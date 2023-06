Tucker Carlson meldet sich mit Twitter-Show zurück im Geschäft

Von: Marie Ries

Teilen

Überraschend trennte sich Fox News im April vom rechten Moderator Tucker Carlson. Nun hat er die erste Episode seiner neuen Show auf Twitter veröffentlicht.

Washington – Der rechte US-Moderator Tucker Carlson hat die erste Episode seiner neuen Nachrichtensendung auf Twitter veröffentlicht. In dem etwa zehnminütigen Video der Show namens Tucker on Twitter stellt er unter anderem Behauptungen zum Ukraine-Krieg und der Rolle der Medien in den USA auf.

Tucker Carlson: Entlassung kurz nach historischem Vergleich zwischen Fox News und Dominion

Carlson ist als rechter Scharfmacher bekannt. Bis April moderierte er eine Abendsendung auf dem TV-Sender Fox News. In seiner Show verbreitete er Verschwörungstheorien und hetzte gegen Minderheiten. Erst vor wenigen Wochen sorgte Carlson mit einer Dokumentation für Aufsehen, in der er die Gewalt durch Anhänger des abgewählten Präsidenten Donald Trump bei der Kapitol-Erstürmung vom 6. Januar 2021 kleinredete. Auch dem 54-jährigen Moderator selbst wurden bereits politische Ambitionen nachgesagt.

Carlson ist eine der einflussreichsten konservativen Stimmen in den USA und galt als Star von Fox News. Von den Abendmoderatoren der US-Nachrichtensender hatte er die besten Einschaltquoten. Seine Entlassung von Fox News erfolgte weniger als eine Woche nach dem historischen Vergleich des Senders mit dem Wahlmaschinen-Unternehmen Dominion im Streit um falsche Wahlbetrugsvorwürfe nach der Präsidentschaftswahl 2020. Offizielle Gründe für die Trennung wurden nicht genannt. Im Mai kündigte Carlson seine neue Show auf Twitter an.

Erste Episode von „Tucker on Twitter“: Nach 12 Stunden über 50 Millionen Nutzer:innen erreicht

Zwölf Stunden nach der Veröffentlichung der ersten Episode von Tucker on Twitter hatte das Video von Carlson über 53 Millionen Nutzer:innen erreicht, sein Name erschien auf der Plattform unter aktuellen Trends. Carlsons Twitter-Account folgen knapp acht Millionen Menschen.

Der kürzlich entlassene Fox News-Moderator Tucker Carlson hat die erste Episode seiner neuen Show „Tucker on Twitter“ veröffentlicht. © IMAGO/Brian Cahn

Musk zu Carlsons Show: Es sei „großartig“, Formate von allen Seiten des politischen Spektrums zu haben

Twitter-Chef Elon Musk postete einen Retweet von Carlsons Video. Es sei „großartig“, Formate von allen Seiten des politischen Spektrums auf der Plattform zu haben, schrieb Musk. Er hatte Twitter im vergangenen Oktober für 44 Milliarden US-Dollar übernommen.

Tech-Milliardär Musk beschwor stets eine „absolute Redefreiheit“, die es bei dem Kurznachrichtendienst unter seiner Führung geben solle. Mehrfach wurden jedoch Accounts von Journalisten für angebliche Verstöße gegen Twitter-Regeln gesperrt. Gesperrten Nutzern, die für rechte Hetze bekannt sind, wurde jedoch die Rückkehr auf die Plattform ermöglicht. (mit dpa und AFP)