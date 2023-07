Trump in Bedrängnis: Setzte der Ex-Präsident einen Gouverneur unter Druck?

Von: Bona Hyun

Ex-Präsident Trump spricht bis heute von Wahlbetrug bei seiner Niederlage 2020. Nach der Wahl setzte er offenbar den Gouverneur von Arizona unter Druck.

Washington D.C. – Nach seiner Wahlniederlage im November 2020 soll Ex-Präsident Donald Trump auch den damaligen Gouverneur von Arizona in einem Telefonat unter Druck gesetzt haben, das Wahlergebnis zu kippen. Das berichtete die Washington Post unter Berufung auf drei nicht namentlich genannte Quellen. In dem Gespräch, das Ende des Jahres 2020 stattgefunden haben soll, habe Trump den Republikaner Doug Ducey dazu aufgefordert, in dem Bundesstaat gegen seine Wahlniederlage vorzugehen und das Resultat nachträglich umzukehren.

Trump setzte nach der Wahlniederlage auch den Gouverneur von Arizona unter Druck. © Matt Rourke/dpa

Ex-Präsident Trump nach Wahlniederlage: Pence setzte Gouverneur von Arizona unter Druck

Auch habe Trump seinen damaligen Vize Mike Pence, der bei der nächsten Wahl kandidieren will, angewiesen, Ducey unter Druck zu setzen, berichtete die Zeitung unter Berufung auf zwei der drei Quellen weiter. Pence habe daraufhin mehrmals mit Ducey telefoniert, die Anweisungen seines Chefs aber nicht befolgt.

Bereits im vergangenen Sommer hatte unter anderem der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses von Arizona, Russell Bowers, vor einem Untersuchungsausschuss des US-Repräsentantenhauses geschildert, wie er nach der Wahl von Trumps Team unter Druck gesetzt worden sei.

Trump spricht bis heute ohne Belege von Wahlbetrug

Dies erinnert an die Vorgänge im Bundesstaat Georgia. Dort war der für die Organisation von Wahlen zuständige Staatssekretär und Republikaner Brad Raffensperger von Trump in einem Telefonat unverhohlen dazu aufgefordert worden, genügend Stimmen für seinen Wahlerfolg in Georgia zusammenzubringen. Eine Aufnahme des Gesprächs wurde damals an Medien weitergegeben.

Trump behauptet bis heute ohne Belege, er sei durch Betrug um den Sieg bei der Wahl 2020 gebracht worden. Über Wochen versuchte er damals mit fragwürdigen Methoden, den Wahlsieg seines demokratischen Herausforderers Joe Biden nachträglich zu kippen. Der 77-jährige Trump will bei der Präsidentschaftswahl 2024 erneut für die Republikaner antreten.

Früherer US-Präsident Trump will erneut für das Präsidentenamt kandidieren

In den vergangenen Wochen dürften die Skandale und die mehreren Klagen gegen den ehemaligen Präsidenten ins Rampenlicht gerückt haben. Im März 2023 erfolgte zunächst die Anklage in New York im Verfahren um die Schweigegeldzahlung an die ehemalige Pornodarstellerin Stormy Daniels. Im Juni folgte in Miami die Anklage auf Bundesebene wegen des Verdachts auf Unterschlagung von Geheimdokumenten. Trump ging somit in die US-Geschichte ein, als der erste Ex-Präsident, der bundesweit angeklagt wurde. (bohy/dpa)