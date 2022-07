Schwere Verluste: Ukraine schießt Kamikaze-Drohnen auf Atom-Kraftwerk - Fünf Russen getötet

Von: Helena Gries, Sandra Kathe, Tim Vincent Dicke, Nadja Austel, Vincent Büssow, Nail Akkoyun, Lucas Maier

Russland verzeichnet offenbar hohe Verluste im Ukraine-Krieg. Das ukrainische Verteidigungsministerium konkretisiert die aktuellen Daten: der News-Ticker.

Russland greift weiterhin die Ukraine an. Kiew schlägt im Ukraine-Krieg zurück.

Waffenlieferungen aus dem Nato-Raum, der EU und den USA setzen Russland im Ukraine-Konflikt stark zu.

Hinweis der Redaktion: Die Informationen stammen teilweise von Kriegsparteien und lassen sich nicht unmittelbar unabhängig prüfen.

+++ 21.30 Uhr: Seit März halten die Truppen aus Russland das Atomkraftwerk Enerhodar besetzt. Die Ukraine hat das Kraftwerk zuletzt mit sogenannten „Kamikaze-Drohnen“ angegriffen, wie die dpa mitteilt. „Mit Kamikaze-Drohnen wurde ein Angriff auf eine Zeltstadt und feindliche Technik ausgeführt“, teilte der Militärgeheimdienst der Ukraine mit.

Ukraine-Krieg: Video soll Angriff auf Atom-Kraftwerk zeigen. © Screenshot Verteidigungsministerium der Ukraine

Bei dem Angriff soll sowohl Luftabwehr als auch ein Mehrfachraketenwerfer des Typs Grad (Hagel) zerstört worden sein. Laut ukrainischer Angaben wurden bei der Attacke drei Russen getötet und zwölf weitere verletzt. Die russische Besatzungsverwaltung des Gebiets Saporischschja sprach davon, dass bei dem Angriff elf Kraftwerksmitarbeiter verletzt wurden – vier davon schwer.

Die pro-russischen Angaben konnten bisher ebenso wenig unabhängig geprüft werden wie die der ukrainischen Seite. Das Verteidigungsministerium hat ein Video des Angriffs veröffentlicht. Darin sind Explosionen und flüchtende Menschen auf dem Kraftwerksgelände zu sehen. Die Deutsche Presse-Agentur berichtete ebenfalls von einem solchen Video.

Soldaten: 39.000

39.000 Flugzeuge: 221

221 Hubschrauber: 188

188 Panzer: 1704

1704 Gepanzerte Kampffahrzeuge: 3920

3920 Artilleriesysteme: 863

863 Luftabwehrsysteme: 113

113 Mehrfach-Raketenwerfersysteme: 251

251 Autos und andere Fahrzeuge: 2803

2803 Schiffe: 15

15 Unbemannte Kampfdrohnen: 713

713 Stand: Freitag, 22. Juli 2022

Die Angaben zu den Verlusten Russlands im Ukraine-Krieg stammen vom ukrainischen Verteidigungsministerium. Sie lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Der Kreml selbst macht nur sehr wenig Angaben zu eigenen Verlusten.

+++ 20.20 Uhr: In der Region Donezk starteten die russischen Streitkräfte mehrere Versuche, weiter vorzustoßen. Wie der Generalstab der Ukraine mitteilte, ohne Erfolg. Bei einem Vorstoß in Richtung Werchnokamjansk und Iwano-Daryivka haben die Streitkräfte der Ukraine Putins Truppen zurückgeschlagen, wie es heißt.

Ebenso erging es den russischen Truppen zehn Kilometer entfernt von der Stadt Bakhmut im Dorfes Pokrovske. Auch im Dorf Vodiane wurden die Besatzer abgewehrt. Die genauen Verluste bei den Aktionen sind derzeit noch nicht bekannt gegeben worden. Es handelt sich bei den Informationen um Mitteilungen des ukrainischen Militärs, die bisher nicht unabhängig bestätigt wurden.

+++ 16.45 Uhr: Nach Einschätzung der USA hat die Ukraine nach Angaben eines hochrangigen US-Verteidigungsbeamten „mehr als hundert hochwertige Ziele ausgeschaltet“. Die meisten Ziele wurden in den letzten Wochen im Osten des Landes angegriffen, da die ukrainischen Truppen ihre Zielgenauigkeit durch den Einsatz der von den USA bereitgestellten Artillerie verbessern konnten. Darüber berichtet der US-Nachrichtensender CNN.

Die Ukraine greife „russische Kommandoposten, Munitionsdepots, Luftverteidigungsanlagen, Radar- und Kommunikationsknotenpunkte sowie weitreichende Artilleriestellungen an“, sagte der Beamte. Washington geht jedoch auch davon aus, dass Russland immer noch „Zehntausende“ von Artilleriegeschossen pro Tag abfeuert.

Schwere Verluste: Video zeigt Zerstörung russischer Artilleriedivision

+++ 15.30 Uhr: Ukrainische Truppen berichten von der Zerstörung einer russischen Artilleriedivision. Ein auf Twitter veröffentlichtes Video zeigt einen Luftangriff, bei dem laut Angaben des Militärs acht russische Haubitzen Msta-B, Fahrzeuge, Munition und Befestigungen an einem nicht näher bezeichneten Ort in der Ukraine zerstört wurden. Das berichtet unter anderem das Nachrichtenportal Kyiv Independent. Die Angaben sind jedoch nicht unabhängig prüfbar.

+++ 13.30 Uhr: Wie das Nachrichtenportal Kyiv Independent meldet, hat das ukrainische Militär fünf russische Festungen und zwei Munitionsdepots im Süden der Ukraine zerstört. Demnach meldete das ukrainische Einsatzkommando „Süd“, dass es am 21. Juli 35 russische Soldaten getötet und eine Haubitze, zwei UAVs sowie 11 gepanzerte und militärische Fahrzeuge zerstört habe. Die Angaben des Einsatzkommandos sind nicht unabhängig prüfbar.

News zum Ukraine-Krieg: Schwere Verluste für Russland – Truppen setzen unpräzise Raketen ein

+++ 11.15 Uhr: Das britische Verteidigungsministerium teilt in einem Lagebericht mit, dass Russland seine Luftabwehr für Bodenangriffe nutze, da es nicht mehr über entsprechende Raketen verfüge. Demnach hätten Luftabwehrsysteme kleine Sprengköpfe, die eine erhebliche Bedrohung für Truppen in offenem Gelände und leichten Gebäuden darstellen können, aber kaum in befestigte Strukturen eindringen können. Die fehlende Präzision der Raketen wird somit zur Gefahr für die Zivilbevölkerung in der Ukraine. Dies lässt sich nicht unabhängig prüfen.

+++ 10.00 Uhr: Serhij Hajdaj, der Gouverneur der ostukrainischen Region Luhansk, hat auf Telegram von massiven Angriffen der russischen Streitkräfte berichtet. „Die Russen werfen alle ihre Reserven in die Schlacht“, erklärte Hajdaj. Im Laufe des vergangenen Tages sei „fast jedes Dorf und jede Stadt, die der Feind derzeit mit seinen Waffen erreichen kann“, beschossen worden. Seine Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

+++ 09.30 Uhr: Der ukrainische Generalstab hat die neuesten Zahlen zu den russischen Verlusten im Ukraine-Krieg veröffentlicht. Darüber berichten die Nachrichtenportale Nexta und Kyiv Independent. Demnach sind bereits 39.000 Soldaten gefallen. Dieser Wert liegt deutlich über der Einschätzung der CIA. Die Statistik im Überblick:

Russland kann wohl Ambitionen in Ukraine nicht mehr durchsetzen

Update vom Freitag, 22. Juli, 06.45 Uhr: Nach Angaben der kanadischen Streitkräfte hat Russland wohl nicht mehr die militärischen Fähigkeiten, um seine Ambitionen in der Ukraine durchzusetzen. Die kanadischen Streitkräfte nannten am 21. Juli in einer Reihe von Tweets erhebliche Verluste an Personal und Ausrüstung als Gründe für die schwindenden militärischen Fähigkeiten Russlands. Das meldet das Nachrichtenportal Kyiv Independent.

Schwere Verluste: Russland hat mehr als die Hälfte seiner Raketen aufgebraucht

+++ 19.43 Uhr: Russland soll 60 Prozent seines Raketenbestands seit Beginn des Ukraine-Kriegs aufgebraucht haben. Dies teilte ein Sprecher des ukrainischen Militärgeheimdienstes am Donnerstag (21. Juli) mit. Es handele sich um hochpräzise Waffen, die aufgrund von Sanktionen nur noch schwierig produziert werden können. Russland habe jedoch nach wie vor einen hohen Bestand an alten Raketen aus der Zeit der Sowjetunion.

Update vom Donnerstag, 21. Juli, 06.45 Uhr: Seit fast fünf Monaten tobt mittlerweile der russische Angriff auf die Ukraine. Der Auslandsgeheimdienst der USA geht von mittlerweile rund 15.000 Toten auf der Seite von Machthaber Wladimir Putin aus. Die Zahl der verwundeten russischen Soldaten sei ungefähr dreimal so hoch, das teilte CIA-Direktor William Burns am Mittwoch (20. Juli) bei einer Podiumsdiskussion im US-Bundesstaat Colorado mit.

„Und auch die Ukrainer haben gelitten - wahrscheinlich etwas weniger. Aber, Sie wissen schon, erhebliche Verluste“, wird der Vertreter des Auslandsgeheimdienstes von der dpa zitiert. Offizielle Angaben der russischen Seite gibt es nicht. Die Schätzungen der ukrainischen Seite liegen derzeit unter denen der USA. So lag die Schätzung hier zuletzt bei zirka 38.750 kampfunfähigen Soldaten auf Seite von Russland.

+++ 15.55 Uhr: Die ukrainischen Streitkräfte haben offenbar auch eine moderne russische Radarstation im Oblast Cherson zerstört. Dies meldeten die Bodentruppen auf Facebook. Demnach wurde die Station aus einer Entfernung von mehr als 100 Kilometern angegriffen und zerstört. Die Radarstation wurde vom größten russischen Rüstungskonzern Almas-Antei für die russischen Streitkräfte entwickelt.

+++ 13.00 Uhr: Die ukrainischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben in der Nähe der Stadt Nowa Kachowka in der südlichen Region Cherson einen russischen Kampfjet abgeschossen. Es soll sich um eine Suchoi Su-35 im Wert von 85 Millionen US-Dollar handeln. Wie das ukrainische Luftwaffenkommando mitteilte, habe die Su-35 versucht, ein Flugzeug der ukrainischen Luftwaffe anzugreifen. Ein Video auf Twitter scheint den Moment zu zeigen, in dem das Flugzeug in der Luft getroffen wurde und in Flammen aufging.

+++ 10.45 Uhr: Die ukrainische Armee gibt regelmäßig Zahlen der russischen Verluste bekannt. Demnach haben bisher fast 39.000 russische Soldaten ihr Leben im Ukraine-Krieg verloren haben. Auch 1700 Panzer und 221 Flugzeuge sind demnach zerstört worden. Russland selbst hat das letzte Mal im März Angaben über Verluste in den eigenen Reihen gemacht. Die Verluste auf einen Blick:

Update vom Mittwoch, 20. Juli, 06.19 Uhr: Ukrainische Soldaten haben erhebliche Verluste auf russischer Seite verursacht, berichtet der Kyiv Independent. Betroffen sei die Region Donezk. Offizielle Zahlen von dem ukrainischen Verteidigungsministerium gibt es allerdings noch nicht.

EU-Sanktionen treffen Russlands staatliche Eisenbahn (RZD)

+++ 19.15 Uhr: Russlands staatliche Eisenbahn (RZD) ist von den EU-Sanktionen offenbar stark betroffen und bittet nun darum, die Strafmaßnahmen aufzuheben. Sie seien sozial ungerecht, so der Staatskonzern im Nachrichtenkanal Telegram. „Die Sanktionen der EU zielen darauf ab, die Möglichkeiten der RZD einzuschränken, ihre humanitären Aufgaben zu erfüllen, und sie sind diskriminierend gegenüber der Bevölkerung Russlands.“

Die RZD landete als eines der ersten Unternehmen auf der Sanktionsliste, da sowohl russische Truppen als auch deren Militärtechnik zumeist per Bahn an ihren Einsatzort transportiert worden waren. Es handele sich aber auch um ein umweltfreundliches Verkehrsmittel – vor allem für die sozial schwache Bevölkerung in Russland. Betroffen seien Rentner, Behinderte und Großfamilien.

Vor diesem Hintergrund „ruft RZD den EU-Ministerrat dazu auf, die gegen sie angewendeten Sanktionen aufzuheben.“ Während die russische Führung meist darum bemüht ist, die westlichen Sanktionen als weitgehend unbedeutend darzustellen, ist die Bitte der RZD ein offenes Eingeständnis, dass die Strafmaßnahmen Wirkung zeigen.

Ukraine-News: Ukrainisches Militär zerstört russische Munitionsdepots

Update vom Dienstag, 19. Juli, 06.45 Uhr: Wie das Nachrichtenportal Kyiv Independent berichtet, hat das ukrainische Militär zwei russische Munitionsdepots in der Südukraine zerstört hat. Das ukrainische Operationskommando „Süd“ berichtete demzufolge am 18. Juli, dass ukrainische Streitkräfte zudem 65 russische Soldaten getötet und ein mobiles Kommunikationssystem sowie elf gepanzerte und militärische Fahrzeuge zerstört haben.

Ukraine-News: Ukrainische Luftangriffe im Süden des Landes

Update von Montag, 18. Juli, 06.19 Uhr: Die Luftangriffe des ukrainischen Militärs im Süden der Ukraine verliefen erfolgreich, wie das ukrainische Nachrichtenportal Kyiv Independent berichtet. Nach eigenen Angaben der Streitkräfte tötete das Operationskommando „Süd“ am Sonntag (17. Juli) in der Nähe von Blahodatne, Davydiv Brid in der Oblast Cherson 36 russische Soldaten.

Außerdem wurden zwei Pantsir-Raketensysteme, drei strategische Kommunikationssysteme, eine Radarstation, zwei Munitionsdepots und elf gepanzerte und militärische Fahrzeuge zerstört. In der Nacht zu Montag, 18. Juli, seien zudem etwa zehn Explosinen in Mykolajiw zu hören gewesen, wie Bürgermeister Oleksandr Sienkevych gegenüber Kyiv Independent berichtet.

News zum Ukraine-Krieg: Russische Ausrüstung zerstört

Update vom Sonntag, 17. Juli, 12.00 Uhr: Nach Angaben des Generalstabs der ukrainischen Streitkräfte hat Russland im Zuge seiner groß angelegten militärischen Invasion in der Ukraine nach heutigem Stand rund 38.300 Militärangehörige, 1.684 Panzer und eine erhebliche Anzahl anderer militärischer Ausrüstung verloren.

Im Vergleich zum Samstag (16. Juli) sollen 160 weitere russische Streitkräfte getötet worden sein. Darüber hinaus habe man sieben Panzer sowie fünf Kampffahrzeuge zerstören können. Die Angaben ließen sich unabhängig nicht überprüfen.

Erstmeldung vom Freitag, 15. Juli: Cherson - Der Ukraine-Krieg tobt unaufhörlich weiter. Die Streitkräfte der Ukraine fügen den Aggressoren aus Russland immer wieder herbe Verluste zu.

Im Süden der Ukraine soll Russland in den letzten Tagen mehrere Munitionsdepots an Waffensysteme aus dem Westen verloren haben, wie die Truppen hinter Wolodymyr Selenskyj mitteilten.

Ukraine-News: Russland muss im Süden herbe Verluste einstecken

In der Meldung des Operationskommandos „Süd“, vom Donnerstag (14. Juli), wird von schweren Verlusten für die Truppen aus Russland gesprochen, darunter sechs gepanzerte Fahrzeuge, eine „Gvozdika“-Haubitze sowie ein Feldmunitionsdepot.

Für viele Verluste auf der Seite von Russland sollen zuletzt die Himars-Raketensysteme aus den USA gesorgt haben, wie Al-Jazeera schreibt. Die momentanen Angriffe auf Depots hinter den feindlichen Linien könnten darauf hindeuten, dass den russischen Besatzern eine Gegenoffensive in den Regionen Cherson und Saporischschja bevorsteht.

Ukraine-Krieg: Angaben aus Russland sind selten

Ob die Verluste für Russland weiter zunehmen werden, wird sich zeigen. Der Ex-General Frederick Ben Hodges, prognostizierte zuletzt bereits die Niederlage für Russland. (lm/nak/tvd/ska/hg/na mit dpa/AFP)