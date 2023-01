Präsidentenwahl in Tschechien endet: Ex-General oder Milliardär?

Von: Vincent Büssow

In Tschechien endet die Stichwahl zum Präsidenten. Die Kandidaten könnten kaum unterschiedlicher sein. In welche Richtung dreht sich Prag?

Prag – Tschechien wählt einen neuen Präsidenten. Am Samstag (28. Januar) wird die zweitägige Stichwahl fortgesetzt, nachdem Andrej Babiš und Petr Pavel im ersten Wahlgang vor zwei Wochen beide auf etwa 35 Prozent gekommen waren. Eigentlich hat der Präsident in Tschechien eher repräsentative Aufgaben. Wenn man den beiden Kandidaten zuhört, klingt es aber, als stünde der Frieden in Europa auf dem Spiel.

Der Ex-Nato-General Petr Pavel tritt in Tschechien gegen den populistischen Ex-Ministerpräsidenten Andrej Babiš zur Präsidentschaftswahl an. © Ondrej Hajek/imago

Präsidentschaftswahl in Tschechien: Aussage zum Ukraine-Krieg sorgt für Aufschrei

Das liegt daran, dass der Ukraine-Krieg eins der großen Themen der Wahl ist. Die Präsidentenanwärter haben allerdings völlig unterschiedliche Positionen, wie sich Tschechien in dem Konflikt verhalten soll. Dabei spielt auch der Hintergrund der Kandidaten eine wichtige Rolle. Während der Ex-Ministerpräsident und Milliardär Andrej Babiš als populistisch gilt, handelt es sich bei Pavel um einen ehemaligen Nato-General.

Zuletzt sorgte Babiš im Wahlkampf für einen internationalen Aufschrei, als er sich zu den Verpflichtungen Tschechiens im Ukraine-Krieg äußerte. Auf die Frage, ob er den Nato-Ländern Polen, Lettland, Litauen oder Estland im Falle eines Angriffs militärischen Beistand leisten würde, hatte er in einer Fernsehdebatte „Nein, sicher nicht“ geantwortet. Seinen Kontrahenten versucht er währenddessen als Kriegstreiber darzustellen. „Ich bin für Frieden“, sagte Babiš in einer Debatte am Freitag.

Andrej Babiš Petr Pavel 68 Jahre alt 61 Jahre alt Geboren in Bratislava (Slowakei) Geboren in Planá (Tschechien) Unternehmer und Politiker Ehemaliger Nato-General

Stichwahl in Tschechien: Prognose der Präsidentschaftswahl

Petr Pavel hingegen gilt als prowestlich eingestellt. Er sehe im Moment keine Grundlage für eine Verständigung mit Wladimir Putin. „Wir sollten unseren Bürgern nicht vormachen, dass wir in einer Welt voller Harmonie leben“, sagte er. Da der tschechische Präsidenten auch Oberbefehlshaber der Streitkräfte ist, haben die Einstellungen der Kandidaten zu dem Konflikt mit Russland durchaus Gewicht.

Die knapp 15.000 Wahllokale in Tschechien sind noch bis 14.00 Uhr geöffnet. Mehr als 8 Millionen Menschen sind zur Wahl aufgerufen. Beobachter rechnen mit einer hohen Wahlbeteiligung. Letzte Umfragen sahen Pavel mit einem deutlichen Vorsprung vorn. Für seinen Gegner wäre eine Niederlage ein weiterer Rückschlag, nachdem Babiš bereits die letzte Parlamentswahl knapp verloren hatte. Mit einem aussagekräftigen Ergebnis wird bis zum Samstagabend gerechnet. (vbu mit AFP und dpa)