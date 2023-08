Trumps Reise ins Gefängnis führt vorbei an Problemvierteln

Die Autokolonne mit dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump kommt am Fulton County Jail an. © David Walter Banks/The Washington Post

Trump hatte Georgia in der Wahl 2020 verloren. Als er zurückkehrt, berichten Anwohner:innen von ihrem Verhältnis zum ehemaligen Präsidenten.

Atlanta - Überall auf dem Joseph E. Lowery Boulevard hielten die Einwohner von Atlanta inne, um Zeuge zu werden, wie Geschichte in ihrer Gemeinde wieder lebendig wird. Der ehemalige Präsident Donald Trump war auf dem Weg, sich wegen des Vorwurfs der Wahlfälschung im Jahr 2020 in Georgia zu verantworten. Die Route seiner Autokolonne vom Flughafen Atlanta zum Gefängnis von Fulton County führte ihn am Donnerstagabend durch das Herz von überwiegend schwarzen Vierteln, die im Bürgerrechtskampf der Nation eine wichtige Rolle gespielt haben.

Anwohner sprechen über Trump: „Es war wie eine große Show“

Er passierte Lovell Riddle, 39, an der Ecke Lowery und TP Burruss Senior Drive, die beide, wie viele andere Straßen in der Gegend, nach lokalen schwarzen Pastoren benannt sind. „Ich sehe jeden Tag, wie sie Leute in die Rice Street bringen“, sagte Riddle und benutzte dabei den umgangssprachlichen Namen für das Gefängnis von Atlanta. „Aber das war wie eine große Show, wie ein Zirkus. Er hatte diese große Polizeieskorte und all das. Wenn es um mich oder einen anderen Schwarzen gegangen wäre, dem das Gleiche wie ihm vorgeworfen wird, wären wir bereits im Gefängnis gewesen und sie hätten die Schlüssel weggeworfen“.

In Interviews mit der Washington Post bemühten sich die Menschen, die die Route säumten, die Ereignisse vom Donnerstag in den Kontext der langen und schwierigen Geschichte der Gemeinde zu stellen. Für einige fühlte sich der Anblick von Trump, der gezwungen war, sich dem Buchungsprozess zu unterwerfen, wie ein Sieg in der anhaltenden Schlacht um die Frage, ob schwarze Wähler ein gleiches Mitspracherecht haben. Seine Bemühungen, genügend gefälschte Stimmen zu „finden“, um die Wahl zu kippen, fühlten sich wie ein Versuch der Entrechtung an, der an die Jim-Crow-Ära erinnerte.

Andere drückten ihr Mitgefühl für den ehemaligen Präsidenten aus, als er den ausgetretenen Pfad von der Nachbarschaft zum Bezirksgefängnis beschritt, und sahen Parallelen zwischen seiner Situation und dem, was sie als Überkriminalisierung schwarzer Gemeinschaften im ganzen Land beschrieben. Einige sagten, dass sie Trump unterstützen und glauben, dass die Anklagen gegen ihn ihm im Jahr 2024 Stimmen bringen werden. Für andere wiederum lief alles auf ein teures Spektakel hinaus, das wenig dazu beitragen würde, die Probleme einer einst florierenden Mittelschichtgemeinde zu lösen, die heute eine der höchsten Armuts- und Kriminalitätsraten in der Stadt aufweist.

Trump schob angeblichen Betrug auf schwarze Wahlhelferinnen

Das Thema ‚race‘ zieht sich wie ein roter Faden durch die Anklage gegen Trump. Die oft wiederholte, aber unbegründete Behauptung des ehemaligen Präsidenten, die Wahl sei gestohlen worden, stützt sich auf seine Behauptungen über weit verbreitete Wahlfälschungen in Städten mit großen schwarzen Bevölkerungsanteilen wie Philadelphia, Detroit, Milwaukee und Atlanta.

Während eines Telefongesprächs mit dem Außenminister von Georgia, Brad Raffensperger, am 2. Januar 2021 drängte Trump den obersten Wahlbeamten des Bundesstaates wiederholt dazu, sich auf den Bezirk Fulton County in der Metropole Atlanta zu konzentrieren, wo er ohne Beweise behauptete, dass Stimmen „zerfetzt“ und „weggeworfen“ worden seien. „Sie werden feststellen, dass Sie innerhalb von Minuten bei 11.779 liegen werden, weil Fulton County total korrupt ist“, sagte Trump und bezog sich dabei auf den landesweiten Vorsprung bei seiner Niederlage gegen Joe Biden.

Trumps Kampagne verbreitete die falsche Behauptung, dass zwei schwarze Wahlhelferinnen aus Fulton County - Ruby Freeman und ihre erwachsene Tochter Shaye Moss - der Schlüssel zum Betrug gewesen seien. Trump hat den Bezirksstaatsanwalt von Fulton County, Fani Willis, der die Anklage gegen ihn erhoben hat und schwarz ist, wiederholt als „so rassistisch“ angegriffen.

Trump passiert historische schwarze Viertel

Die Gebiete, durch die Trump am Donnerstag reiste, sind eng mit Amerikas Geschichte von Rassenkonflikten und Diskriminierung verknüpft. Selbst die Straßenschilder spiegeln diese Verbindung wider: Der Lowery Boulevard, benannt nach dem schwarzen Pfarrer und Bürgerrechtler aus Atlanta, der zusammen mit Martin Luther King Jr. die Southern Christian Leadership Conference gründete, war bis 2001 nach einem General der Konföderierten benannt.

Auf seinem Weg zum Gefängnis fuhr Trump am Morehouse College vorbei, der historischen schwarzen Einrichtung, die Kings Alma Mater ist, am Bankhead-Viertel, wo die Rapper T.I. und Lil Nas X aufwuchsen und Inspiration fanden, und an der English Avenue, wo die örtliche Grundschule während der umstrittenen Integration der öffentlichen Schulen der Stadt gesprengt wurde.

Bevor die Autokolonne vorbeifuhr, eilten Anwohner und Büroangestellte herbei, um sich Plätze auf Bürgersteigen, Treppen und Balkonen zu sichern. Trump, der seine Unschuld beteuert hat, erzählte später auf Newsmax, dass er von einer „riesigen Menschenmenge in Atlanta begrüßt wurde, die so freundlich war“. Einige Handyvideos, die in den sozialen Medien kursierten, zeigten eine andere Reaktion: Menschen riefen Obszönitäten oder machten grobe Gesten, als der Konvoi vorbeifuhr. Diejenigen, die vor Ort waren, vermuten, dass die Reaktion komplizierter war. Trumps unerwartete Ankunft - und seine rasche Abreise - löste Gefühle von Katharsis und Wut, Ehrfurcht und Abscheu, Empörung und Stolz aus.

Eine improvisierte Parade

Coryn Lima, ein 20-jähriger Student der Georgia State University, war auf dem Heimweg vom Haus seiner Tante, als er die Aufregung bemerkte. Die Behörden hatten die Route der Autokolonne nicht im Voraus bekannt gegeben, aber die Absperrung eines zwei Meilen langen Abschnitts des Lowery Boulevard durch die Polizei war ein sicheres Zeichen.

Als sich die Nachricht verbreitete, dass Trump auf dem Weg ins Gefängnis war, wo er seine Fingerabdrücke nehmen und ein Fahndungsfoto machen musste, kam in der Nachbarschaft Karnevalsstimmung auf. Lima sagte, dass seine Nachbarn mit ihren Kindern aus ihren Häusern rannten, um einen Platz zu ergattern, so wie sie es bei einer Parade tun würden. Es gab auch Leute, die er nicht erkannte: Einige trugen Schilder, die Trump unterstützten, andere kamen mit Plakaten, die ihn mit Schimpfwörtern anprangerten. Der Moment kam und ging blitzschnell, sagte Lima, als Trumps Autokolonne, die aus mehr als einem Dutzend Autos bestand, die Straße „extrem schnell“ herunterfuhr. Aber Lima sagte, es sei trotzdem „kathartisch“ gewesen. „Nachdem, was ich von Leuten in meinem Alter gehört habe, ist Trump wie ein Superschurke“, sagte Lima. „Und jetzt wird er endlich für all seine Verbrechen als Superschurke gefasst“.

Lima lebt in einer stark demokratisch geprägten Gemeinde. Präsident Biden gewann 90 Prozent oder mehr der Stimmen in den Wahlbezirken entlang dieser Strecke von Lowery - ein Erdrutschsieg, aber Ergebnisse, die eine kleine Verbesserung für Trump im Vergleich zu 2016 widerspiegeln. Lima sagte, er glaube, dass es genug Beweise gebe, um Trump zu überführen. Aber er ist nicht davon überzeugt, dass der ehemalige Präsident, der Spitzenkandidat für die GOP-Nominierung 2024 ist, irgendwelche Konsequenzen zu erwarten hat.

Trump steht schon so lange im Mittelpunkt der politischen Diskussion in den USA, wie Lima die Politik kennt, und Lima sagte, er wisse einfach nicht, was ihn als Nächstes erwartet. Zu sehen, wie der ehemalige Präsident verhaftet wird, war „ziemlich cool“, sagte Lima. Aber das bedeutet nicht, dass Trump in nächster Zeit von der Bildfläche verschwinden wird.

Verwahrlosung in der Nachbarschaft, in Sichtweite des neuen Glanzes

An den meisten Nachmittagen findet man Lovell Riddle an der Ecke Lowery und TP Burruss Senior Drive, wo er und sein Bruder Babyschildkröten aus kleinen Aquarien verkaufen, die sie auf einem Klapptisch aufstellen. Riddle sagte, er habe am Donnerstagabend zum ersten Mal eine so mächtige Person in seiner Nachbarschaft gesehen, obwohl er schmunzelnd bemerkte, dass Trump gegen seinen Willen gekommen sei.

Riddle verfolgt die nationale Politik nicht sonderlich und geht nur selten zur Wahl, denn egal, wer im Amt ist, er hat das Gefühl, dass seine Gemeinde vernachlässigt wird. Die Zahl der Menschen, die auf der Straße leben, sei in den letzten Jahren stetig gestiegen, da die Mietpreise in und um das Viertel gestiegen seien. Mit Blick auf die Baukräne, die neue Luxus-Hochhäuser errichten, und das milliardenschwere Mercedes-Benz-Stadion in der Ferne sagte Riddle, er mache sich zu viele Gedanken darüber, wie er es sich weiterhin leisten könne, in Atlanta zu leben, als dass er sich große Sorgen über Trump machen würde.

Dennoch sei er stolz auf das, was lokale Beamte tun, einschließlich Willis, die seiner Meinung nach „zeigt, was eine starke schwarze Frau tun kann“. „Trump ist ein mächtiger Mann“, sagte Riddle. „Ich glaube nicht, dass er ins Gefängnis gehen wird. Aber ich denke, dass dies alles den nächsten Politiker dazu bringt, zweimal nachzudenken, bevor er die Leute anruft und ihnen sagt, sie sollen diese oder jene Stimme ändern.“

Beifall von einer Trump-Anhängerin

Denise Wells, 33, jubelte vor einem Boost Mobile-Geschäft, in dem sie als Managerin arbeitet, als Trump vorbeifuhr. Und sie sagte, dass sie nicht allein war. Wells, die schwarz ist, sagte, dass mehrere andere junge Schwarze auf der Lowery Street dem ehemaligen Präsidenten applaudierten und Slogans wie „Free Donald Trump!“ riefen.

Wells hat 2016 nicht für Trump gestimmt, sagte aber, dass sie ihn während der Covid-19-Pandemie zu unterstützen begann, als er ein parteiübergreifendes Gesetz unterzeichnete, das Konjunkturschecks verteilte und die Leistungen für Lebensmittelmarken erhöhte. Sie sagte, dass dieses Geld einen großen Einfluss auf die schwarze Gemeinschaft hatte. Sie stimmte für Trump im Jahr 2020.

Wells sagte, sie glaube nicht, dass Trump während seiner Kampagne irgendetwas falsch gemacht habe, um das Wahlergebnis zu kippen. „Ich habe das Gefühl, dass er fair und ehrlich gewonnen hat“, sagte sie. Wie viele Trump-Anhänger verwies auch Wells auf die Größe seiner Kundgebungen als Beweis dafür, dass der Wille des Volkes hinter dem ehemaligen Präsidenten stehe. Sie sagte voraus, dass die Anschuldigungen gegen Trump letztlich nach hinten losgehen werden. „Nach dieser Sache werden mehr Menschen für ihn stimmen“, sagte sie.

Warum tut ihr das alles?

Pam Epps, 59, sagte, sie habe gemischte Gefühle gehabt, als sie Trumps Wagenkolonne an ihrer Wohnung vorbeifahren sah. Ein Gefühl war der Stolz, dass ein schwarzer Anführer aus Atlanta es mit einem der mächtigsten Menschen der Welt aufnimmt. „Die Staatsanwältin hat gute Arbeit geleistet, aber eigentlich macht sie nur ihre Arbeit, indem sie es mit jedem aufnimmt, egal wie mächtig er ist“, sagte sie. „Trump denkt, dass er damit durchkommt, aber warten Sie nur ab.“

Gleichzeitig ärgerte sich Epps über die vielen Mittel, die für seine Eskorte eingesetzt wurden. „Sie hatten einen Lastwagen, der wie ein Armeepanzer aussah, sie hatten einen Krankenwagen, die Polizei war an jeder Ecke. Das war für mich ungeheuerlich“, sagte Epps. „Er ist nicht mehr der Präsident. Warum macht ihr das alles? Lasst ihn doch einfach in einem normalen Auto auftauchen, wie einen normalen Menschen.“

„Es ist verrückt“, fügte sie hinzu, „denn wenn die Leute in dieser Gegend die Polizei rufen, ist sie normalerweise nirgendwo zu finden.“ Die aus South Carolina stammende Epps lebt seit fast 20 Jahren in diesem Viertel, macht sich aber oft Sorgen, wie lange sie es sich noch leisten kann zu bleiben. Sie sagt, dass in diesem Viertel, in dem die Bürgersteige mit Müll übersät sind und Obdachlose ihr Lager vor mit Brettern vernagelten, verlassenen Häusern aufschlagen, dringend staatliche Mittel benötigt werden. Trotz dieser Zustände, so Epps, steigt ihre Miete immer weiter an, da die Nachbarschaft um sie herum gentrifiziert wird.

Epps sagte, dass Trump zumindest gezwungen werden sollte, eine Geldstrafe zu zahlen, deren Erlös in Projekte fließen sollte, die das Leben der schwarzen Einwohner von Atlanta verbessern, deren Stimmen der ehemalige Präsident ihrer Meinung nach beiseite zu schieben versuchte. Sie hat eine lange Liste von Prioritäten, aber sie sagte: „Das Erste, was sie tun sollten, ist, das Gefängnis dort drüben zu reparieren.

Das US-Justizministerium kündigte in diesem Jahr eine Untersuchung der Bedingungen im Gefängnis von Fulton County an, nachdem berichtet wurde, dass Lashawn Thompson, ein 35-jähriger Schwarzer, der dort inhaftiert war, mit Bettwanzen und Läusen übersät gestorben war. „Das ist es, wie es für die normalen Menschen ist, die in dieses Gefängnis gehen müssen“, sagte sie.

Eine Buchung voller komischer Ironie

Adrienne Wilson kampierte am Donnerstagnachmittag stundenlang in der Hitze, trug einen breitkrempigen Hut und ein ärmelloses Kleid, um zu sehen, wie Trump ins Gefängnis gebracht wurde. Die 40-Jährige sagte, sie habe Trumps politische Karriere mit Abscheu verfolgt, von dem Moment in seiner Kampagne 2016, als er sich über einen Reporter mit einer körperlichen Behinderung lustig machte, über seine Kommentare als Präsident, in denen er Städte mit großer schwarzer Bevölkerung verunglimpfte, bis hin zu seinem Versuch, die Wahl 2020 zu kippen. Sie war gekommen, um eine Strafverfolgung anzufeuern, von der sie hofft, dass sie ihn zur Rechenschaft zieht und andere Politiker davon abhält, denselben Weg einzuschlagen.

Wilson, eine Immobilienmaklerin, die ursprünglich aus Delaware stammt, zog vor mehr als zehn Jahren nach Atlanta. Vor kurzem hat sie ein Haus im Westen der Stadt erworben, nicht weit vom Lowery Boulevard entfernt. Wilson wollte 2020 unbedingt gegen Trump stimmen und Biden dabei helfen, als erster Demokrat seit 1992 die Präsidentschaftswahlen in Georgia zu gewinnen. Wilson war empört, als sie eine durchgesickerte Aufnahme von Trump hörte, in der er versuchte, diesen Sieg auszulöschen, und sah eine komische Ironie in dem, was sie am Donnerstag erlebte.

„Er spricht über Atlanta, Philadelphia, Baltimore, Detroit, diese überwiegend schwarzen Gemeinden, mit so viel Abscheu und rassistischen Untertönen, dass sie arm und schwarz und Ghetto sind“, sagte sie. „Und hier werden Sie im Bezirksgefängnis mitten in Atlanta von einem schwarzen Staatsanwalt verhaftet... Ich finde das lustig.“

Sie wies darauf hin, dass Trump im selben Gefängnis verhört wurde, in dem auch der Rapper Young Thug inhaftiert ist, der auf seinen Prozess in einem Erpressungsfall wartet. „Er nennt junge Schwarze Schläger, und jetzt kommt er in dasselbe Gefängnis wie Young Thug wegen desselben Staatsanwalts und derselben Anklage“, sagte sie. Was Wilson am Donnerstag jedoch nicht erwartet hatte, war die Zahl der Schwarzen, die den ehemaligen Präsidenten unterstützten. „Zu sehen, wie sie ihn unterstützen, ist überwältigend“, sagte sie.

Wo ist das Verbrechen?

Jabari Crowder trat aus seinem Studiobüro, um eine Pause vom Filmschnitt zu machen. Er war verwundert über den Anblick von Secret Service-Fahrzeugen, Fernsehkameras und Autos, die abgeschleppt wurden. Dann bemerkte er drei Personen mit MAGA-Hüten auf einem leeren Parkplatz, und es machte Klick.

„Er macht etwas durch, was wir in dieser Gemeinschaft die ganze Zeit durchmachen“, sagte Crowder, ein Filmproduzent, der auch eine gemeinnützige Organisation in Atlanta leitet, die angehende Filmemacher ausbildet. Crowder, 46, war mit dem Gefängnis gut vertraut. Er sagte, er sei selbst vor mehr als zwei Jahrzehnten wegen kleinerer Vergehen, an die er sich nicht erinnere, dort eingeliefert worden und habe in jüngerer Zeit Freunde aus dem Gefängnis abgeholt. Er erinnert sich, dass der Vorgang Stunden dauerte, aber der ehemalige Präsident war in weniger als 20 Minuten wieder draußen.

Crowder, der wegen eines Banküberfalls und eines Verstoßes gegen die Bewährungsauflagen im Gefängnis saß, stimmte für Barack Obama und für Hillary Clinton. Dann erwärmte er sich für Trump. Als Präsident unterzeichnete Trump ein Gesetz zur Strafjustiz, das einigen Gefangenen eine vorzeitige Entlassung ermöglichte, darunter auch einem von Crowders Freunden. Sein Unternehmen erhielt Darlehen in Höhe von 100.000 Dollar im Rahmen des Covid-19-Hilfsprogramms, das durch ein von Trump unterzeichnetes Zweiparteiengesetz eingeführt wurde.

Crowder sagte, er glaube, dass Trump im Jahr 2020 Georgia verloren habe und sei skeptisch gegenüber den Betrugsvorwürfen des ehemaligen Präsidenten. Aber er glaubt nicht, dass Trump ein Verbrechen begangen hat. „Es ist nicht so, dass er jemanden bestochen hat. Er ist nur auf der Suche nach Stimmen“, sagte Crowder.

Als er hörte, wie die Menschen dem ehemaligen Präsidenten zujubelten und „Free Trump!“ riefen, sagte Crowder, er sei aufgeregt.. Er eilte zurück in sein Studio, um sich eine schöne Kamera zu schnappen, und schloss sich dann einem Pulk von Reportern in der Nähe des Gefängniseingangs an, um den Moment zu dokumentiere.

Nirappil und DeChalus berichteten aus Washington. Isaac Arnsdorf in Atlanta trug zu diesem Bericht bei.

Zu den Autoren Emmanuel Felton ist Reporter für Rasse und ethnische Zugehörigkeit in der Amerika-Redaktion von The Washington Post. Camila DeChalus ist Kongressreporterin für die Washington Post und beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Capitol Hill, nationaler Politik und politischen Kampagnen. Fenit Nirappil ist Reporter für das Team Gesundheit & Wissenschaft und berichtet über öffentliche Gesundheit, Infektionskrankheiten und LGBTQ-Themen. Zuvor berichtete er über Kommunalpolitik.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 29. August 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.