen. Wir sind nicht an der Front, sondern auf einem der weitläufigen, luftigen Boulevards Istanbuls.“ „Die Tage des Massakers... Brutalität, Tränen und Blut. Diese Worte bezeichnen nun nicht mehr die Motive längst überholt geglaubter Marschmusik, der ‚großen Erzählungen‘ und Heldenepen, die keiner mehr freiwillig liest oder der unzählig oft gelesenen, gehörten, immer und immer wieder gesehenen Nachrichten, sondern Licht, Schatten und Farben unseres Alltags, die den Horizont der Wahrheit verengen und verdunkeln ...“ „Wie, wenn nicht einmal mehr dieses Schweigen, das an die Stelle echter Wehklagen getreten ist, das unsere wäre, gleichsam, als gehörte uns unsere Stimme, die so hohl klingt, wenn wir etwas erzählen, erläutern benennen wollen gar nicht mehr.“ Die Zitate entstammen Asli Erdogans Essayband „Nicht einmal das Schweigen gehört uns noch“.

Was diesen Fall so beunruhigend macht, ist die Härte und Schärfe, mit der Präsident Erdogan jede Dissidenz auszumerzen versucht. Nach 20 Jahren an der Macht scheint sein Sturz bei den Präsidentschaftswahlen Mitte Mai möglich. Inzwischen kann er das Versagen seiner Regierung nicht mehr wegdemagogisieren. Der wirtschaftliche Abschwung, die fehlende Erdbebenprävention, das empörende Missmanagement während der Katastrophe im Februar sind da nur einige Stichworte.

Doch was nicht vertuscht werden kann, soll wenigstens nicht zur Sprache kommen. Der Verfolgungsdruck im Land hat stetig zugenommen. Der Prozess gegen die Publizistin Pinar Selek, die Verfolgung weiterer Menschenrechtsaktivist:innen, die Verbote von Internetseiten und anderen Publikationen ... Oppositionelle sollen schweigen und hinter Gittern verrotten.

„Es ist mehr als ein Buch, das derzeit in Gefahr ist“, schreibt Asli Erdogan. „Diese Gerichtsentscheidung ist eine Strafe für alle, die die staatliche Gewalt kritisieren.“ Unterstützt von seinen Anhänger:innen hat Erdogan die Türkei zur Geisel genommen, nun macht der Autokrat das Land endgültig zum Gefängnis für seine Kritiker:innen.

Als das Buch ins Gefängnis geliefert werden sollte, wachten die Zensoren auf

Dass jetzt auch ein älterer Essayband auf den Index kommt, nahm seinen Ausgang ebenfalls im Gefängnis. Der prominente kurdische Dichter erdAgron, dies sein Schriftstellerpseudonym, sitzt seit langem als politischer Gefangener in Haft. Er wollte „Nicht einmal das Schweigen gehört uns noch“ ins Kurdische übersetzen, so wie er bereits andere Werke von Asli Erdogan übertragen hat. Als das Buch ins Gefängnis geliefert werden sollte, wachten die Zensoren auf, das Verbotsverfahren kam ins Rollen.

Die Texte könnten „Hass und Rache bei den Gefangenen und negative Reaktionen gegenüber dem Gefängnispersonal hervorrufen“, so die Begründung des Gerichts. Als ginge es nicht nur um einen weiteren Schritt im Kampf gegen die kurdische Kultur, Sprache und Identität. Als sollten nicht alle Solidaritätsaktionen zwischen türkischen und kurdischen Schriftstellerinnen und Schriftstellern verhindert werden.