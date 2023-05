Trotz Verurteilung: Melania steht hinter Donald Trump - und freut sich auf das Weiße Haus

Von: Katja Saake

Trotz der mutmaßlichen Vergewaltigung im Fall Carroll stärkt Melania Trump ihrem Mann Donald den Rücken - und will seine erneute Präsidentschaft unterstützen.

New York - Schon während Donald Trumps Präsidentschaft hatte es Spekulationen um ein baldiges Ehe-Aus in der Beziehung mit Melania gegeben. Jetzt steht der Ex-US-Präsident wegen mehrerer Anklagen im Fokus der Weltöffentlichkeit, doch Melania scheint trotz einer ersten Verurteilung hinter ihrem Mann zu stehen. In einem Interview in den US-Medien sprach sie jetzt über die Präsidentschaftskandidatur ihres Mannes und ihre eigene Rolle als mögliche erneute First Lady.

Donald Trump verkündet seine erneute Präsidentschaftskandidatur an der Seite seiner Frau Melania. © imago-images

Melania steht trotz Anklagen hinter Donald Trump

Ex-US Präsident Donald Trump erscheint im Moment in keinem positiven Licht - erst am Dienstag (9. Mai) wurde er im Zivilprozess gegen die US-Journalistin und Autorin Jean Carroll zu einer Zahlung von 5 Millionen Dollar verurteilt. Die Geschworenenjury hatte es als erwiesen angesehen, dass Trump die Klägerin 1996 in einem New Yorker Nobelkaufhaus angegriffen und sexuell missbraucht hat. Und das ist nicht der einzige Fall, bei dem sich Donald Trump vor Gericht verantworten muss: Anfang April wurde er als erster US-Präsident in der Geschichte strafrechtlich angeklagt. Ihm werden die Fälschung von Geschäftsunterlagen und der Verstoß gegen Wahlkampf-Gesetze im Bundesstaat New York vorgeworfen.

Seit dem Ende von Donald Trumps Präsidentschaft hatte sich Melania weitgehend aus dem Licht der Öffentlichkeit zurückgezogen. Schon zuvor war darüber spekuliert worden, dass die Ehe der Trumps mit der Präsidentschaft enden könnte. Doch Melania hatte bei öffentlichen Auftritten, wie der Beerdigung von Ivana Trump (Donald Trumps erster Ehefrau) und der Verkündung von Donald Trumps erneuter Präsidentschaftskandidatur im letzten November an der Seite ihres Mannes gestanden. Und auch im Prozess in New York, bei dem es unter anderem um Schweigegeld-Zahlungen an die Erotikdarstellerin Stormy Daniels geht, mit der Trump eine Affäre gehabt haben soll, hatte Melania weiter zu ihrem Mann gehalten.

Melania möchte Donald Trump in US-Präsidentschaft unterstützen

Wie es tatsächlich um die Ehe der Trumps steht, können wohl nur enge Vertraute sagen. Doch Melania scheint trotz aller Skandale in der Öffentlichkeit weiterhin ihren Mann zu unterstützen. In einem Interview mit dem US-Sender Fox News betonte sie vor allem die Erfolge, die ihr Mann während seiner Zeit als US-Präsident erzielt habe. Das jetzt veröffentlichte Interview wurde am 6. Mai in Mar-a-Lago, der Florida-Residenz der Trumps, aufgezeichnet. Melania sagt darin, dass sie den Wiederwahlkampf ihres Mannes unterstütze und sich darauf freue, während einer zweiten Amtszeit im Weißen Haus mit ihm zusammenzuarbeiten, um „Hoffnung für die Zukunft wiederherzustellen und Amerika mit Liebe und Stärke zu führen“.

In Bezug auf die Präsidentschaft Donald Trumps zieht sie eine positive Bilanz: „Mein Mann hat in seiner ersten Amtszeit enorme Erfolge erzielt und er kann uns wieder zu Größe und Wohlstand führen“, sagte Melania gegenüber Fox News. Ihre eigene Rolle sieht sie in der Unterstützung von Initiativen, die sich für das Wohlergehen und die Entwicklung von Kindern einsetzen. Wenn sie das „Privileg“ hätte, ab 2024 erneut als First Lady zu fungieren, würde sie dieses Engagement fortsetzen, sagte Melania im Interview.

„Seitdem ich Washington D.C. verlassen habe, ist mein Engagement für die Pflegegemeinschaft stärker geworden“, so die ehemalige First Lady. Schon während ihrer Zeit im Weißen Haus hatte Melania die Initiative „Be Best“ gegründet, die sich für die Online-Sicherheit von Kindern und gegen den Drogenmissbrauch Minderjähriger einsetzt. Nach der Präsidentschaftszeit ihres Mannes habe sie diese um das Projekt „Fostering the future“ erweitert, das Kinder aus Pflegefamilien fördert und an diese Universitäts-Stipendien vergibt. Während Melania im Interview ausführlich über ihre sozialen Projekte sprach, wurden die Gerichtsprozesse ihres Mannes nicht thematisiert. (kasa)