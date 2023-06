Trump verherrlicht Rechtsverfahren: „Ich werde für Sie angeklagt“

Von: Bona Hyun

Trump sieht sich trotz mehrfacher Anklagen im Recht. © Jose Luis Magana/dpa

Obwohl Trump in mehreren Punkten angeklagt ist, versucht sich der Ex-Präsident auf sonderbare Art zu rechtfertigen. Zudem beteuert er weiter seine Unschuld.

Washington D.C. – Trotz mehrfacher Klagen sieht sich der ehemalige US-Präsident Donald Trump im Recht und versucht sich als heilige Persönlichkeit. „Jedes Mal, wenn die linksradikalen Demokraten, Marxisten, Kommunisten und Faschisten mich anklagen, betrachte ich das als eine große Tapferkeitsauszeichnung“, sagte Trump auf einer Rede am Samstag (24. Juni) auf einem konservativ christlichen Event. Dabei erntete dafür Beifall von den Konferenzteilnehmern im Washington Hilton. „Ich werde für Sie angeklagt“, fuhr er fort. „Und ich glaube, das ‚Sie‘ sind mehr als 200 Millionen Menschen, die unser Land lieben.“

Trump versucht sich trotz mehrfacher Anklagen zu rechtfertigen: „Ich werde für Sie angeklagt“

In seiner Rede am Samstagabend sagte Trump, er betrachte die gegen ihn erhobenen Anklagen in den Bundesstaaten und auf Bundesebene als „Abzeichen des Mutes“. Trump, der sowohl in den staatlichen als auch in den bundesstaatlichen Strafverfahren weiterhin seine Unschuld beteuert, bekannte sich in allen Anklagepunkten für nicht schuldig. Trump hat die Ermittlungen wiederholt als „Hexenjagd“ und „Wahlbeeinflussung“ bezeichnet.

In seiner Rede wetterte Trump auch gegen den demokratischen Präsidenten Joe Biden und forderte seine Anhänger auf, dabei zu helfen, den „korrupten“ Präsidenten aus dem Weißen Haus zu vertreiben und das Land „zurückzuerobern“. „Joe Biden hat die Strafverfolgungsbehörden mit Waffengewalt dazu gebracht, sich in unsere Wahlen einzumischen. Das ist der größte Machtmissbrauch, den ich gesehen habe und den die meisten von Ihnen in der Geschichte unseres Landes gesehen haben“, sagte Trump.

Ex-Präsident Trump bundesweit in mehreren Punkten angeklagt

Trump ging als erster Ex-Präsident in die Geschichte ein, der bundesweit wegen Verbrechens verklagt wurde. In der ersten Anklage wurde Trump im Rahmen der Ermittlungen des Bezirksstaatsanwalts von Manhattan, Alvin Bragg, wegen angeblicher Schweigegeldzahlungen an die Pornodarstellerin Stormy Daniels in 34 Fällen der Fälschung von Geschäftsunterlagen beschuldigt. Trump hat jegliches Fehlverhalten bestritten.

Am 8. Juni wurde Trump zum zweiten Mal strafrechtlich angeklagt, als eine Bundesjury ihn in 37 Fällen anklagte, darunter in 31 Fällen wegen vorsätzlicher Zurückhaltung von Informationen zur nationalen Verteidigung. In der Anklageschrift wird dem ehemaligen Präsidenten vorgeworfen, geheime Dokumente in seinem Club Mar-a-Lago in Florida aufbewahrt und versucht zu haben, Bundesbeamte daran zu hindern, die Dokumente zurückzubekommen. „Welche Dokumente ein Präsident auch immer mitnehmen will, er hat das absolute Recht, sie mitzunehmen“, sagte Trump in einem Ausschnitt seiner Rede, der auf Twitter geteilt wurde. „Er hat das absolute Recht, sie zu behalten, oder er kann sie zurückgeben.“

Trump will wieder als Präsident kandidieren – und schwelgt im Umfragehoch

Obwohl Trump Probleme mit der Justiz hat, bleibt Donald Trump der beliebteste Politiker der rechten Basis und wird von vielen Anhängern glühend verehrt. Umfragen zu den Vorwahlen sehen ihn bei rund 55 Prozent. Der alte Präsident hat beste Chancen, erneut das Kandidatenrennen der Republikaner zu gewinnen. Doch der Vorsprung von Trump in den Umfragen scheint zu schrumpfen: Als größter Rivale aus seiner Partei gilt der erzkonservative Gouverneur des Bundesstaates Florida Ron DeSantis. Der 44-jährige aufstrebende Republikaner-Star fährt in Florida einen scharf rechten Kurs und gibt sich insbesondere als Kämpfer gegen eine linke „woke“-Ideologie. (bohy)