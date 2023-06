Türkische Wirtschaft nach Wahl weiterhin am Boden

Von: Erkan Pehlivan

Die Türkische Lira stellt nach der Wahl täglich neue Negativrekorde auf. Inflation und Arbeitslosigkeit sind ebenfalls viel zu hoch.

Ankara - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte vor den Wahlen vom Jahrhundert der Türkei gesprochen. Die Wirtschaft spürt davon noch nichts. Seit der Türkei-Wahl im Mai befindet sich die Landeswährung nämlich auf Talfahrt. Der US-Dollar kostet inzwischen 23,65 Türkische Lira (TL). Vor fünf Jahren lag der Preis noch bei 4,68 TL. Und ein Ende des freien Falls ist derzeit nicht in Sicht.

Auch die Arbeitslosenzahlen steigen. Nach Angaben der staatlichen Statistikbehörde TÜIK stieg die Arbeitslosenzahl im April um 0,1 Prozentpunkte auf 10,2 Prozent. Ähnlich sieht es bei der Inflation aus. TÜIK sieht die Inflation bei 39,5 Prozent. Das unabhängige Wirtschaftsinstitut „Ena Grup“ kommt dagegen auf 105,45 Prozent.

Die türkische Lira verliert weiterhin an Wert. © Lefteris Pitarakis/dpa

Fachleute fordern unbeschönigte Wirtschaftszahlen in der Türkei

Kritik an den staatlichen Inflationszahlen kommt auch vom Wirtschaftsexperten Mahfi Egilmez. „Der erste Schritt, um die Wirtschaftspolitik wieder auf eine rationale Grundlage zu stellen, besteht darin, die Inflation anhand der Fakten zu berechnen und zu erklären“, schreibt Egilmez auf Twitter. Die Wahrheit zu sehen, bringt die richtige Diagnose, und die richtige Diagnose bringt die richtige Behandlung. Eine korrekte Wirtschaftspolitik kann nicht durchgeführt werden, ohne die tatsächliche Inflation zu kennen.“ Auch in der Vergangenheit wurde die Statistikbehörde TÜIK immer wieder kritisiert, weil sie offensichtlich beschönigte Zahlen veröffentlicht, um dadurch der Regierung von Präsident Erdogan einen Vorteil zu verschaffen.

Erdogan hat daher ein neues Kabinett aufgestellt, dass der Wirtschaftskrise in dem Land ein Ende bringen soll. Der neue Finanzminister Mehmet Simsek versprach nach seinem Amtsantritt, die Wirtschaft auf eine rationale Ebene zu stellen. Bisher scheinen internationale Anleger:innen von den Worten des ehemaligen Investmentbankers in New York allerdings nicht überzeugt zu sein.

Neuer Zentralbankchefin der Türkei droht Ärger von US-Justiz

Auch mit der neuen Präsidentin der Zentralbank, Hafize Gaye Erkan, will Erdogan der Wirtschaft seines Landes neuen Schwung verleihen. Die ehemalige Co-Chefin der amerikanischen „First Republic Bank“ droht allerdings Ärger aus den USA. Das von ihr geführte Geldinstitut wurde unter staatliche Verwaltung gestellt und kürzlich an die Großbank JPMorgan Chase zwangsverkauft. Laut dem Journalisten Razi Canikligil gibt es jetzt es eine Massenklage von Kunden der Pleitebank gegen Erkan. Sie soll unter anderem gegen US-Bankenrecht verstoßen und falsche Erklärungen abgegeben haben. (Erkan Pehlivan)