Trump nach Bankenkollaps im Panikmodus: „Sie beginnen bereits zusammenzubrechen“

Von: Felix Durach

Donald Trump, ehemaliger Präsident der USA, spricht auf einer Konferenz der Republikaner. © Alex Brandon/dpa

Donald Trump hat mit einer Brandrede auf die Insolvenz der Silicon Valley Bank reagiert und eine bevorstehende Wirtschaftskrise prognostiziert.

Washington – Der frühere US-Präsident Donald Trump hat nach die Ängste der US-Amerikaner vor einer erneuten Finanzkrise weiter befeuert. In einem Beitrag auf seiner eigenen Social-Media-Plattform „Truth Social“ veröffentlichte Trump eine regelrechte Brandrede und präsentierte seinen Followern auch gleich einen Schuldigen. Der hieß wie so oft Joe Biden.

Donald Trump attackiert Biden: „Die Banken beginnen bereits zusammenzubrechen“

„Mit dem, was mit unserer Wirtschaft passiert, und mit den Vorschlägen zur größten und dümmsten Steuererhöhung in der Geschichte der USA mal fünf, wird Joe Biden als der Herbert Hoover der modernen Zeit untergehen“, polterte der ehemalige Präsident auf dem Kurznachrichtendienst. „Wir werden eine Große Depression haben, die viel größer und mächtiger als die von 1929 sein wird. Zum Beweis: Die Banken beginnen bereits zusammenzubrechen!“, prognostizierte der 76-Jährige in Großbuchstaben weiter.

Herbert Hoover war der 32. Präsident der Vereinigten Staaten und hielt das Amt während der Weltwirtschaftskrise und der darauffolgenden „Great Depression“ in den USA inne. Trump sieht die Weichen für eine erneute Weltwirtschaftskrise offenbar bereits gestellt.

Trump im Panikmodus: Silicon Valley Bank insolvent – Angst vor Dominoeffekt

Die Lage, auf die sich der frühere Präsident bezieht, ist in der Tat ernst. Am Freitag hatten die US-Behörden die Silicon Valley Bank (SVB) geschlossen. Das Geldinstitut war infolge von Milliardenverlusten beim Verkauf von Wertpapieren in massive Schwierigkeiten geraten. Bei dem Schritt handelte es sich um den größten Bankenkollaps seit dem Höhepunkt der Finanzkrise 2008. Damals hatte die Bank Washington Mutual Insolvenz anmelden müssen. In der Branche herrscht nun Angst vor einem Dominoeffekt, der weitere Geldinstitute mit in die Tiefe reißen könnte.

US-Regierung arbeitet an „Lösung“ – Biden kündigt Konsequenzen an

US-Finanzministerin Janet Yellen hatte eine staatliche Rettung der SVB am Samstag ausgeschlossen. In einem Interview mit dem US-Sender CBS sagte Yellen jedoch, man wolle „sicherstellen, dass die Probleme einer Bank nicht zu einer Ansteckung anderer, gesunder Banken führen“. Die Regierung arbeite nun mit dem Bundeseinlagensicherungsfonds FDIC an einer „Lösung“ für die Kunden der Bank.

Präsident Biden kündigte ebenfalls am Sonntag an, die Verantwortlichen für die Insolvenz zur Rechenschaft zu ziehen. „Die amerikanische Bevölkerung und die amerikanischen Unternehmen können darauf vertrauen, dass ihre Bankeinlagen da sind, wenn sie sie brauchen“, führte Trumps Nachfolger aus. Der Staatschef kündigte an, sich am Montag zum Bankensystem äußern zu wollen.

„Trump hatte mit allem recht“: Ex-Präsident poltert auf eigenem Netzwerk

Für Donald Trump scheinen die USA jedoch bereits auf dem Weg in die nächste Finanzkrise zu sein. „Trump hatte mit allem recht“, schrieb der Ex-Präsidenten nach seiner Brandrede am Sonntag in einem weiteren Post auf Truth Social. Trumps Wähler werden die jüngsten Entwicklungen wahrscheinlich als weiteres Zeichen für die Unfähigkeit von Joe Biden ansehen und sich die Rückkehr von Trump ins Oval Office wünschen. (fd mit AFP)