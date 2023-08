Trumps geflügelte Fantasie

Von: Thomas Spang

Wegen seiner Anklage im Staat Georgia muss Donald Trump im Gefängnis von Fulton County mindestens vorstellig werden. © AFP

Seine Prozessauflagen regen den Ex-Präsidenten zu bizarren Äußerungen über Russland an

Vielleicht versucht sich der frühere Präsident nur über seine Behandlung vor dem Fulton County Court in Georgia lustig zu machen. „Sie denkt wohl, dass ich ein Fluchtrisiko darstelle“, spottet Trump auf seinem Netzwerk „Truth Social“ über die Auflagen, auf denen Chefanklägerin Fani Willis bestanden hat, bevor der Angeklagte während des Prozesses auf freiem Fuß bleiben darf. Dazu gehören eine Kaution in Höhe von 200.000 Dollar, strikte Beschränkungen für Kontakte zu Prozessbeteiligten und Regeln für Posts in sozialen Medien. Für Trump ist das Anlass zu einem bizarren Ausflug in eine Fantasiewelt – zu seinem Freund Wladimir Putin.

„Ich könnte weit wegfliegen, vielleicht nach Russland, Russland, Russland, um mit Wladimir eine Suite mit Goldkuppel zu teilen und niemals wieder gesehen oder gehört werden.“ Wenn Trumps sarkastisch gemeint war, kam es in der Öffentlichkeit jenseits Trumps MAGA-Welt nicht so an. Die Schützenhilfe aus dem Kreml bei seiner Wahl 2016 sowie die Einflussnahme Putins auf den Wahlkampf waren Gegenstand der Untersuchungen von Sonderermittler Robert Mueller. Die mündeten im ersten Amtsenthebungsverfahren gegen Trump wegen dessen Versuch, Militärhilfe an die Ukraine von Munition aus Kiew für den Wahlkampf gegen Joe Biden abhängig zu machen. Ein anhaltendes Mysterium bleiben auch nächtliche Telefonate aus den Privatgemächern des Weißen Hauses mit Putin.

Anlass zur Flucht hätte Trump jedenfalls. Bei einer Verurteilung wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung zur Manipulation des Wahlausgangs, wofür er in Georgia angeklagt ist, droht Trump eine Mindesthaftstrafe von fünf Jahren. Eine Begnadigung wäre nicht möglich. Als erstes Justizorgan besteht der Sheriff von Atlanta darauf, dass der Ex-Präsident dieselbe erkennungsdienstliche Behandlung erhält, wie jeder andere Angeklagte. Trump muss sich bis zum Freitag im berüchtigten Gefängnis von Fulton County einfinden, um sich dort fotografieren zu lassen und Fingerabdrücke abgenommen zu bekommen. Er teilte mit, sich am Donnerstag stellen zu wollen.

Strikter als in den Strafprozessen von Sonderermittler Jack Smith in Florida und Washington sind auch die Auflagen für die Aktivitäten Trumps in den sozialen Medien. Ausdrücklich warnt der junge Richter Scott McAfee den Ex-Präsidenten davor, Kontakt zu den 18 Mitangeklagten aufzunehmen, Zeugen einzuschüchtern oder Prozessbeteiligten zu drohen. Als Sanktionen bei Verstößen sind nach Auskunft von Experten verschiedene Eskalationsstufen möglich: Eine Anhebung der Kaution, das Drohen mit Gefängnis, Hausarrest und in letzter Instanz Untersuchungshaft.

Trump machte bereits deutlich, dass er sich nur bedingt an die Auflagen halten will. In einem Fall drohte er ominös mit Vergeltung. Seine Anwälte verteidigten das als Ausübung seines Rechts auf Meinungsfreiheit. Die ehemalige Bundesanwältin Barbara McQuade ist sich mit vielen Fachleuten einig, dass es schwierig wird, politische Rede von dem Versuch der Einflussnahme auf Prozessbeteiligte zu trennen. Bei einem Präsidentschaftskandidaten sei das fast unmöglich. „Er wird die Grenzen testen“, sagt McQuade der Washington Post. Dies sei eine Taktik, mit der er nur gewinnen könne. „Wenn er keinen Maulkorb verpasst bekommt oder ins Gefängnis geht, kann er ungestraft Anklageger und Zeugen verunglimpfen. Geht er in Gefängnis, verkauft er sich als verfolgtes Opfer.“