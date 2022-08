Schwere Verluste für Russland: 20 Prozent der Invasionstruppen außer Gefecht?

Ukraine-Krieg

Russland verzeichnet schwere Verluste im Ukraine-Krieg. Der ukrainische Generalstab nennt neue Zahlen: der News-Ticker.

Mahr als fünf Monate nach der Invasion in die Ukraine kämpfen die russischen Streitkräfte mit schweren Verlusten.

Russland entwirft Pläne, um die Verluste im Ukraine-Krieg zu kompensieren.

Hinweis der Redaktion: Die Informationen im Ukraine-Konflikt stammen teilweise von Kriegsparteien und lassen sich nicht unmittelbar unabhängig prüfen.

+++ 13.30 Uhr: Die Ukraine hat nach eigenen Angaben übers Wochenende bisher zwei russische Hubschrauber zerstört. Die Militärführung berichtete, dass am 13. und 14. August zwei russische Allwetter-Kampfhubschrauber vom Typ Ka-52 „Alligator“ kampfunfähig gemacht worden seien.

+++ 10.00 Uhr: Das ukrainische Militär hat die Statistik zu Russlands Verlusten aktualisiert. Demnach sind im Ukraine-Krieg bisher etwas mehr als 43.500 Soldaten der russischen Armee gefallen. Oberbefehlshaber Walerij Saluschnyj hatte zuvor davon gesprochen, dass ein Fünftel der russischen Invasionstruppen außer Gefecht gesetzt worden sei. (s. Update v. 07.55 Uhr). Die Daten, die unter anderem die Nachrichtenportale Nexta und Kyiv Independent veröffentlicht haben, im Überblick:

Die Angaben zu den Verlusten Russlands im Ukraine-Krieg stammen vom ukrainischen Verteidigungsministerium. Sie lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Der Kreml selbst macht nur sehr wenig Angaben zu eigenen Verlusten.

Update vom Sonntag, 14. August, 07.55 Uhr: Nach Angaben des ukrainischen Militärs sind seit Kriegsbeginn 20 Prozent der Einheiten der russischen Truppen außer Gefecht gesetzt worden. „Ein Fünftel der Einheiten der russischen bewaffneten Streitkräfte, die in die Invasion in die Ukraine involviert sind, wurde zerstört“, hieß es in einem Statement des ukrainischen Oberbefehlshabers Walerij Saluschnyj, das das Verteidigungsministerium der Ukraine via Twitter verbreitete.

Schwere Verluste für Russland: 43.400 Soldaten offenbar gefallen

Update vom Samstag, 13. August, 12.00 Uhr: Das ukrainische Militär hat in den vergangenen 24 Stunden einen russischen Kampfjet vom Typ Su-25 abgeschossen sowie vier russische Orlan-10-Drohnen zerstört. Das berichtet der Kyiv Independent. Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs hat Russland seit Beginn der Invasion am 24. Februar 233 Flugzeuge und 779 Drohnen verloren (s. Update von 09.00 Uhr).

Schwere Verluste für Russland: Militär „geschwächt“

+++ 11.30 Uhr: Laut Angaben des britischen Verteidigungsministeriums beeinträchtigen die schweren Explosionen auf einem russischen Militärstützpunkt auf der Krim die Einsatzfähigkeit der Schwarzmeerflotte. Unter Berufung auf Geheimdienstinformationen teilte das Ministerium mit, dass acht Kampfjets schwer beschädigt oder zerstört worden seien. Die Einschätzung ist brisant, das Russlands Armee den Stützpunkt als Nachschubroute für die Truppen in der Südukraine nutzt. Die Luftwaffe ist nach den jüngsten Verlusten allerdings „erheblich geschwächt“. Die Ursachen für die Explosionen auf dem Stützpunkt sind weiterhin unklar. Die Ukraine hat sich dazu noch nicht eindeutig geäußert.

Update vom Freitag, 12. August, 06.00 Uhr: Die Ukraine hat eine russische Festung und ein Munitionslager angegriffen. Wie das Nachrichtenportal Kyiv Independent berichtet, sind bei den Angriffen 19 russische Soldaten getötet und vier Militärfahrzeuge zerstört worden.

Schwere Verluste für Russland: Mehrere Kampfjets zerstört

Update vom Donnerstag, 11. August, 20.50 Uhr: Bei Explosionen auf der ukrainischen Schwarzmeer-Halbinsel Krim wurden offenbar mehrere russische Kampfjets zerstört. Das zeigen Satellitenbilder, die das US-Unternehmen Planet Labs veröffentlicht hat. Die Aufnahmen widersprechen Moskaus Darstellung der Ereignisse, denen zufolge aufgrund explodierter Munition ein Brand entstand. Russische Berichte über zerstörte Militärtechnik gab es nicht.

Sowohl die New York Times als auch das US-Institut für Kriegsstudien (ISW) berichteten am Donnerstag (11. August) von mindestens acht abgebrannten Flugzeugen. Der US-Fernsehsender CNN gab die Zahl der auf der 2014 von Russland annektierten Halbinsel zerstörten Jets mit mindestens sieben an. In Kiew war zuvor von zehn Maschinen die Rede gewesen. Der Spiegel berichtet von neun zerstörten Kampfjets. Demnach werde der Luftwaffenstützpunkt Saki kurzfristig wohl nicht einsetzbar sein, schwerwiegender seien jedoch die psychologischen Folgen des mutmaßlichen ukrainischen Angriffs.

Die Führung in Kiew hat zwar offiziell nicht die Verantwortung für die Explosionen übernommen, trotzdem gehen viele Beobachter aufgrund der Zahl und Wucht der Explosionen mittlerweile von einem gezielten ukrainischen Angriff aus. ISW-Militärexperten zufolge will die russische Führung einen ukrainischen Angriff aus Imagegründen nicht eingestehen. Denn dann müsste Moskau einräumen, dass seine Luftabwehr versagt habe, hieß es.

Russland mit schweren Verlusten: Explosionen auf belarussischem Flugplatz

Erstmeldung vom Donnerstag, 11. August: Moskau - Im Ukraine-Krieg sind mehrere Feuer in Belarus und in Russland ausgebrochen. Laut Kyiv Independent seien ein Flugplatz und ein russischer Militärstützpunkt in der Nähe von Moskau betroffen. Belarus vermeldet, dass es Explosionen gegeben habe. Russland hat demnach weitere Verluste im Ukraine-Krieg erlitten. Das ukrainische Verteidigungsministerium meldet täglich die Verluste der russischen Armee. Kiew geht von 43.000 toten russischen Soldaten ausgegangen. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen. (mse/sne mit AFP/dpa)

